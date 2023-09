REA auf der Blechexpo 2023: Kennzeichnung und Vorbereitung von Blechen und Metallen – digital, verlässlich, integriert

Auf der Internationalen Fachmesse für Blechbearbeitung zeigt REA Elektronik seine Systeme für die industrielle Kennzeichnung und Applikation flüssiger Medien

Mühltal, 6. September 2023 – Die moderne Blechbearbeitung braucht für ihre zukunftsfähigen Prozessabläufe verlässliche Kennzeichnung. Die Systeme von REA Elektronik arbeiten auch in widrigsten Umgebungen und auf schwierigen Oberflächen zuverlässig. Das tun sie nicht nur in der digitalen Kennzeichnung, sondern auch bei der Applikation von Flüssigkeiten, die in der Metallumformung hilfreich sind. Zu sehen sind die Systeme der Produktlinie REA JET auf der Blechexpo 2023.

In der zugigen Werkhalle oder am heißen Hochofen, in rauer und schmutziger Produktionsumgebung oder beim filigranen Feinschnitt in saubersten Räumen, auf der öligen Oberfläche oder dem bis zu 1.000 Grad heißen Werkstück – Rohre, Profile, Bleche oder Reststücke müssen verlässlich mit Informationen versehen werden. Damit Menschen und digitale Systeme sie richtig weiterverarbeiten und jederzeit erkennen, zuordnen und auch bei Bedarf für ihre gesamte Lebensdauer rückverfolgen können.

REA Elektronik hat mit seiner Produktlinie REA JET für jede dieser Kennzeichnungsanforderungen und Extreme eine Lösung, passt die flexiblen Systeme individuell den Anforderungen des Anwenders an und fügt sie in seine Fertigungsumgebung ein. Spezielle Kennzeichnungssysteme eignen sich zudem für die Applikation von Flüssigkeiten zur Vorbereitung von Blechen und Metallen für die Weiterverarbeitung – sie ermöglichen den punktgenauen oder flächigen Auftrag von Kühl- oder Schmierstoffen, Primern, Schutzlacken oder Prozessflüssigkeiten.

Sämtliche REA JET Kennzeichnungslösungen sind mit dem einheitlichen Bedienkonzept REA JET TITAN Plattform steuerbar. Das spart Unternehmen die Schulung der Mitarbeiter für verschiedene Technologien und erleichtert zudem die Personalplanung.

Kennzeichnung und Benetzung – von klein bis ganz groß

Glatte und nicht saugende metallische Oberflächen – auch an schwer zugänglichen Stellen – bedruckt der REA JET SC 2.0 Kleinschrift Tintenstrahldrucker schnell und effektiv mit CIJ-Technologie. Er ist das kompakteste System seiner Klasse – robust, leicht und von geringer Abmessung. In kleinster Schrift und mit einer vertikalen Auflösung von 48 Pixel für bis zu acht Zeilen schreibt er in allen Sprachen und mit allen internationalen Zeichensätzen alphanumerische Texte, Barcodes und 2D Matrix Codes, die zudem in kürzester Zeit trocknen.

Das Etikettieren von Metallbauteilen sowie die damit verbundene Logistik und Lagerhaltung erspart der hochauflösende Tintenstrahldrucker REA JET HR. Mit der innovativen „Nass-in-Nass“-Technologie beschriftet er schwer zu kennzeichnende, glatte, metallische Untergründe inline und gestochen scharf mit bester Haftung und Lesbarkeit, bei kürzester Trocknungszeit. Dafür appliziert sein doppelter Schreibkopf in einem Arbeitsschritt einen Tintenspiegel und beschreibt ihn umgehend mit maschinenlesbaren Codes oder Klarschrift in schwarzer oder farbiger Tinte, bevor beides gemeinsam trocknet.

In der Version REA JET HR Lube sind die Kartuschen mit ölfreien Schmierstoffen gefüllt – zu ihrer digitalen Dosierung für die Vorbereitung von Metallen für Stanz- und Umformanwendungen. Mit der Thermal Inkjet Technologie können hochpräzise Schmierstoffbilder individuell und punktgenau mit großer Konturenschärfe aufgetragen werden – und zudem nebel- und aerosolfrei. Das steigert die Produktions- und Betriebssicherheit, denn der Schmierstoff wird nur dort aufgetragen, wo er gebraucht wird. Wie bei der Tintenstrahl-Version des REA JET HR können bis zu acht Schreibköpfe mit einer individuellen Auftragsbreite von bis zu 12,7 Millimeter miteinander kombiniert werden – für Benetzungsflächen von mehr als 100 Millimetern Breite.

Ebenfalls für Schmierstoff-Anwendungen ist der REA JET DOD Großschrift-Tintenstrahldrucker erhältlich. Mit unterschiedlichen Auftragsbreiten und bei Druckgeschwindigkeiten bis zu 600 Metern/Minute appliziert er ebenfalls nebel- und aerosolfrei und punktgenau ölfreie Schmierstoffe. Der REA JET DOD ist das schnellste und langlebigste System seiner Klasse und liefert auch in staubigen und feuchten Umgebungen, bei Vibration und starken Temperaturschwankungen gestochen scharfe Druckbilder. Der Einsatz von pigmentierten, schnell trocknenden Tinten im Digitaldrucker REA JET DOD 2.0 erzielt hervorragende und kontrastreiche Druckergebnisse auf nicht saugenden Oberflächen wie Stahlrohren oder Aluminiumplatten. Dabei entstehen Texte, Daten oder Logos in einer Höhe von 5 bis 140 mm je Schreibkopf. Für größer dimensionierte Kennzeichnungen oder auch Schmierstoffapplikationen können mehrere Schreibköpfe kombiniert werden.

Punktgenaue Kennzeichnung metallischer Oberflächen mit Farben und Lacken ermöglichen die Signiertechnik-Lösungen REA JET ST. Punkt für Punkt beschreiben sie auch schwer zugängliche Bereiche und bei Oberflächentemperaturen von bis zu 1.000 Grad Celsius. Für hohe Texte kommen die Signierblöcke mit sieben, zehn oder 16 Düsen zum Einsatz. Die sind auch für die weitere Anwendungsmöglichkeit der REA JET ST-Systeme von Vorteil: Mit den Signiertechnik-Systemen von REA JET können gezielt Seifen, Kühl- und Schneidmittel aufgetragen werden sowie Schmierstoffe und Flussmittel für automatische Lötverfahren (Flux). Ebenso ist damit die Versiegelung mit Schutzlack möglich, etwa in der Leiterplattenherstellung, oder das dosierte Aufbringen von Ölen und Trennmitteln.

Laserkennzeichnung – verbrauchsmittelfrei und dauerhaft

Komplett verbrauchsmittelfrei sind die Laserkennzeichnungssysteme von REA JET. Stark in der dauerhaften Kennzeichnung auch härterer Metalle wie Edelstahl und Titan ist der REA JET FL Faserlaser. Mit der Kraft des Lichts lässt er aus variablen Daten Beschriftungen, Codes und Kennzeichnungen aller Art entstehen – auf der Blechexpo 2023 ist er integriert in die Laser-Markierstation zu sehen. Durch ihr wandelbares Konzept und die Autofokus-Funktion können Kunden sie punktgenau an ihre Anforderungen anpassen – die Variablen reichen vom Stand-alone-Handarbeitsplatz bis zur voll automatisiert vernetzten Markierstation, von der Größe der Prozesskammer über die Leistung und Platzierung des Lasers sowie des Beschriftungsfeldes bis hin zur Material-Zu- und -abführung.

REA JET auf der Blechexpo 2023, 7. bis 10. November in Stuttgart: Halle 6, Stand 6301.

Über REA

REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind Produktlinienmarken der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

In der Produktlinie REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

In der Produktlinie REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder. Mehr unter: www.rea-label.com

In der Produktlinie REA VERIFIER werden Codeprüfgeräten zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation. Mehr unter: www.rea-verifier.com

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

