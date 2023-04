REA Elektronik – Partner der Holzbearbeitung in der Digitalisierung

Vollsortimenter zeigt sein Angebot für die industrielle Kennzeichnung auf der LIGNA 2023

Mühltal, 6. April 2023 – Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette in der Holzbearbeitung ist eines der beherrschenden Themen der LIGNA 2023 vom 15. bis 19. Mai in Hannover. Digitale Produktkennzeichnung gehört zu den zentralen Faktoren für die Optimierung der Fertigung durch Automatisierung und Vernetzung. Der Kennzeichnungsspezialist REA Elektronik ist seit mehr als 35 Jahren ein kompetenter und verlässlicher Partner der Holzbranche und zeigt auf der LIGNA seine Innovationen und sein leistungsstarkes Portfolio für maßgeschneiderte Lösungen mit Tinte, Laser und Etikett.

Keine moderne Holzfertigung ohne Kennzeichnung. Das beginnt bei ihrer Bedeutung für interne Prozesse wie Produktionsplanung, Vernetzung der Maschinen, Holzflusssteuerung und Lagerhaltung sowie die interne und externe Logistik. Und es reicht bis zu ihrer Relevanz für die Kundeninformation über Maße und Artikelnummer, die Wiedererkennung durch Firmenlogos, Rückverfolgung sowie Erfüllung von Anforderungen verschiedener Absatzmärkte wie CE- und IPPC-Kennzeichnung. Dabei steht nicht allein die verlässliche Beschriftung von Holz selbst im Fokus, sondern auch von Umverpackungen verschiedener Materialien.

REA Elektronik stellt der Holzindustrie auf der LIGNA 2023 sein umfangreiches Sortiment an Systemen für die Kennzeichnung von Holzprodukten und Verpackungen mit Tinte, Laser und Etikett vor. Seine Experten kennen die Bedürfnisse der Branche und entwickeln für jedes Unternehmen passgenaue Lösungen, die seinen Anforderungen und dem Stand seiner Automatisierung entsprechen – von der Stand-alone-Lösung bis zur vollständigen Einbindung in Produktion und Werksteuerung. Dank modernster Schnittstellen sind die Systeme von REA Elektronik vollständig Industrie 4.0-tauglich.

Eine für alle: die REA JET TITAN Plattform

Für die Kennzeichnung mit Tinte und Laser macht die REA JET TITAN Plattform die Arbeit denkbar leicht: Einmal gelernt, lassen sich mit ihrem einfachen und intuitiven Bedienkonzept sämtliche Kennzeichnungstechnologien der Produktlinie REA JET steuern. Zudem kann sie ins Unternehmensnetzwerk eingebunden und mit dem PC, Tablet oder Smartphone bedient werden. Über ihr integriertes Fernwartungstool ist bei Bedarf Diagnose und Hilfe online möglich.

Mit dem neuen Touch Controller geht das alles noch einmal einfacher: Statt über Tasten oder Drehknöpfe, wird er wie ein modernes Smartphone über Berührung auf einem Bildschirm gesteuert – und das ist sogar mit Handschuhen möglich.

Kennzeichnung – dauerhaft und verbrauchsmittelarm

Für die Beschriftung von Holz mit Codes und Informationen zur Serialisierung und Rückverfolgung ist der REA JET CL das Mittel der Wahl: Der CO2-Laser ist robust, verbrauchsmittelfrei und zuverlässig selbst unter widrigsten Bedingungen wie Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit, Staubbelastung und Vibration. Seine unverlierbaren Kennzeichnungen hinterlässt er auch auf schwierigen Oberflächen.

Wo Laserkennzeichnung nicht infrage kommt bietet sich der REA JET HR Tintenstrahldrucker an. Seine Druckköpfe liefern mit einer in 16 Stufen einstellbaren Auflösung von bis zu 600 dpi beste Druckqualität – bei Bedarf auch über Kopf, also auf die Unterseite des Holzzuschnitts. Um Überraschungen vorzugreifen, werden die Kartuschen-Füllstände permanent angezeigt, und mit jeder neuen Kartusche steht auch eine neue Druckeinheit zur Verfügung – das macht den REA JET HR wartungsfrei. Auf der LIGNA präsentiert REA die nochmals in vielen Details entscheidend verbesserten REA JET HR 2.0 Schreibköpfe. Baulich deutlich kompakter, integrationsfreundlicher und flexibler unterstützen sie zudem mit ihrer besonderen Konstruktion die Anwender, beim Wechsel der wertvollen HP-Kartuschen die Düsenfolien nicht versehentlich zu beschädigen.

Mit Direktdruck auf Piezo-Basis arbeitet der komplett neuentwickelte REA JET UP. UP steht für „Universal Print“: Das System druckt hochaufgelöste Inhalte mit seinen innovativen Tintenrezepturen und hoher Trocknungsgeschwindigkeit auf offenporige Oberflächen wie Holz, Papier und Kartonage, ebenso wie auf gestrichene und lackierte Flächen. Und das mit einer Druckhöhe von 108,4 mm, einer maximalen Druckauflösung von 360 dpi (vertikal), 1.500 dpi (horizontal) und dreimal so schnell wie vergleichbare Drucksysteme.

Für große Schriftzüge und Abbildungen auf nicht saugfähigem wie auch saugfähigem Material wie Holz kommt der Großschrift Tintenstrahldrucker REA JET DOD 2.0 zum Einsatz. Ein Anwendungsbeispiel ist die Applikation überdimensionaler Logos auf gestapeltem Holz, um den Bekanntheitsgrad der Marke zu steigern.

Inline-Etikettendruck, Spenden und Applikation in einem erledigen die REA LABEL DS Durchlaufdruckspender. Mit ihrem modularen Aufbau und der Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Applikationsformen können sie individuell den Bedingungen vor Ort angepasst werden und den Automatisierungsgrad in der Produktion deutlich steigern.

Besuchen Sie REA Elektronik auf der Ligna vom 15. bis 19. Mai 2023 in Hannover: Halle 27, Stand B33

Über REA

REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind Produktlinienmarken der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

In der Produktlinie REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

In der Produktlinie REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder. Mehr unter: www.rea-label.com

In der Produktlinie REA VERIFIER werden Codeprüfgeräten zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation. Mehr unter: www.rea-verifier.com

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

