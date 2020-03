Reaktion auf die Coronakrise – branchbob® stellt cloudbasierte Onlineshops ab sofort uneingeschränkt und dauerhaft kostenlos zur Verfügung

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Deshalb hat sich branchbob® in der allgegenwärtigen Coronakirse dazu entschlossen, Händlern seine E-Commerce-Plattform ab sofort vollkommen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Damit ist branchbob® der weltweit erste Anbieter von cloudbasierten Onlineshops, der für die Nutzung seines professionellen Shopsystems keine Ge-bühren erhebt.

(Mannheim, 30. März 2020) Während die Händler, die bereits auf den Onlinehandel set – zen, Profiteure der aktuellen Krisensituation sind, kämpfen viele stationäre Händler um ihre Existenz. Gerade letzteren will branchbob® in dieser angespannten Phase helfen und ihnen vor allem Perspektiven für die Zukunft aufzeigen.

“Wir sind überzeugt davon, dass die Coronakrise das Verhalten der Menschen nachhaltig ändern wird. Auch und gerade im Bereich des E -Commerce. Einzelhändler, die in den vergangenen Jahren noch nicht auf die ohnehin schwierige Wirtschaftslage im stationären Handel reagiert haben, erkennen spätestens jetzt, dass das Internet keine Gefahr für ihr Geschäftsmodell ist, sondern eine riesige Chance”, erklärt Marc Köhler, der CEO von branchbob®.

Marketingleiter Dennis Geiss ergänzt: “Es geht nicht darum, dass die Geschäftsbetreiber ihr Ladenlokal aufgeben. Wer sich jedoch schon vor der Krise mit einem Onlineshop neue Absatzkanäle und Käufergruppen erschlossen hat, der steht nun deutlich besser da und muss zumindest keinen vollständigen Umsatzausfall beklagen.”

Als E-Commerce-Plattform hat es sich branchbob® zur Aufgabe gemacht den Einzelhan-del zu stärken. Deshalb nutzt der Anbieter von Onlineshop-Lösungen die mit Öffnungs-verboten und Ausgangssperren einhergehende Krisenlage, um das eigene Geschäftsmo-dell komplett umzukrempeln. Statt die Plattform zur Erstellung von cloudbasierten Onli-neshops wie bisher gegen monatliche Abonnement- und Transaktionsgebühren bereitzu-stellen, ist branchbob® ab sofort uneingeschränkt kostenlos. Es werden weder einmalige Einrichtungsgebühren, monatlich fortlaufende Kosten noch umsatzabhängige Transakti-onsentgelte erhoben.

branchbob® setzt damit nicht nur ein Zeichen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, sondern will die Digitalisierung des Einzelhandels proaktiv vorantreiben, um diesen nachhaltig zu stärken. “Unser Ziel ist es das Verkaufen über den eigenen Onlineshop so einfach wie möglich zu machen. Deshalb setzen wir nicht nur auf die Cloud -Technologie, sondern bauen mit der unentgeltlichen Bereitstellung unserer Plattform weitere Einstiegshürden ab”, sagt Dennis Geiss.

Als weltweit erster Anbieter von komplett kostenlosen Onlineshops auf Grundlage des Cloud Computing ist branchbob® nicht nur Vorreiter, sondern will auch Vorbild sein. “Das ist keine kurzfristige Marketingaktion, sondern ein Versprechen und Statement”, betont CEO Köhler.

Bereits heute nutzen 4.000 Händler aus dem In- und Ausland das vollumfängliche und selbsterklärende Shopsystem für Jedermann. Im Sommer startet branchbob® zusätzlich einen App Store, in dem Anwender ergänzende Features erwerben können, die auch von der Community entwickelt werden können.

Auf den Punkt

branchbob® bietet cloudbasierte Onlineshops ab sofort und dauerhaft kostenlos – ohne Wenn und Aber

Diese Maßnahme soll dem Einzelhandel in der aktuellen Coronakrise sofortige Hil-festellung bieten, perspektivische Chancen aufzeigen und ihn langfristig stärken.

“Wir sind überzeugt davon, dass die Coronakrise das Verhalten der Menschen nachhaltig ändern wird”, sagt CEO Marc Köhler.

Über branchbob®

branchbob ® ist die erste cloudbasierte Onlineshop-Plattform, die professionelle Onlines-hops ohne Einschränkungen kostenlos anbietet. branchbob® wurde 2018 von Marc Köhler (CEO) und Dennis Geiss (CMO) gegründet und hat seitdem bereits tausenden Händlern weltweit den Weg in den Onlinehandel geebnet. Der große Erfolg ist neben dem Funkti-onsumfang vor allem auf die Einfachheit des Baukastensystems zurückzuführen.

Für die Eröffnung eines eigenen Onlineshops mit branchbob® sind weder Programmier-kenntnisse noch ein eigener Server notwendig. Das Setup dauert dank intuitiver Bedie-nung und optimierten Designvorlagen keine fünf Minuten. Die Nutzer sind vollkommen frei in der Verwendung einer eigenen Domain sowie der Wahl der Sprache, Währung und Zahlungsarten. Das Erscheinungsbild des Shops lässt sich problemlos an das eigene Cor-porate Design anpassen und individualisieren.

Dank der hohen Transparenz des Systems kann die Community an der Weiterentwicklung von branchbob® mitwirken und ergänzende Features im hauseigenen App Store anbieten, die dann allen Anwendern zur Verfügung stehen.

Eine große Anzahl an Beispielshops finden Sie auf unserer Website.

Die schnellste E-Commerce-Plattform um mit deinem eigenen Onlineshop durchzustarten

Kontakt

branchbob® GmbH

Geiss Dennis

Böckstraße 21

68159 Mannheim

+49 (0) 621 – 437 368 96

support@branchbob.com

https://www.branchbob.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.