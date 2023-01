REBA IMMOBILIEN AG | Neuer Standort Balaton Ungarn: Immocenter Ungarn

Die Schweizer REBA IMMOBILIEN AG erweitert ihre Präsenz in Europa und baut den Standort in Ungarn mit einer eigenen Unit weiter aus: Immocenter Ungarn am Balaton.

Die Schweizer REBA IMMOBILIEN AG erweitert ihre Präsenz in Europa und baut den Standort in Ungarn mit einer eigenen Unit weiter aus: Immocenter Ungarn am Balaton.

Holger Ballwanz (Vorstand der Schweizer REBA IMMOBILIEN AG & Hotel Investments AG):

„Ungarn ist ein aufsteigender Markt und für uns sehr spannend. Unser Team am Balaton im Immocenter Ungarn unterstützt Familien und Senioren, die ihren festen Wohnsitz nach Ungarn verlegen oder eine Ferienimmobilie vor Ort suchen, als auch Firmen, die ihren Firmensitz nach Ungarn verlagern möchten, mit Full-Service: von der Objektauswahl, über Besichtigungen, Unterstützung bei allen Formalitäten des Umzuges, bis hin zu regelmäßigen Informationsaustauschen vor Ort.“

Vor Ort werden Interessierte von Horst Christian Meyer und dem Team persönlich betreut. Besichtigungen der Objekte sind nach Absprache jederzeit möglich.

Aktuelle Wohnimmobilien wie Eigentumswohnungen, Apartments, Häuser, Villen, Grundstücke, Ferienimmobilien und Ferienwohnungen am Balaton, Plattensee in Ungarn, sind online abrufbar unter:

https://www.immowelt.de/profil/reba-immobilien-ag

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien und Wohnimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen:

www.immocenter-ungarn.com

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Off Market Immobilien: Gewerbemakler, Investmentmakler, Immobilienmakler, Fachmakler & Hotelmakler für Off Market Immobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Repräsentanzen in Berlin, Bad Sooden-Allendorf bei Kassel und Repräsentanten in Düsseldorf, Leipzig, und München in Deutschland sowie Hevíz am Balaton, Region Plattensee in Ungarn ist international als Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler für Neubau sowie als Investmentmakler, Immobilienmakler, Fachmakler und Hotelmakler für Off Market Immobilien (Gewerbeimmobilien: Anlageimmobilien, Betreiberimmobilien, Hotels, und Wohnanlagen) tätig.

+++ Off Market Immobilien Spezialist +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ist im Gewerbeimmobilienbereich auf Off Market Immobilien spezialisiert (Off Market Deals: Off Market Immobilien Investments und Off Market Immobilien Transaktionen ohne öffentliche Bieterverfahren) und primär in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz aktiv.

Die REBA IMMOBILIEN AG vermittelt ihren Kunden:

– Off Market Immobilien & Portfolios

– Bürogebäude

– Hotels & Hotelbaugrundstücke

– Wohnanlagen & Mehrfamilienhäuser

– Mikroapartmentanlagen & Studentenwohnheime

– Handelsimmobilien, EKZ-Immobilien & Shopping Center: Fachmarktzentren, SB-Warenhäuser, Einkaufszentren, Supermärkte, Nahversorgungszentren, Lebensmittel-Discounter, Baumärkte, Gartenmärkte

– Seniorenheime, Pflegeheime & Seniorenresidenzen

– Krankenhäuser, Kliniken & Ärztehäuser

– Logistikimmobilien & Parkhäuser

– Campingplätze & Ferienanlagen

– Grundstücke (z.B. für Hotelneubau, Studentisches Wohnen, Geschosswohnungsbau)

– Neubauprojekte

+++ Neubau und Bausanierung der REBA IMMOBILIEN AG +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ist auch als Bauträger und Projektentwickler tätig und bietet einen umfassenden Service für Bausanierungen (Sanierungen & Renovierungen) an. Spezialgebiet: Hotelmodernisierungen & Hotelsanierungen

Weitere Informationen: https://www.reba-immobilien.ch

