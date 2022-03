RECARO Gaming: Flexibel und effizient mit Business Central Online

Der Sitzspezialist RECARO Gaming setzt auf die Unternehmenslösung Microsoft Dynamics 365 Business Central Online aus der Cloud und bindet seine internationalen Onlineshops und bekannte Marktplätze mit dem TSO-DATA WebConnector an.

RECARO Gaming ist die jüngste Tochtergesellschaft der RECARO Group mit Sitz in Stuttgart. Was 2016 zunächst als ein Innovationsprojekt begann, bei dem Start-up-Gründer aus der Gaming-Szene und RECARO kooperierten, entwickelte sich schnell zu einem neuen Geschäftsfeld für die Marke.

Mit RECARO ist erstmals ein etablierter Sitzexperte in der Gaming- und eSport-Szene aktiv. Produkte von RECARO waren seither Maßstab in vielen Bereichen – in der Luft in Flugzeugen, am Boden für Rennsportler, sicher unterwegs mit Kindern und seit 2019 auch für Gamer und im Home-Office.

RECARO stellt den Menschen in den Mittelpunkt – und hilft dabei, Höchstleistungen zu erbringen. „Wer gut sitzt, fährt besser“. Getreu diesem Motto revolutionierte der erste RECARO Sportsitz im Jahr 1965 das automobile Sitzen. Produkte von RECARO waren seither immer „First Of Its Kind“ und sind der Maßstab in vielen Bereichen: Von der Marke stammen die ersten Motorsport-Schalen, leichte und besonders komfortable Flugzeugsitze, der erste drehbare Kindersitz oder auch der leichteste Nachrüstsitz für sportliche Autos. In den Branchen, in denen die Marke aktiv ist, geht es um Freude am Wettbewerb, innovative Technologien und die beste Lösung für den jeweiligen Anwendungsbereich. Nutzer, die immer auf der Suche nach Optimierung sind und dafür die beste Ausrüstung suchen, sind RECARO ebenfalls seit jeher vertraut.

Wachstum und flexible Skalierung

Zur Unterstützung und Befähigung der dynamischen Unternehmensentwicklung bei schlanken Prozessen suchte RECARO Gaming eine standardisierte und bei Bedarf gut anpassbare Unternehmenslösung, um auf solider Basis schnelles Wachstum und den Einstieg in weitere Märkte zu ermöglichen. Dabei galt es Anforderungen an Internationalisierung und die steigende Anzahl von Anwendern kurzfristig und ohne großen Schulungsaufwand im System zu skalieren. Wichtig war zudem, dass unterschiedliche Absatzkanäle, z.B. Webshop, Fachhandel und Marktplätze einfach und schnell angebunden werden können.

ERP-Lösung aus der Cloud

Mit diesen Zielvorgaben ist RECARO Gaming auf die Suche nach einem kompetenten IT-Partner gegangen und wurde mit dem Business-Systemhaus TSO-DATA fündig. Die E-Commerce- und Cloud-Erfahrung, die schnelle und flexible Vorgehensweise der IT-Experten überzeugte. Nach ersten Gesprächen wurde von TSO-DATA in Online-Workshops ein Grundkonzept entwickelt, das eine agile Vorgehensweise in der Implementierung vorsah, wodurch bereits nach kürzester Zeit erste Bereiche der neuen ERP-Lösung produktiv eingesetzt werden konnten.

Als Basis der Unternehmenslösung setzte man auf das ERP-System Microsoft Dynamics 365 Business Central Online, welches als Software as a Service (SaaS) aus der Microsoft-Cloud bereitgestellt wird.

Für RECARO war es wichtig, sich bei der ERP-Einführung auf schlanke Prozesse und die solide Grundlage für agiles Wachstum zu konzentrieren. Die Vorteile der Online-Version und die hohen Ansprüche an Datensicherheit und Datenschutz von Microsoft waren wichtige Pluspunkte, weshalb sich RECARO Gaming für den Schritt in die Cloud entschied.

„Mit einem gezielt auf ein dynamisches und internationales Wachstum ausgelegten Konzept mit der Unternehmenslösung Business Central ist RECARO Gaming optimal für die Zukunft gerüstet. Die große Erfahrung von TSO-DATA war gerade in diesem Bereich für uns von hohem Nutzen. Die Verbindung des ERP-Systems direkt mit unseren Webshops, den Marktplätzen und den Logistikdienstleistern erleichtert unseren Kollegen die tägliche Arbeit und sorgt gleichzeitig für hohe Zufriedenheit bei unseren Kunden.“

Benjamin Dürr, IT-Manager, RECARO Gaming GmbH & Co. KG

Anbindung an Webshop und Marktplätze

Ausgehend von der ERP-Einführung mit den Bereichen Finanzbuchhaltung, Einkauf, Verkauf und der Anbindung verschiedener Logistikdienstleister für die Lagerhaltung und den Warenversand, ist auch ein zukünftiges Controlling mit dem schnellen Zugriff auf die Zahlen mit der Business Intelligence-Lösung Microsoft Power BI vorbereitet.

Zudem konnte mit der WebConnector-Lösung der TSO-DATA für Business Central auch die direkte Anbindung an die aktuell bestehenden Onlineshops für Deutschland, Spanien, Frankreich, die Niederlande und Hongkong umgesetzt werden. Darüber hinaus wurden auch die B2C-Marktplätze wie Amazon und eBay angebunden. Durch den automatisierten Bestellabruf von den Verkaufskanälen, der Auftragsanlage im ERP, der Logistik-Übergabe und der nachgelagerten Liefermeldung steht dem weiteren Wachstum nichts im Wege.

„Wir freuen uns, dass wir mit RECARO Gaming einen weiteren Kunden beim Weg in die Cloud unterstützen konnten. Die Zusammenarbeit mit dem Projekt-Team war und ist immer auf Augenhöhe und zielführend.“ lobt Thomas Harmann, ERP Consultant bei TSO-DATA, den Ablauf des Projekts.

Die TSO-DATA GmbH ist Teil der TSO-DATA Gruppe, die mehr als 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den Unternehmensstandorten Osnabrück, Nürnberg und Bremen umfasst. Als IT-Spezialist und Microsoft Dynamics Partner entwickeln, implementieren und realisieren die Experten innovative IT-Lösungen und bieten individuelle Dienstleistungskonzepte – national und international. Dabei setzt TSO-DATA auf moderne und zukunftsorientierte Technologien, die sich speziell an die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen anpassen lassen.

Der Fokus des Lösungsportfolios liegt dabei auf der ERP-Lösung Microsoft Dynamics 365 Business Central / NAV, den Branchenlösungen KatarGo und LS Central für den Versand- und Einzelhandel, Dynamics 365 – CRM, Dokumentenmanagement mit M-Files und Microsoft SharePoint, Business Intelligence mit Microsoft Power BI und TARGIT sowie auf IT-Infrastruktur- und Cloud-Services.

Als IT-Full-Service-Partner begleitet die TSO-DATA GmbH Projekte von der ersten Analyse über die Prozessoptimierung und -umsetzung bis hin zur Einführung, Schulung und nachhaltigen Unterstützung – das entspricht der TSO-DATA Unternehmensphilosophie „IT im Herzen“.

