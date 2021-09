Recruiter haben Deutschlands Beste Bewerbermanagementsysteme gewählt

Die renommierten Gütesiegel wurden letzte Woche den Kunden-Lieblingen im Rahmen der “Zukunft Personal Reconnect” in Köln verliehen

Heidelberg, 22.9.2021 – Mehr als 1800 Kunden haben ihre Erfahrungen mit den von Ihnen genutzten Lösungen geteilt und damit die Jury für die renommierten Gütesiegel “Deutschlands beste Bewerbermanagement Software 2021” gebildet. Auf der diesjährigen HR-Leitmesse “Zukunft Personal Reconnect” wurden im Rahmen des Future of Recruiting Summits die Gewinner am 15.9.2021 offiziell in einer virtuellen Verleihung ausgezeichnet.

Mit über 160 Systemen ist der Markt für Recruiting-Software sehr unübersichtlich. Umso aussagekräftiger ist eine Beurteilung durch Recruiter, die das System bereits in der Praxis nutzen.

Wie schneiden die Anbieter im Urteil der Kunden bei diesen Herausforderungen ab?

In den acht Kategorien ( 4 Hauptkategorien nach Anzahl der Recruiting-Bedarfe, 4 Spezial-Kategorien nach Funktionsperformance in Abhängigkeit der Wichtigkeit für Recruiter: Nutzerfreundlichkeit für Recruiter, Datensicherheit, Management des Bewerbungseingangs, Nutzerfreundlichkeit für Bewerber) konnte 2021 der Anbieter d.vinci aus Hamburg 5 “Kunden-Oscars” (Testsieger Auszeichnungen) abräumen, zwei Testsieger Auszeichnungen gingen an Coveto ( für KMU mit Recruitingbedarf von 1-50 p.a. und Candidate Experience) und eine an die Softwarelösung Beesite von Milch & Zucker (für Großunternehmen mit Personalbedarf von 500+ p.a.). Da Coveto, neben der Verteidigung des Spitzenplatzes bei den Mittelstandbedarfen, allerdings zusätzlich auch noch 4 “Sehr gut” Auszeichnungen einheimsen konnte, dürfen sie sich zu Recht als “d.vinci” Jäger bezeichnen und die Rangfolge im nächsten Jahr vielleicht wieder drehen können. Weitere “Sehr gut” Auszeichnungen der Nutzer haben sich Rexx (2) , Talention (2), Beesite (2), Prescreen (2) und Talentlink Lumesse (1) und Successfactors (1) verdient.

Auffällig ist, daß die “üblichen Verdächtigen” wie SAP E-Recruiting, Taleo oder Successfactors bei der Beurteilung durch die Nutzer, bis auf Successfactors, nicht oft in den oberen Rängen zu finden sind. Oft ist die Weiterempfehlungsrate, gemessen über den Net Promotor Score, der von -100 bis +100 geht, bei sehr etablierten Anbietern im deutlich negativen Bereich. Systeme, die relativ neu oder überarbeitet am Markt sind, können sich über positivere Weiterempfehlungsraten freuen.

Interessant ist, dass Coveto neben der Titelverteidigung in der Kategorie “Einstellungen 1-50 p.a.” sich auch mit einem Sehr Gut unter den TOP 3 in der Kategorie “Einstellungen 51-100 p.a.” sichern konnte. Eine ähnliche Entwicklung machte Beesite von Milch & Zucker: neben der Testsieger Verteidigung in der Kategorie “Einstellungen 500+ p.a.” etablierten sie sich unter den TOP 3 in der Kategorie “Einstellungen 101-500 p.a.”

https://competitiverecruiting.de/Deutschlands-Beste-Bewerbermanagement-Software.html

Über das ICR:

Das Institute for Competitive Recruiting (ICR), Heidelberg, berät Unternehmen zum Thema Recruitment Performance Management und hilft ihnen dabei, ihr Recruitment wettbewerbsfähig zu machen. Es bildet eine Plattform mit dem Ziel, die Recruitmentfunktion in Deutschland zu verbessern. Dieses Ziel wird erreicht durch die Entwicklung von Standards, Benchmarks und der Schaffung von Markttransparenz sowie der Aufzeigung von Verbesserungspotenzialen in den Prozessen der Personalsuche, -auswahl und -einstellung Beispiele aus dem Portfolio des ICR: Recruiting Reports (z.B. Quo Vadis Recruitment, Social Media Recruiting, Active Sourcing Report, Recruiting Controlling), Branchenvergleiche z.B. zu Bewerbermanagement-systemen, Multi-Job-Posting “CandidateReach”, Active Sourcing Schulungen und Training von Recruitern und Fachvorgesetzten. Internet: www.competitiverecruiting.de

