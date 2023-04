Mitarbeiter suchen, finden und gewinnen

Mit seinem jüngst erschienenen Ratgeber „Recruiting für Selbstständige und Betriebe ohne Personalfachkräfte“ bietet Dr. Paul Klar vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen einen praktischen Leitfaden zur Mitarbeitersuche, -auswahl und -gewinnung.

Über gutes und ausreichendes Personal zu verfügen gilt als eine der unabdingbaren Voraussetzungen für den Unternehmenserfolg. Doch passende Kandidaten zu finden und darüber hinaus auch für eine Mitarbeit zu gewinnen, erweist sich vielfach als schwierig. Bleiben Stellen länger unbesetzt oder trifft man intuitiv keine gute Wahl, können die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die betriebliche Performance erheblich sein.

Der Arbeitsmarkt wirkt in weiten Bereichen wie leer gefegt. Es gibt scheinbar keine geeigneten Bewerber mehr. Mitarbeitergewinnung ist in Zeiten des Fachkräftemangels für viele Betriebe zu einer elementaren Herausforderung geworden. Besonders problematisch stellt sich dies für die Kleineren der Branchen dar, denn wie sollen sie sich im Wettbewerb um die besten Kandidaten gegenüber den großen und vermeintlich attraktiveren Playern im Markt behaupten? Dass es dennoch möglich ist und was man als KMU konkret dafür tun kann, beschreibt Klar in seinem Ratgeber.

Rekrutierung ist aufwendig. Dennoch bleibt vielen kleineren Betrieben gar nichts anderes übrig, als ihre Personalsuche und die Mitarbeiterauswahl gewissermaßen nebenbei zu erledigen. Verfügen die Einrichtungen über keine ausgebildeten Personalfachkräfte, obliegt die Rekrutierung meist den künftigen Fachvorgesetzten oder direkt der Betriebsleitung. Deren Workload ist jedoch zumeist hoch und lässt sich kaum zugunsten der Stellenbesetzung reduzieren. Schlanke Prozesse sind daher gefragt, die möglichst ohne größeren Zeitverlust zu den gewünschten Resultaten führen. Ebenso ist methodisches Vorgehen von Bedeutung, etwa auf welche Weise sich auch angesichts eines Fachkräftemangels die Wahrscheinlichkeit der Stellenbesetzung wirksam erhöhen lässt.

Nicht nur mit welchen Aufwand und wie schnell sich eine Stelle besetzen lässt, zählt beim Recruiting. Ebenso wichtig ist es, Fehlbesetzungsquoten zu minimieren. Die Eignung eines Mitarbeiters ergibt sich nicht abschließend aus seinen Ausbildungsdaten. Ebenso zählen weniger leicht und sicher erfassbare Faktoren, wie Motivation und für die Tätigkeit erforderliche persönliche Fähigkeiten, wie etwa Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Lösungsfindungskompetenz oder zahllose andere. Welche von diesen für die konkrete Jobausübung tatsächlich und von wie großer Bedeutung sind und wie sich diese bei Bewerbern aussagekräftiger ermitteln lassen als durch verbreitete Standardfragen im Vorstellungsgespräch und intuitionslastige Bauchentscheidungen, behandelt der Autor in einem weiteren Schwerpunkt seines Ratgebers.

„Recruiting für Selbstständige und Betriebe ohne Personalfachkräfte – Mitarbeiter suchen, finden und gewinnen“ vermittelt konkrete Anleitungen zur wirkungsvolleren, treffsichereren und rationelleren Personalsuche, Kandidatenauswahl und Mitarbeitergewinnung: direkt umsetzbares Insider-Know-how der Personalbeschaffung aus der Praxis, für die Praxis.

Titel: Recruiting für Selbstständige und Betriebe ohne Personalfachkräfte

Untertitel: Mitarbeiter suchen, finden und gewinnen

Ausgabe: Hardcover

Erschienen: 31. März 2023

Autor: Dr. Paul Klar

Verlag: Books on Demand, Norderstedt

Format: 14,8 cm x 21 cm

Seiten: 285

ISBN: 9783756235063

Preis: Deutschland: 29,90 EUR, Schweiz: 40,90 CHF

