Recruiting mit System

Menschen finden bevor sie suchen

Treffsicher die besten Mitarbeiter zu finden, bevor sie woanders unterschreiben, ist eine der größten Herausforderungen für Unternehmen. Dabei kommt es besonders darauf an, Menschen zu finden und zu überzeugen, die einen positiven Einfluss auf die Unternehmensentwicklung haben und anderen als Vorbild dienen.

Fragt man in Unternehmen, warum sie sich so schwertun, passendes Personal zu finden, führen viele den Fachkräftemangel an. Dabei gibt es sehr wohl hoch qualifizierte Fach- und Führungskräfte auf dem Arbeitsmarkt, doch kommen diese Menschen nicht mehr von allein ins Unternehmen.

Wer Top-Performer finden und von sich überzeugen will, muss aktiv auf die Suche gehen – mit einer fortschrittlichen Strategie und taktischem Geschick. Stellenanzeigen nach Schema F oder ein vermeintlich hippes Posting in sozialen Netzwerken helfen da wenig.

Recruiting neu denken:

Aktuell beobachten wir immer noch viel Push in der Talentakquise. Das heißt, Unternehmen inszenieren ihre Vision und ihre Werte und warten dann darauf, dass sich die passenden Menschen bei ihnen bewerben. Dieses Vorgehen ist immer seltener von Erfolg gekrönt, denn das Angebot an freien Stellen übersteigt die aktive Nachfrage bei Weitem. Wir brauchen vielmehr eine Pull-Strategie, die rechtzeitig auf die richtigen Talente zugeht noch bevor diese selbst die Suche nach einer neuen Herausforderung gestartet haben.

Viele hoch qualifizierte Menschen haben einen latenten Wechselwunsch:

Arbeitnehmer wollen vorankommen und sind prinzipiell offen für eine neue Stelle. Die Erfahrung zeigt, dass vor allem Top-Performer im Umfeld von bereits etablierten Spitzenkräften zu finden sind.

Mit Hilfe einer datengestützten Recherche können solche potenziellen Kandidaten treffsicher online identifiziert werden. Und mehr noch: einmal gefunden, sorgt eine gezielte Netzwerkanalyse dieser erfolgreichen Menschen dafür, dass weitere erfolgreiche Menschen in deren Umfeld ausgemacht werden – denn: Gleich und gleich gesellt sich gern.

Zeit und Geld sparen, ohne auf Effektivität zu verzichten:

Damit diese netzwerk-basierte Art der Kandidaten-Suche effizient verläuft, lohnt es sich, in technische Lösungen zu investieren. Fortschrittliche Algorithmen bilden zielsicher Verbindungen innerhalb des Netzwerks eines Kandidaten ab und analysieren sie im Hinblick auf das Stellenprofil. Dadurch findet sich in kürzester Zeit eine große Anzahl von hochqualifizierten Kandidaten.

Das Beste aus Mensch und Technik vereinen:

Für das erfolgreiche Recruiting ist nach der Identifizierung aussichtsreicher Kandidaten natürlich die individuelle und persönliche Validierung entscheidend. Die Passung von Charaktermerkmalen und Bedürfnissen eines Kandidaten spielen dabei mindestens eine so große Rolle wie die fachlichen Fähigkeiten. Auch hier unterstützen die Ergebnisse einer Netzwerkanalyse und die Auswertung eines Persönlichkeitsprofils eines Kandidaten.

Der Faktor „Mensch“ als Schlüssel zum Erfolg:

Die menschliche Seite des Geschäfts hat einen wesentlichen Einfluss darauf, wie gut es der gesamten Organisation geht. Das Ziel im Recruiting sollte es demnach sein, die Personalgewinnung nicht isoliert zu betrachten, sondern als Teil des unternehmerischen Ökosystems zu begreifen und als strategischen Stellhebel zu nutzen.

Weitere Informationen unter www.predictame.de/recruiting

Die PREDICTA|ME GmbH kümmert sich um die menschliche Seite des Geschäfts. Vom Recruiting über die Entwicklung von Teams und Führungskräften bis hin zur Organisationsentwicklung sorgen wir für höhere Produktivität und Zufriedenheit. Dafür nutzen wir das System des Organisationsverhaltens um Treiber und Barrieren sichtbar zu machen und das Engagement zu erhöhen.

PREDICTA|ME macht Unternehmen zu Pionieren des Organisationsverhaltens und der Unternehmenskultur. Sie verbindet umfassende diagnostische digitale Verfahren und ein spielerisches Vorgehen zu einem Steuerungssystem für Unternehmen, um Produktivität, Zufriedenheit und Wertschöpfung durch förderliches Verhalten zu sichern.

Wir messen und visualisieren Ihr Organisationsverhalten – Ihre Kultur. Die Wechselwirkung von Führungsverhalten, Teams und Performance wird sichtbar.

Firmenkontakt

PREDICTA|ME GmbH

Dr. Yasmin Issa-Nummer

Am Hahnenbusch 14b

55268 Nieder-Olm

06136/7988835



http://www.predictame.de

