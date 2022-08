recusana GmbH führt NPWT-Systeme für Unterdruck Wundtherapie ein

Stuttgart, 16.08.2022. Mit verschiedenen Ein- und Mehrwegsystemen führt die recusana GmbH, der spezialisierte Fachhandel für Wundversorgung, Produkte der Vakuumversiegelungstherapie, auch Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) genannt, in ihr Sortiment ein.

Als spezialisierter Fachhandel für Wundversorgung bietet die recusana GmbH ein großes Sortiment an Verbandmitteln, Wundversorgungsprodukten, sowie eine ergänzende Produktauswahl zur medizinischen Hautpflege und Ernährung an. Dieses Sortiment wird nun mit hochwertigen NPWT-Systemen erweitert.

Bei der NPWT-Therapie wird die Wunde luftdicht verschlossen und über einen Schlauch mit einer Pumpe verbunden, die einen kontrollierten Unterdruck erzeugt. Das Exsudat wird in einem Kanister oder im Verband selbst aufgenommen. Die Vakuumversiegelungstherapie ist seit 2020 ambulant zugelassen, wenn durch eine Standardwundbehandlung keine ausreichende Heilung zu erwarten ist. Für den Verbandwechsel sind die behandelnden Ärztinnen oder Ärzte verantwortlich. Die recusana führt in ihrem Sortiment sowohl Einweg- als auch Mehrweg-Therapiesysteme aller führenden Hersteller. Einweggeräte sind für die einmalige Anwendung entwickelt und haben eine feste Laufzeit von 7, 10, 14 oder 30 Tagen. Die Laufzeit ist abhängig vom Hersteller bzw. vom System. Die Mehrwegsysteme arbeiten mittels Sekret-Kanistern, in denen das Exsudat aufgefangen wird. Die Pumpen werden nach der Anwendung wieder aufbereitet.

Interessierte Fachärzte können sich beim recusana Kundenservice telefonisch unter der Nummer 0711 – 633 519 25 oder per E-Mail npwt@recusana.de unverbindlich zu Abrechnung und Auswahl beraten lassen.

Über die recusana GmbH

Die recusana GmbH ist ein spezialisierter Fachhandel für qualitativ hochwertige und nützliche Produkte rund um die Wundversorgung. Das Team aus kompetenten und erfahrenen Mitarbeitern ist seit Jahren auf die Versorgung von Patienten mit Wunden jeglicher Genese spezialisiert. Wir führen ein großes Sortiment an Verbandmaterialien und spezialisierten Wundversorgungsprodukten. Alle Produkte sind sorgfältig nach Qualität, Nutzen und Wirtschaftlichkeit ausgewählt. Als bundesweit tätiger Fachhändler beliefern die recusana GmbH die Kunden an ihre Heimat- oder Wunschadresse.

Weitere Informationen auf unserer Webseite: www.recusana.de

Über die recusana GmbH Die recusana GmbH ist ein spezialisierter Fachhandel für qualitativ hochwertige und nützliche Produkte rund um die Wundversorgung. Das Team aus kompetenten und erfahrenen Mitarbeitern ist seit Jahren auf die Versorgung von Patienten mit Wunden jeglicher Genese spezialisiert. Wir führen ein großes Sortiment an Verbandmaterialien und spezialisierten Wundversorgungsprodukten. Alle Produkte sind sorgfältig nach Qualität, Nutzen und Wirtschaftlichkeit ausgewählt. Als bundesweit tätiger Fachhändler beliefern die recusana GmbH die Kunden an ihre Heimat- oder Wunschadresse.

Weitere Informationen auf unserer Webseite: www.recusana.de

Firmenkontakt

recusana GmbH

Catarina Fretwurst

Stockholmer Platz 1

70173 Stuttgart

07119000711044

kundenservice@recusana.de

http://www.recusana.de

Pressekontakt

recucare GmbH

Catarina Fretwurst

Stockholmer Platz 1

70173 Stuttgart

07119000711044

presse@recucare.de

http://www.recusana.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.