Sie möchten eine Rede schreiben? Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese aufbauen können und wir haben ein paar praktische Tipps.

Sie planen einen akademischen Vortrag oder möchten eine politische Rede schreiben? Vielleicht handelt es sich auch nicht um eine Rede vor einem Fachpublikum, sondern eine Ansprache zu einer privaten Festlichkeit?

Es ist eine echte Kunst, eine gute Rede zu schreiben. Wir zeigen Ihnen, wie eine Rede aufgebaut ist und haben ein paar wichtige Tipps für Sie. Sie haben immer die Möglichkeit, sich eine Rede von einem erfahrenen Ghostwriter schreiben zu lassen.

Verschiedene Arten einer Rede

Es gibt viele Gründe, eine Rede zu halten. Sie kann im Unterricht Teil eines Referats sein oder auf einer privaten Feier gehalten werden. Da es viele Redearten gibt, benennen wir nachfolgend nur die wichtigsten Formen:

– Politische Rede

– Akademischer Vortrag – Referat, Vorlesung, Verteidigung

– Trauerrede

Die Art der Rede bestimmt den Aufbau, die Sprache und den Inhalt der Rede. So ist eine festliche Rede unter Freunden und Familie anders zu schreiben als eine akademische Rede für eine Vorlesung.

Aufbau einer Rede

Da es sich bei einer Rede um einen vorbereiteten Text handelt, ist es hilfreich, mit einer klaren Struktur zu arbeiten. Diese kann natürlich individuell angepasst werden. Darüber hinaus kann die Rede sowohl mit Stichpunkten als auch ausformuliert vorbereitet werden.

1.Einleitung – die Einleitung dient dazu, die Zuhörerschaft zu begrüßen und sich vorzustellen. Außerdem wird erklärt, warum Sie diese Rede halten und worum es geht. Um das Interesse der Zuhörerschaft zu wecken, können Sie eine persönliche Anekdote erzählen oder auch eine zum Thema passende These benennen.

2. Hauptteil – der konkrete Aufbau des Inhalts wird maßgeblich durch die Art der Rede bestimmt. Wenn Sie eine Rede schreiben, die etwa Ihre eigene Arbeit vorstellen soll, dann sollte der Fokus darauf liegen. Setzen Sie Ihre Inhalte in Beziehung zu aktuellen oder vergangenen Ereignissen und benennen Sie etwa die Vorteile Ihrer Arbeit/Entdeckung. Führen Sie aus, warum Ihre Rede relevant ist. Es ist hilfreich, Quellen, Meinungen oder Informationen heranzuziehen, die Ihr Vorhaben unterstreichen.

Bei einer persönlichen Ansprache sollte der Anlass im Mittelpunkt stehen. Hier können auch die eigenen Meinung und Gefühle in die Rede integriert werden.

Tipp: Der Hauptteil sollte so geschrieben sein, dass die Kernaussage der Rede auch ohne die Einleitung und den Schluss klar verständlich ist.

3. Schluss – eine kurze Zusammenfassung des Gesagten leitet den Schluss der Rede ein. In diesem Teil können Sie je nach Anlasse auch zu einer Meinungsänderung auffordern oder mögliche Konsequenzen aus den Erkenntnissen benennen. Final bedanken Sie sich bei den Unterstützern, Mitarbeitenden, Familienmitgliedern oder Bekannten und natürlich beim Publikum.

