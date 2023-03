Reethaus Deichgraf mit herrlichem Wasserblick Urlaub mit Hund

Herrlicher Wasserblick absolute Ruhe – bis 5 Personen- Wlan Kamin Waschmaschine Strandkorb die Seele entspannen – hier sitzen Sie in der ersten Reihe

Die Seele entspannt sich beim Anblick des Wassers – Wasser soweit das Auge sieht. Genießen Sie den Sonnenuntergang mit einem Glas Wein im Reethaus Deichgraf. Ästhetik und Qualität spielen eine zentrale Rolle in allen Aspekten. Das sehr schöne Reethaus befindet sich am Ende einer Sackgasse direkt auf dem Deich in besonderer Lage. Hier sitzen Sie in der ersten Reihe. Traumhafter Wasserblick – entspannende Ruhe. Den besten Freund, Ihren Hund können Sie herzlich gerne mitbringen. Wir lieben Hunde ! Es bieten sich jede Menge Spazierwege entlang des Deiches oder in ca 400m entfernten feinsandigen weißen flachen Ostseebadestrand. Hier können Sie kilometerlang am Strand entlang laufen. Der Deichgraf hat im Erdgeschoß ein Schlafzimmer mit einem Bett, ein Bad mit Dusche und WC, Waschmaschine, Einbauküche mit Geschirrspüler, Backofen, Cerankochfeld, Kühlschrank, Microwelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher. Wohnbereich mit Tisch und Stühlen, Couch und Sessel, TV Flachbildschirm. Im Obergeschoss sind zwei Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett, Bad mit Dusche WC. Wlan Kamin. Terrasse mit Terrassenmöbel in Teakholz, Strandkorb, Sonnenliege und Sonnenschirm und Außengrill. Zwei PKW Stellplätze am Haus. Friesenwall vor dem Haus. Zum Hafen sind es ca 500m. Von hier aus fahren die Schiffe nach Hiddensee. Es gibt sehr schöne Restaurants mit fangfrischem Fisch oder typischer Inselgastronomie. Fahrradwege direkt am Strand führen am Meer entlang. Reiterhöfe, Bootsverleih, Fahrradverleih, Minigolf und Golf, Hubschrauberrundflüge, und Besuch der Störtebeker Festpiele. Es wird Ihnen keineswegs langweilig.

