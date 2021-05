Reethaus Ferienhaus Bernadette am Meer ca 100 m zur Ostsee 8 Betten Sauna Wlan Kamin Waschm 2 Terrassen eingezäunt

Urlaub am Meer – Luxus Reethaus bis 8 Personen vier Schlafzimmer Wohn Essz Küche zwei Bäder mit Dusche Badewanne Doppelwaschbecken Gäste WC eingezäunt

Herzlich willkommen in unserem luxeriösen Reethaus Bernadette am Meer Insel Rügen Ostsee Glowe. Ca 100 m zur Ostsee ca 400 m zum Ostseestrand. Unser Traumhaus ist Lifestyle pur, ruhig wunderschön, gleichzeitig urban und zentral gelegen. Fertigstellung Mai 2021. Das mit viel Liebe zum Detail luxeriöse Domizil lässt keine Wünsche offen. Die edle Einrichtung in weiß und türkis mit Großbild TV 65 Zoll sowie handgemalten Bildern im Wohnbereich, Bad im Obergeschoss mit Dusche Badewanne Bluetooth Lautsprecher, Doppelwaschbecken, finnische Sauna, Waschmaschine, WC und Bad im Erdgeschoss mit Dusche und WC Bluetooth Lautsprecher im Erdgeschoss sowie Gäste WC im Erdgeschoss. Drei Schlafzimmer im Obergeschoss ein Schlafzimmer im Erdgeschoss. Küche mit Markengeräten, Toaster, Geschirrspülmaschine. Kamin, Fußbodenheizung. Wlan, Außenanlage mit zwei Sonnen-Terrassen großer Sonnenschirm, Teakholzmöbel, Außengrill. Das Grundstück ist eingezäunt. Kinderhochstuhl. Livesyle pur… Sie werden es lieben.

Glowe hat gute Einkaufsmöglichkeiten, einen Einkaufsmarkt, Getränkemarkt, zwei Bäckereien, gute Restaurants teilweise mit Meeresblick, eine herrliche Strandpromenade und einen wunderschönen weißen flachen Badestrand kilometerlang. Ein Reiterhof und Minigolf bieten sich an. Fahrradwege führen über die Insel an Rapsfelder und Mohnfelder am Meer vorbei. Die Leuchttürme von Kap Arkona laden zum besichtigen ein. Oder möchten Sie eine Bootstour unternehmen ( bis 15 PS führerscheinfrei) oder angeln gehen? Glowe ist die Nummer 1 im Lachsangeln.

Wir würden uns freuen Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Sonneninsel Rügen GmbH Tel 01715662049 www.ostseeparadies.de Email: info@ostseeparadies.de

