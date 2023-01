Referenzbericht: Elegante Tuerlosungen von GEZE im Luxushotel The Retreat Blue Lagoon in Island

Leonberg, 10. Januar 2023. Island – das ist für viele eine Trauminsel, nur eben ganz anders: Keine Palmen und weiße Sandstrände, sondern eine wilde, elementare Landschaft, geprägt von Feuer und Eis. Ganz nah ist man dieser Landschaft im außergewöhnlichen Luxus-Hotel The Retreat in Grindavík, an der legendären Bláa Lonio, der Blauen Lagune. Die Architektur lässt die atemberaubende Umgebung mit dem Inneren des Hotels verschmelzen. Jedes Detail ist darauf ausgerichtet, den Gästen ein einzigartiges Erlebnis zu ermöglichen – und sich selbst im Hintergrund zu halten. Wie die Türautomatisierungslösungen von GEZE, die im kompletten Gebäudekomplex verbaut sind.

Das Besondere an der Lage von The Retreat ist nicht nur die Blaue Lagune selbst. Das gesamte Gelände ist Teil des UNESCO Global Geopark auf der Halbinsel Reykjanes. Es besteht zu großen Teilen aus einem vor 800 Jahren erstarrten Lavastrom, der an vielen Stellen mehrere Meter mächtig ist. Das The Retreat wurde innerhalb von vier Jahren mit erheblichem Aufwand direkt in die Lavazungen gebaut. Die Hotelanlage umfasst ein unterirdisches Spa, eine private geothermische Lagune, ein Restaurant und ein 62-Suiten-Luxushotel.

Teamwork: Skandinavisches Design und Türkomfort von GEZE:

Damit sich Architektur und Innenarchitektur harmonisch in die vulkanische Umgebung der Blauen Lagune einfügen, müssen alle Elemente des Gebäudes reibungslos zusammenspielen, technisch und optisch. Für die Planer war deswegen schnell klar, mit welchem Anbieter sie für die Türen zusammenarbeiten wollten: GEZE. Die Antriebe des Leonberger Unternehmens sorgen dafür, dass sich die Hoteltüren trotz ihres Gewichts, ihres Materials und ihrer Anordnung mit Sensoren oder Tastern leicht öffnen und schließen. Und ihr Design passt ideal zu den ästhetischen Prinzipien der skandinavischen Architektur: Sie sind schlank und optisch zurückhaltend gestaltet.

Die Planung und Umsetzung übernahm der langjährige GEZE-Partner in Island, Járn & Gler hf. „Es war keine leichte Aufgabe, alle mechanischen Türantriebe zu verbergen, da einige Türen bis zu vier Meter lang sind. Aber das gesamte Team arbeitete zusammen, um ansprechende, kreative Lösungen zu finden. Die Türantriebe von GEZE erfüllen alle komplexen Anforderungen der Hotelarchitektur“, sagt Jon Halldor Davídsson, Vertriebsleiter Járn & Gler hf.

Das Ziel der Architekten des The Retreat Hotel, eben diese Architektur so in den Hintergrund zu rücken, dass sich die Gäste wie in der Landschaft bewegen können, ließ sich mit GEZE Lösungen optimal umsetzen. In vielen Bereichen des Hotels bemerken sie gar nicht, dass sie gerade eine Tür passieren. Denn die meisten Schiebetüren sind vollständig in die Wand integriert und verdecken alle automatischen Antriebe und Türrahmen.

„The Retreat bietet eine exklusive Möglichkeit, die Blaue Lagune zu erleben, die das gesamte Hotel buchstäblich umgibt. Bei der Arbeit an einem solchen Projekt ist es unerlässlich, dass unsere Lieferanten die besten Lösungen wählen. Die automatischen Türlösungen von GEZE passen perfekt in Sachen Design und Qualität“, sagt Bryndís Björnsdottir, Marketing Communication Manager, The Retreat.

Moderne Gebäudeautomation sorgt für Brandschutz und Barrierefreiheit:

Türen, die sich berührungslos oder einfach durch Touchscreens öffnen lassen – das macht The Retreat auch zu einer Anlage, in der Barrierefreiheit ganz selbstverständlich mitgedacht worden ist. Davon profitieren auch die internen Abläufe in der Anlage: Service- und Betriebspersonal kann sich ungehindert bewegen. Das Luxushotel ist aber auch in Sachen Gebäudeautomation ein Highlight. Alle Türantriebe sind mit dem intelligenten Gebäudemanagementsystem und den Brandmeldeanlagen des Hotels verbunden. Das bringt nicht nur erhebliche Vorteile beim Brandschutz, auch die Energiebilanz der Anlage profitiert. Die zentrale Steuerung und Überwachung der smarten Türlösungen erhöht die Effizienz des Facility Managements und trägt im Brandfall beispielsweise dazu bei, dass Flucht- und Rettungswege rauchfrei und sicher passierbar bleiben.

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.000 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

