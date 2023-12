Regensburg: MARKTWERT Experten für Marketing und Werbung

Für mehr Geschäftserfolge in der Region Regensburg: Marketing, Werbung, Verkaufsförderung, Internetmarketing, Employer Branding …

Im Jahr 2000 gründete Matthias Fischer das Beratungsunternehmen Marktwert Marketing Consulting, das seitdem zu einem kompetenten Akteur im Bereich Marketingberatung und -strategie herangewachsen ist. In über zwei Jahrzehnten hat das Unternehmen eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen und sich einen festen Platz in der Beratungslandschaft für kleine und mittlere Unternehmen erarbeitet.

Bildung und Weitergabe von Wissen

Seit seiner Gründung hat Marktwert Marketing Consulting einen entscheidenden Beitrag zur Bildung und Weiterbildung im Bereich Marketing geleistet. Matthias Fischer, der Gründer des Unternehmens, hat sein Fachwissen an rund 2.500 Seminarteilnehmer weitergegeben, hauptsächlich Existenzgründer. Die Kombination aus fundiertem Fachwissen und praxisnahen Ideen für die unmittelbare Umsetzung hat Marktwert Marketing Consulting zu einem begehrten Partner gemacht.

Langfristige Partnerschaften

Im Laufe der Jahre hat sich Marktwert Marketing Consulting auch auf mittelständische Unternehmen spezialisiert. Matthias Fischer bietet regelmäßige Unternehmergespräche und Fachcoaching an, mindestens einmal pro Monat für mindestens 2 Stunden. Diese Gespräche dienen als Diskussionsforum für Unternehmen, um deren Fachfragen zu besprechen. Selbständige schätzen die entspannte Gesprächsatmosphäre, in der sie gemeinsam über dringende Umsetzungsmaßnahmen und lang gehegte Ideen diskutieren können.

Die Branding-Experten

Ein qualifizierter Coach und Berater wie Marktwert Marketing Consulting hilft bei der Bewertung, Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen und Aktionen. Auf Wunsch entwickelt das Unternehmen Konzepte für Marktstrategien und Markenbildung. Fischer und sein Team verstehen sich als Architekten der Marke und unterstützen auch kleinere Unternehmen dabei, ein lokales oder regionales Markenbild zu etablieren.

Verkaufsförderung: Umsatzsteigerung durch gezielte Maßnahmen

Ein zentraler Aspekt der Dienstleistungen von Marktwert Marketing Consulting ist die Verkaufsförderung. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre zahlreiche Strategien entwickelt, um die Umsätze seiner Kunden zu steigern. Dabei werden individuelle Verkaufsförderungsprogramme konzipiert, die auf die Bedürfnisse und Zielgruppen der jeweiligen Unternehmen zugeschnitten sind. Marktwert Marketing Consulting unterstützt seine Kunden bei der Implementierung und Analyse dieser Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sie die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Internetmarketing: Erfolgreiche Online-Präsenz

In der heutigen digitalen Ära ist Online-Marketing unverzichtbar. Marktwert Marketing Consulting hat sein Leistungsangebot umfassend erweitert, um seinen Kunden dabei zu helfen, im Internet erfolgreich zu sein. Das Unternehmen entwickelt umfassende Internetmarketingstrategien, die Suchmaschinenoptimierung (SEO), Social-Media-Marketing, Content-Marketing und Online-Werbung umfassen. Diese Strategien sind darauf ausgerichtet, die Online-Sichtbarkeit der Kunden zu erhöhen, den Traffic auf ihren Websites zu steigern und eine höhere Conversionsrate für die angebotenen Leistungen zu erzielen. Für Social-Media stellt MARKTWERT eine funktionierende Onlineredaktion, um die entsprechenden Kanäle mit Content zu füllen.

Employer Branding: Attraktive Arbeitgebermarke gestalten

Ein weiterer Schwerpunkt von Marktwert Marketing Consulting liegt auf Employer Branding. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen, die talentierte Fachkräfte anzieht und langfristig bindet. Dies ist besonders wichtig in Zeiten des Fachkräftemangels. Das Team von Marktwert Marketing Consulting entwickelt maßgeschneiderte Employer-Branding-Strategien, die die einzigartige Unternehmenskultur und die attraktiven Arbeitsbedingungen hervorheben. Durch gezielte Kommunikation, die Nutzung von Online-Plattformen und die Schaffung eines positiven Arbeitgeberimages hilft das Unternehmen seinen Kunden, sich als Arbeitgeber der Wahl in ihrer Branche zu etablieren. Um die besten Talente für seine Kunden zu gewinnen, entwickelt Marktwert Marketing Consulting individuelle Recruiting-Konzepte. Diese Konzepte basieren auf einer gründlichen Analyse der Anforderungen und Zielgruppen des Unternehmens.

Ein Blick in die Zukunft

Die Zukunft von Marktwert Marketing Consulting ist geprägt von kontinuierlicher Innovation und Anpassung an die sich ständig verändernde Geschäftswelt. Das Unternehmen wird weiterhin daran arbeiten, seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Verkaufsförderung, Internetmarketing, Employer Branding / Recruiting anzubieten.

Ein wesentlicher Faktor für die zukünftige Entwicklung von Marktwert Marketing Consulting wird auch die enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden sein. Das Unternehmen wird weiterhin auf partnerschaftliche Beziehungen setzen, um die individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen seiner Kunden zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Diese partnerschaftliche Herangehensweise hat sich in den letzten 23 Jahren bewährt und wird auch in Zukunft das Fundament für den Erfolg des Unternehmens bilden.

Werbung, Verkaufsförderung, PR sowie Marktstrategien und Markenarchitektur, gepaart mit Marketing- und Unternehmensberatung aus einem Guss für kleine und mittlere Unternehmen. Employer Branding und Recruiting Konzepte.

Firmenkontakt

MARKTWERT Marketing Consulting

Matthias Fischer

An der Scheuerbreite 12

93073 Neutraubling

09401 912691



http://www.marktwert.net

Pressekontakt

MARKTWERT Marketing

Matthias Fischer

An der Scheuerbreite 12

93073 Neutraubling

09401 912691



http://www.marktwert.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.