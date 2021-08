Rehasport in Wuppertal

Jetzt neue Kurse in der Tripada Akademie

Ab September 2021 bietet die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga® in Wuppertal Rehasport an. Verschiedene Kurse im Bereich Orthopädie starten an mehreren Tagen in der Woche.

Rehasport steht grundsätzlich allen Menschen mit einer Behinderung, oder die von Behinderung bedroht sind, zu. Die Leistung wird von den Leistungsträgern, i.d.R. den Krankenkassen, übernommen. Hierzu zählen auch chronische Erkrankungen und Schmerzzustände im orthopädischen Bereich, mit denen die Personen in ärztlicher Behandlung sind. Der Arzt verordnet den Rehasport und stellt den Antrag hierzu aus. In der Tripada Akademie werden dann die verschiedenen Rehakurse im Bereich Orthopädie angeboten, an denen die Teilnehmer in einer festen Gruppe Übungen lernen, die ihren Gesundheitszustand verbessern und die Symptome lindern sollen. Eine regelmäßige Teilnahme über einen längeren Zeitraum ist für den Erfolg der Maßnahme obligatorisch. Der Arzt verordnet in der Regel 50 Einheiten 1x pro Woche, die innerhalb eines Jahres wahrgenommen werden können. Je nach Diagnose können auch mehr Einheiten über einen längeren Zeitraum verordnet werden. Auch Folgeverordnungen sind möglich.

Somit stellt Rehasport eine ideale Ergänzung zur eigentlichen Therapie dar und verhilft den Teilnehmern, aktiv etwas für die eigene Gesundheit beitragen zu können.

Unter www.rehasport-wuppertal.com können sich Interessenten näher über den Rehasport in der Tripada Akademie in Wuppertal informieren und einen Beratungstermin buchen.

Auf 460 qm Fläche bieten wir mit drei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Tripada und Tripada – Yoga sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer – Ausbildung, eine Kinder – Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen in Taijiquan oder Taichi, Ausbildung Entspannungspädagogik, Ausbildung Autogenes Training, Ausbildung Progressive Muskelentspannung und Ausbildung Pilates an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

Kontakt

Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

0202 979 854 0

0202 979 854 1

info@tripada.de

https://www.tripada-wuppertal.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.