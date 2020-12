Reibungsloser Übergang beim Experten für Infrastrukturmanagement

Nachfolgeregelung bei AT+C gesichert

16.12.2020, Oberursel – Mit mehr als 30 Jahren Marktpräsenz ist die Firma AT+C EDV GmbH einer der etabliertesten Anbieter von CAFM-Software in Deutschland. Bis vor kurzem war Gründer und Geschäftsführer Wolfgang Schröder Alleingesellschafter des Unternehmens. Das hat sich nun geändert, zum Jahresende 2020 ist Michael Brüning als Mitgesellschafter eingestiegen und wird ab 1. Januar 2021 auch als weiterer Geschäftsführer bestellt.

Bei Kunden und Mitarbeitenden genießt Michael Brüning als Leiter des AT+C Vertriebs bereits seit 5 Jahren großes Vertrauen. In dieser Zeit konnte er nicht nur prominente Neukunden gewinnen, sondern brachte seine Expertise auch in die zukünftige Produkt-Ausrichtung ein. Sehr kooperativ und vertrauensvoll gestaltete sich auch seine Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Wolfgang Schröder. Deshalb ist es nur logisch, dass Herr Brüning der ideale Kandidat für die Nachfolge in der Unternehmensleitung ist. Denn Geschäftsführer Wolfgang Schröder denkt mittelfristig über eine Reduzierung seines Arbeitspensums nach. Ganz aus dem Tagesgeschäft zurückziehen möchte er sich aber in absehbarer Zeit nicht, dafür bereitet ihm die Arbeit im AT+C Team viel zu viel Freude.

“Es ist ein Glücksfall, mit Michael Brüning einen Nachfolger gefunden zu haben, der nicht nur unser Geschäft und das Unternehmen in allen seinen Facetten kennt, sondern mit dem ich auch strategisch auf einer Wellenlänge bin”, äußert sich Herr Schröder zu den jüngsten Entwicklungen. “In seine Fußstapfen zu treten wird nicht einfach”, antwortet Herr Brüning auf die Frage, wie er sich bei diesem Schritt fühlt. “Ich habe ja schon einige andere Softwarefirmen von innen und außen gesehen, aber noch keine, die mit einem so schlanken Team, so eine globale Marktpräsenz und Kundenzufriedenheit erreicht hat. Trotzdem, nein, gerade deswegen, freue ich mich diese Herausforderung anzunehmen.”

Für Kunden, Mitarbeitende und Geschäftspartner bedeutet diese gelungene Nachfolgeregelung eine optimale Mischung aus Sicherheit, Kontinuität und klarer Zukunftsorientierung.

Mit mehr als 30 Jahre Erfahrung gehört AT+C zu den Pionieren auf dem Sektor der CAFM- und DCIM-Entwicklung. Zahlreiche erfolgreiche Produktentwicklungen und Installation im In- und Ausland sowie zufriedene Kunden aus namhaften Unternehmen bestätigen den Unternehmenserfolg.

