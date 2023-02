Reich, sexy, berühmt – und Single ! Wer könnte an der Seite von Sascha Stammer sein

Sascha Stammer: Ist er wieder Single ?

GANZ SCHÖN WILD! Von „Miss Germany über Miss Kroatien , Dessous Models von Victorias Secret bis hin zu Filmstars & Playmates.“ Sascha Stammer hat sie gedatet wie wir in der vergangenen Zeit sehen konnten und der 23 Jährige meinte mal in einem Post tatsächlich das ihm eine in „Jogginghosen und Chucks“ lieber wäre. Hat er die eine gefunden ? Ist der Milliardär nun offiziell ein Single Star oder vergeben ?

Diese und mehr Fragen haben wir uns gestellt. Insider haben verraten das der Selfmade – Unternehmer alles andere als ein gewöhnliches „Rich Kid“ ist. Doch warum ist der Junggeselle noch Single, er hat zumindest ein Auge für schöne Dinge, was er uns auf Instagram zeigt. Von Dior, Louis Vuitton bis hin zu Christian Louboutin und Philipp Plein auf diese und weitere Luxusmarken schwört der Modedesigner von South Ghost. Auch für schnelle Sportwagen und exklusive Locations scheint der Milliardär seinen Geschmack gefunden zu haben. Und auch für gutes Essen scheint er sich zu begeistern, so teilt er hin und wieder seine Grillkünste mit uns und seinen Rund halbe Millionen Followern. Wir halten unsere Augen für den prominenten Star offen.

Bildquelle: @south.ghost Instagram