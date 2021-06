Reinheit steht hoch im Kurs

Gastronomie und Hotellerie setzen auf Zertifikat “Hygienestern”

Frankfurt/Bad Soden, 16.06.2021. “Unser Online-Kurs “Hygienestern” stößt auf eine riesige Resonanz”, sagt Marcell Engel, Tatortreiniger, Desinfektor und Geschäftsführer des Frankfurter Unternehmen Akut SOS Clean GmbH. Schon vor der Pandemie war der Ruf nach einem Zertifikat für Hygiene und Sauberkeit aus vielen Branchen laut geworden und so entwickelten die Spezialisten den ausgeklügelten Kurs. Base Fahim, Franchise-Partner dreier Filialen von Fresh Food “Immergrün” in Hessen freut sich: “Dieses Konzept ist für uns gerade zur rechten Zeit gekommen. Natürlich legen wir grundsätzlich größten Wert auf Sauberkeit und achten darauf, dass es immer picobello ist. Bei uns wird alles vor den Augen der Kunden frisch zubereitet. Aber wir merken, dass sich die Gäste durch den Hygienestern noch sicherer und wohler fühlen.”

Das bestätigt auch Norman Pohl, Eventcreator, Inhaber und CEO des Lifestyle-Gastronomie-Unternehmens Skyline19: “Wir waren eines der ersten Unternehmen, dass diese Möglichkeit der speziellen Schulung genutzt hat und erhalten dafür von allen Seiten Anerkennung.” Ausgelegt ist der professionelle Kursus für viele Branchen und derzeit profitieren viele Unternehmen aus den Bereichen mit Publikumsverkehr und Kundenkontakt. Wenngleich für die Profis von Haus aus Sauberkeit und Gründlichkeit das A und O ist, sind sie dennoch übereinstimmend der Meinung, dass die Schulung und die damit einhergehende Zertifizierung für ein erhöhtes Sicherheitsgefühl sorgen. Vermittelt wird in dem rund zweistündigen Video-Seminar kompaktes Wissen nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen – alles praktisch und unkompliziert umsetzbar.

“Wir orientieren uns in dem Kurs daran, was für die Geschäftsleute mit viel Direktkontakt wirklich wichtig ist”, erläutert Marcell Engel. Beispiel: Die so genannten “Touch-Flächen” wie etwa Türklinken oder Empfangstresen werden häufig von vielen Personen angefasst. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, diese Bereiche möglichst keimfrei zu halten. Speziell entwickelte Checklisten – im Handumdrehen abgearbeitet – geben eine Anleitung für das richtige Reinigen und Desinfizieren. Das sind einfach gehaltene Handlungsanweisungen, im Ergebnis mit großem Effekt.

“Die anhaltende Nachfrage und zahlreichen Buchungen der Online-Schulung bestätigen, dass wir damit richtig liegen. Das Zertifikat, das die erfolgreiche Teilnahme dokumentiert, kommt extrem gut an”, so Marcell Engel. Und Unternehmer wie Base Fahim und Norman Pohl wissen, dass ihre Gäste das aufmerksamkeitsstarke Siegel als Garant für höchste Hygienestandards positiv wahrnehmen. “Es macht für die Kunden die größtmögliche Sicherheit sichtbar. Was ich darüber hinaus wichtig finde – das Zertifikat ” Hygienestern” ist eine glänzende Möglichkeit, sich vom Mitbewerber abzusetzen”, erläutert Marcell Engel abschließend.

Über Akut SOS Clean GmbH

Die Firmengründung von Akut SOS Clean GmbH geht auf das Jahr 1994 zurück. Im Laufe der Jahre hat Marcell Engel das Dienstleistungsangebot seines Unternehmens kontinuierlich erweitert. Heute umfassen die Kernkompetenzen alle Bereiche um schnelle und fachgerechte Desinfektion, Reinigung und Dekontamination. Dabei reicht das Spektrum vom Katastrophenschutz im Fall einer Epidemie/Pandemie über Beseitigung giftiger Substanzen wie beispielsweise Zyankali und Rizin bis hin zu Desinfektionen von Massenverkehrsmitteln und Gebäuden.

Weiter ist das Spezialunternehmen im Bereich von Reinigungen jeglicher Verschmutzung, Verunreinigung und Geruchsbelästigung im Einsatz. Etwa bei Wasser- und Brandschäden, Messiewohnungen, Leichenfunden, Tatortreinigung, Graffiti, Großküchen und vieles mehr. Derzeit bietet Akut SOS über 50 Dienstleistungen in den Bereichen der Hygiene, Desinfektion und Schädlingsbekämpfung an. Zu den Auftraggebern gehören Behörden, Militär, Unternehmen aus Industrie, Wirtschaft und Gewerbe sowie Privatpersonen, deutschlandweit und auch im Ausland. Zudem engagiert sich Marcell Engel in Forschung und Wissenschaft und hat eine eigene Produktreihe entwickelt.

Bildquelle: Michael Weinandi, Akut SOS Clean GmbH