Reisebüro für Rosenheim: Pauschalreisen bieten Sicherheit

ROSENHEIM. Der Reisehunger der Deutschen ist groß. Gaby Schweinsteiger, Inhaberin von Schweinsteiger Reisen, dem Reisebüro für Rosenheim, kennt das Bedürfnisprofil ihrer Kunden genau. “Neben Urlaub im Wohnmobil stehen bei unserer Kundschaft entspannte und sorglose Pauschalreisen derzeit besonders hoch im Kurs”, weiß die Fachfrau zu berichten. Derzeit bieten viele Reiseveranstalter kundenfreundliche Umbuchungs- und Stornierungsoptionen bis kurz vor Reisebeginn an.

Touristikkonzerne wie TUI haben flexible Regelungen geschaffen, um Touristen einen sorgenfreien Urlaub zu bieten. Gaby Schweinsteiger vom Reisebüro für Rosenheim weist zum Beispiel auf den TUI Flex Tarif hin, der Kunden bis 14 Tage vor dem Reiseantritt die Möglichkeit gibt, die Reise kostenlos umzubuchen oder zu stornieren. Mit dem TUI Reiseschutz, einem Angebot in Zusammenarbeit mit dem Versicherungsunternehmen AXA, sichern sich Reisende zudem ab. Es werden sowohl medizinische Heilbehandlungskosten als auch Rückführungskosten und Kosten durch Quarantäne übernommen.

Davon abgesehen bleiben Pauschalreisen laut Gaby Schweinsteiger vom Reisebüro für Rosenheim genau das, was sie immer schon waren: die sorgloseste Art, den Urlaub zu verbringen. Schweinsteiger: “Pauschalreisen stehen seit jeher für standardisierte Sicherheit.” Da manch andere Reiseform – Beispiel: Kreuzfahrten – häufig vom kostenlosen Stornierungsrecht nicht umfasst werden, gewinnen Pauschalreisen zunehmend an Beliebtheit. Die Reiseexpertin Schweinsteiger rät in jedem Fall dazu, sich zeitnah und tagesaktuell über die Lage zu informieren – und zwar nicht nur über die Situation am Urlaubsziel, sondern auch über die geltenden Stornierungs- und Umbuchungsoptionen.

Schweinsteiger Reisen ermöglicht unvergessliche Reisen, sei es Pauschalreisen, Gruppenreisen, Kreuzfahrten, Geschäftsreisen oder Mietwagen buchen. Das Reisebüro in Rosenheim bietet viele Möglichkeiten.

