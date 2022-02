Reisepodcast #37: Mirihi Island Resort Malediven

Barfußinsel mit Tauchriff und 40 Tauchrevieren

Auf der Barfußinsel Mirihi auf den Malediven kann man von der Terrasse der Wasservilla Babyhaie, Adlerrochen oder Stachelrochen beobachten. Vom Strand sind es nur zwei Flossenschläge zum Tauchriff, sagt Anica Roch. Die Berlinerin Anica hat insgesamt drei Jahre auf der Insel gearbeitet und ist mittlerweile eine Insulanerin. Über Arbeiten und Urlaub auf den Malediven berichtet sie im Reisepodcast #37 Die Urlaubsmacher.

Anica Roch hat ihre Karriere in Berlin im Steigenberger Hotel mit einer Ausbildung zur Hotelfachfrau gestartet und gezielt ein 5-Sterne Haus ausgewählt. Danach hat es sie schnell ins Ausland gezogen: zunächst in die Schweiz, dann Malediven, weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate, in die Karibik und wieder auf die Malediven. Jetzt ist sie Resident Managerin bei Mirihi Island Resort auf den Malediven, wo sie schon einmal zweieinhalb Jahre gelebt hat. „Als sich die Gelegenheit bot, habe ich die Chance ergriffen“, erklärt sie im Reisepodcast #37 Die Urlaubsmacher.

Mirihi ist eine der kleinsten Inseln der Malediven. Sie misst 50 mal 350 Meter. Es ist eine echte Barfußinsel mit feinstem Sandstrand, kein Verkehr, kein Supermarkt oder Kino. Das Malediven Konzept besteht aus einer Insel mit einem Resort. Die Mitarbeiter leben immer auf der Insel, wo sie arbeiten, sagt Anica. Hier auf Mirihi haben wir unsere Teambereiche, ein Fußballfeld, Lounge und Cafe. Hier habe ich tauchen gelernt. Es gib immer eine Möglichkeit, etwas zu machen. Ich liebe das Inselleben, bin jedoch hauptsächlich für die Karriere hier. Die Malediven geben einen Push und bringen einen beruflich voran. Über ihre Karriere hat bereits Spiegel Online berichtet.

Die meisten Mitarbeiter des Mirihi Island Resorts leben schon seit 15 bis 20 Jahren auf der Insel. Es besteht ein Gemeinschaftsgefühl, das sich nur entwickelt, wenn man zusammenlebt. Dadurch dass die Insel so klein ist, lernen wir uns hier ganz anders kennen. Denn nicht jeder hat eine eigene Küche zuhause, ein eigenes Leben. Ich schätze mittlerweile den persönlichen Freiraum ganz anders ein, denn das ist hier nur sehr eingeschränkt möglich. Gleichzeitig schätze ich die Gemeinschaft.

Mirihi Island Resort – ein 5-Sterne Resort für Wassersportler, Gourmets, Genießer

Die Insel Mirihi ist klein, so dass einige Menschen, die noch nicht hier waren Bedenken haben, dass es hier langweilig werden könnte. Es stimmt, man läuft in 10 bis 15 Minuten um die Insel herum. Wir haben keine motorisierten Wassersportarten und keinen Fernseher.

Wir versuchen jedoch zu zeigen, dass ein schöner Urlaub in einem Luxusresort auch anders gehen kann, sagt Anica. Wir bieten sehr viele Aktivitäten an wie saisonale Mantarochen Beobachtungen und durchgängige Walhai-Exkursionen. Wir haben mehrere Riffe, 40 Tauchplätze. Unser Hausriff ist nur 10 m vom Strand entfernt, wo man Adlerrochen, Riffhaie, Schildkröten, Oktopus oder Stachelrochen entdecken kann. Zudem haben wir ein Schiffswrack. Im Riff kann man gleich 10 – 12 m nach unten tauchen. Das Riff umrundet quasi die Insel und ist extrem nah.

Die Unterwasserwelt ist eindeutig das Highlight auf Mirihi. Wir bieten zudem Kayaks mit Glasboden an, um unten in das Riff zu sehen sowie Stand-Up Paddel oder Katamaran. Das Resort legt zudem viel Wert auf eine ausgezeichnete Kulinarik. Wir haben zwei Restaurants, eins mit Büffet und ein à la Carte Restaurant. Das Büffet ist auf hohem Niveau. Für 7 Tage haben wir wechselnde Themenbüffets, in der Folgewoche variieren wir, damit wir nicht identische Themen haben. Abwechslung und eine große Vielfalt mit frischen Gerichten zeichnet unsere Küche aus. Veganer, Vegetarier oder Allergien – wir haben für jeden ein Angebot. Auch beim Wein setzen wir Vielfalt mit 300 verschiedenen Wein- und Champagnersorten sowie der größten Rumkollektion auf den Malediven.

