…ein teurer Sport, ein luxuriöses Hobby? Für manche mag es das sein. Vor allem ist es ein Lebensgefühl, das uns auf einer sehr tiefen und emotionalen Ebene anspricht. Seitdem Menschen auf dem Pferderücken sitzen, haben sie dieses Gefühl besungen, zu etwas Göttlichem erhoben und es zu erklären versucht. Eines steht fest – man muss es erleben, um es zu verstehen.

Medizinische Forschungen haben gezeigt, dass die Schwingungen, die von der Pferdebewegung auf die Wirbelsäule übertragen werden, an das Bewegtwerden des Embryos im Mutterleib erinnern. Musiktherapeuten wissen, dass der 4/4Takt eines im Schritt gehenden Pferdes psychisch stabilisierend wirkt. Und wenn es gelingt, sich dem Rhythmus des Pferdes anzuvertrauen und ihn mit dem eigenen in Einklang zu bringen, entsteht ein einzigartiges Gefühl des Verschmelzens mit einem starken, schnellen Wesen – was zweifellos die Dichter der Antike zur Erfindung des sagenhaften Zentauren bewegt hatte.

Reiten ist zudem Kommunikation und Dialog, ein ständiges Geben und Nehmen. Einerseits hat man „die Zügel in der Hand“, andererseits muss man sich darauf einlassen können und Unvorhersehbares zulassen. Reiten verlangt auch Haltung – körperlich wie geistig. Unbeherrschtheit führt nicht zum Ziel. Richtiges Reiten kräftigt die Rücken-, Bauch- und Beckenbodenmuskulatur, stärkt die Wirbelsäule und fördert unsere Haltung und verbessert Koordination, Atmung und Kreislauf. Nicht zuletzt führt es zu Entspannung und Stressabbau.

Reiten tut also schlicht und einfach gut. Und selbst wenn man gar nicht selbst in den Sattel steigt, empfinden viele Kinder und Erwachsene den Kontakt zu einem so großen, warmen, starken und gutmütigen Lebewesen als wohltuend und irgendwie „erdend“.

Gute Argumente dafür, Zeit mit Pferden zu verbringen, gibt es folglich mehr als genug. Warum nicht den Urlaub dazu nutzen, sich einmal ganz auf dieses Thema einzulassen. Spezialisierte Reiseunternehmer wie die KATJA VAN LEEUWEN REITFERIENVERMITTLUNG haben für jeden das richtige Programm und helfen mit kompetenter Beratung, den richtigen Einstieg oder das vollkommene Urlaubsglück im Sattel zu finden. Reiten tut gut – falls Sie es noch nicht wussten, probieren Sie es doch einmal aus!

Das Reisebüro Katja van Leeuwen Reitferienvermittlung in Königswinter vermittelt seit fast 30 Jahren Ferien rund um das Pferd in fast allen europäischen Ländern.

Unser vielfältiges Angebotsspektrum umfasst neben Reiterhofferien und für Reiter jeder Stilrichtung auch kombinierte Sprach- und Reitferien, sowie Reiten & Wellness, Working Holidays, Ferienhäuser mit Reitmöglichkeiten, Urlaub im Zigeunerwagen, Wandern mit dem Packesel oder Gestütsrundreisen.

Maßgerecht zugeschnittene Angebote für eine außergewöhnliche Zielgruppe: Spezialangebote für Familien, alleinreisende Jugendliche, Singles, Gruppen oder nichtreitende Begleiter.

Firmenkontakt

Katja van Leeuwen Reitferienvermittlung

Katja van Leeuwen

An den Eichen 1

53639 Königswinter

+49 2244 9279249

+49 2244 9279247

info@reitferienvermittlung.de

https://www.reitferienvermittlung.de

