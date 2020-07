Relaunch der Plattform LOGjobs

Mit mehr als 60.000 Stellenanzeigen!

Logjobs.deSeit Mitte Juni 2020 präsentiert sich LOGjobs.de mit zahlreichen Verbesserungen im Nutzungskomfort, neuen Features, erweitertem Stellenbereich und in neuem- und responsivem Design für die optimale Darstellung auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets. So ist eine noch funktionalere und übersichtlichere Internetplattform entstanden, die die mehr als 12 Jahre Erfahrung der Gesellschaft, in der Vermittlung von Stellen in der Logistikbranche, perfekt zum Ausdruck bringt. Über die optimierte Auffindbarkeit der Stellen lassen sich so effizient Bewerber und Logistikdienstleister zusammenbringen.

LOGjobs.de wurde als Teil der Logvocatus Gesellschaft für Logistik und eCommerce mbH ins Leben gerufen. Logvocatus ist einer der marktführenden Anbieter der Logistikwelt im deutschsprachigen Raum. Durch die Spezialisierung auf die Logistikbranche ist LOGjobs.de eine attraktive Internetplattform für alle Transport-, Kontrakt-, Distributions- und Intralogistiker sowie Verlader und als Unternehmen, die Fach- und Führungskräfte im Bereich der Logistik suchen.

Erleichterte Suche für Bewerber – Alle Jobs an einer Stelle

Die gewünschten Stellenangebote lassen sich von den Stelleninteressenten sehr einfach selektieren, ohne dass für Suche und Vorbereitung viel Zeit in Anspruch genommen werden muss. LOGjobs.de verbindet damit exzellent fortschrittliche Unternehmen mit qualifizierten Stellensuchenden: Unternehmen wünschen sich flexible und schnell einstellbare Arbeitskräfte und Arbeitnehmer möchten ohne lange Wartezeit einen Wunschjob finden.

Mehr als 60.000 Stellenanzeigen aus unterschiedlichen Quellen werden bei LOGjos.de auf nur einer Seite zusammengeführt. Dabei geht der Überblick trotzdem nicht verloren: Übersichtliche Ergebnislisten und komfortable Einzelansichten gewährleisten Transparenz. Dies führt bei der Suche zu einer enormen Zeitersparnis, um ohne viel Aufwand fündig zu werden. Auf diese Weise fällt es leicht, die vielen Berufe vorab zu filtern und ein Angebot zu erhalten, welches exakt zu den eigenen Qualifikationen passt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit über den kostenfreien Job Radar wöchentlich via E-Mail über aktuelle, passende Stellenangebote per E-Mail informiert zu werden.

Ideal zum Auffinden des Wunschmitarbeiters

Effizienter geht es nicht: bei LOGjobs.de erreichen die Stellenanzeigen direkt die Zielgruppe – ohne Umwege. Durch unsere Spezialisierung sparen die Unternehmen Zeit und Geld.

Unser Jobportal bietet den Unternehmen zahlreiche Vorteile – Über die regelmäßige Aktualisierung ist sie stets auf dem neusten Stand. Stellenausschreibungen lassen sich schnell via HTML Format oder PDF einpflegen und online stellen. Durch die schnelle und unkomplizierte Bewerbung erkennen die Unternehmen schnell, wer sich für welche Tätigkeit eignet. Mit regelmäßigen News und Fakten werden zudem alle möglichen Tätigkeitsbereiche im Logistiksektor jederzeit detailliert veranschaulicht, um so für einen guten Überblick zu sorgen.

Zahlreich und Transparent – Das zentrale Jobportal der Logistikbranche

Personalsuche ist heute ohne Internet nicht mehr vorstellbar. Umso mehr ist es bei der Vielzahl an Jobportalen für die Bewerber wichtig, sich einen Überblick über die offenen Vakanzen zu verschaffen. Eine hohe Transparenz bringen daher auf bestimmte Branchen und Bereiche fokussierte Jobportale, so wie auch LOGjobs.de.

Mit LOGjobs.de ist eine komfortable und für beide Seiten übersichtliche Plattform für eine gelungene Mitarbeiter- und Jobakquise entstanden. Ohne viel Aufwand lässt sich schnell eine paßgenaue Beschäftigung finden, die den eigenen Wünschen entspricht oder geeignetes Personal finden. Und das schnell, kompakt und übersichtlich. Rund um die Plattform werden Vermittlung und Bewerbung für Logistikstellen endlich wieder transparent. Mit LOGjobs ist kein aufwendiges durchsuchen von Stellenmärkten nach passenden Kandidaten oder umständliches Suchen nach passenden Stellenangeboten mehr nötig.

LOGworld.de – Die neue Dimension von Dienstleistungen für die Logistikbranche

Unter dem Namen LOGworld.de bietet die Logvocatus Gesellschaft für eCommerce und lösungsorientierte elektronische Plattformen und Mehrwertdienstleistungen für die Logistikbranche an. Gegründet wurde das Unternehmen vom heutigen Geschäftsführenden Gesellschafter Marc Possekel im Jahr 2001. Das Unternehmen betreibt mit LAGERflaeche.de, LOGjobs.de, BAHNberufe.de, SPEDITIONSberufe.de, LOGdirekt.de, LOGfair.online und transportbranche.de spezialisierte Online-Portale rund um Logistik- und Produktionsimmobilien, Transporte, Jobs und virtuelle Messe.

