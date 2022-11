Relaunch: Interlutions macht Villa Schmidt zum Online-Outdoortraum

Digitalagentur entwickelt für Luxusgartenmöbelhändler ein nachhaltiges Shop-Ökosystem

Köln/Berlin/Hamburg/Frankfurt, 10.11.2022 – Zukunftsfähiger Auftritt: Vor über 25 Jahren startete Villa Schmidt mit dem Verkauf von Strandkörben. Heute hat sich das Unternehmen fest auf dem Markt hochwertiger Outdoor-Möbel etabliert und zählt zu den umsatzstärksten Fachhändlern der Luxusmarke DEDON. Um sein Onlinegeschäft nachhaltig ausbauen zu können, beauftragte Villa Schmidt die Digitalagentur Interlutions mit dem Shop-Relaunch.

„Wir bedienen mit unseren Produkten eine Kundschaft, die hohe Ansprüche an Qualität stellt – nicht nur bei Möbeln, sondern auch beim Kauferlebnis in unserem Online-Shop. Das alte System stieß in diesem Punkt stark an seine Grenzen, darum haben wir uns gemeinsam mit Interlutions für eine komplett neue Lösung auf Basis von Shopware 6 entschieden. Auf diese Weise sind wir ab sofort optimal für alle aktuellen Anforderungen aber auch für künftige Entwicklungen aufgestellt“, so Timeo Schmidt, CTO bei Villa Schmidt.

Mit dem Aufbau des neuen Shops entwickelte Interlutions ein modernes Design, das sowohl die Nutzerfreundlichkeit verbessert als auch die hohe Qualität der angebotenen Produkte widerspiegelt. Technische Basis dafür sind die Shopware Erlebniswelten, die eine individuelle Gestaltung der Sub-Shops möglich machen. Elemente wie Farben und Schriften können mit wenig Aufwand ausgetauscht werden, so dass ein jeweils passendes Look & Feel entsteht.

Eine besondere Herausforderung des Projekts lag in der enormen Menge an Shop-Artikeln, die zudem häufig in zahlreichen Varianten vorliegen. Um deren Daten reibungslos vom alten Shopsystem in Shopware 6 überführen zu können, programmierte Interlutions eigens ein individuelles Migrationstool. Des Weiteren sorgte die Digitalagentur für eine verbesserte Strukturierung der Kategorien, um insgesamt mehr Übersichtlichkeit zu erzielen.

Mit Maßnahmen wie dieser, verbessertem Cross Selling auf den Produktdetailseiten, einfachen Kontaktmöglichkeiten und weiteren neuen Funktionen trägt der Shop nun dazu bei, dass Villa Schmidt künftig höhere Online-Umsätze generieren kann. Parallel dazu wurde das SEO angepasst, um eine optimierte Auffindbarkeit seiner Angebote zu erzielen.

Für die Zukunft sind bereits eine Reihe von Erweiterungen geplant: Produkt-Renderings sollen es ermöglichen, sich die Möbelstücke mit individuellen Stoffen, Materialien etc. anzeigen lassen zu können. Außerdem ist eine 3D-Visualisierung geplant, mit der man die Möbelstücke über Augmented Reality in den Raum projizieren kann.

„Shopware 6 bietet für Villa Schmidt die ideale Basis, um sich künftig noch mehr auf das Onlinegeschäft konzentrieren zu können. Es ist ein modernes und sehr professionelles System, das viele Erweiterungen möglich macht. Für und war es eine große Freude, in enger gemeinsamer Arbeit mit dem Kunden so eine hochwertige Lösung zu realisieren“, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Über Interlutions:

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps.

