Release der daccord Microsoft Edition von G+H Systems

Analyse und Überwachung des Active Directory und des NTFS-Filesystems

Offenbach, 29. Juni 2020 – Arbeiten IT-Administratoren innerhalb einer Microsoft-Umgebung, gehört auch die Überwachung der Berechtigungen und Benutzerkonstellationen im Active Directory (AD) und im NTFS-Filesystem zu den täglichen Aufgaben. Um selbst bei großen Umgebungen nicht den Überblick zu verlieren, bedarf es dabei einer geeigneten Lösung, die bei der detaillierten Auswertung und grafischen Darstellung der Berechtigungsvergaben im Bereich AD und NTFS unterstützt. Mit der ab sofort offiziell erhältlichen daccord Microsoft Edition ist genau dies möglich.

Immer wieder ist die Rede von Fällen, in denen falsche Berechtigungskonstellationen Sicherheitslücken verursachen. Über veraltete Dienstkonten können sich Cyberkriminelle problemlos in Systeme einschleusen und sensible Informationen abgreifen oder Schadsoftware installieren. Damit es erst gar nicht zu einer solchen Gefährdung der IT-Sicherheit kommt, ist eine softwarebasierte Auswertung der Zugriffsberechtigungen notwendig. “Genau aus diesem Grund haben wir die daccord Microsoft Edition entwickelt”, sagt Sebastian Spethmann, Account Manager der G+H Systems GmbH. “Ohne eine derartige Software müssen AD-Objekte und Fileserver-Strukturen manuell analysiert und auf Konformität geprüft werden. Dies ist nicht nur sehr aufwendig, sondern birgt noch dazu ein hohes Fehlerpotenzial.”

Berechtigungskontrolle in Microsoft-Umgebungen

Die daccord Microsoft Edition kann ohne zusätzliche Dienstleistungen einfach installiert und konfiguriert werden. Mit der Software lassen sich sämtliche Zugriffsberechtigungen der einzelnen Benutzer und Gruppen innerhalb der firmeninternen Microsoft-Infrastruktur identifizieren und erfassen. Nach der Analyse der zentralen Benutzerdatenbank (AD) sowie des Microsoft-Dateisystems (NTFS) besteht die Möglichkeit, die ermittelten Daten zur Visualisierung in ein leistungsfähiges Datenbanksystem zu importieren. Parallel dazu helfen automatisierte Überprüfungen dabei, den Ist-Zustand zu ermitteln und mit Best-Practice-Vorgaben zu vergleichen. Die gesammelten Daten werden schließlich über ein benutzerfreundliches Web-Dashboard strukturiert dargestellt, sodass Abweichungen sofort auffallen.

Wesentliche Features

– Einfache, Wizard-gesteuerte Installation und Konfiguration

– Detaillierte Auswertung von Verzeichnissen, Ordnern, Dateien und Freigaben

– Spezielle “Effektive-Rechte-Sichtweise” zur schnellen Beantwortung der Frage: Wer darf was?

– Auswertung serverlokaler Benutzerkonten und Gruppen

– Auswertung von Active Directory Benutzerkonten, Gruppen, Gruppenmitgliedschaften und -verschachtelungen

– Anreicherung der Analysedaten mit Personaldaten

– Ablage und Auswertung aller erkannten Veränderungen über beliebige Zeiträume

– Umfangreiches Web-Frontend zur Darstellung aller Daten

– Übersichtliches Web-Dashboard für den schnellen Überblick

– Vorgefertigte Richtlinien-Auswertungen zur Ad-hoc-Kontrolle von Best-Practice-Vorgaben

– Erzeugung von PDF- und CSV-Exports der Daten

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.daccord.de/microsoft

Sie möchten den offiziellen Start der daccord Microsoft Edition virtuell mit uns feiern und Fragen an die Produktentwicklung stellen? Dann melden Sie sich noch schnell für unsere Release Party am 01.07. an: https://www.daccord.de/aktuell/termine/release-party-zur-daccord-microsoft-edition/

Das nächste Webinar mit einer Live-Vorführung der Software findet am 03.07. von 11:00 – 12:00 Uhr statt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme: https://register.gotowebinar.com/register/2862630607745865741

G+H Systems ist ein inhabergeführtes, europaweit agierendes Software- und Consulting-Unternehmen mit Sitz in Offenbach am Main. Das Leistungsportfolio erstreckt sich von der IT-Beratung über die Konzeption und Entwicklung von Software-Lösungen bis hin zum Support. G+H integriert neben den eigenentwickelten Produkten daccord und inchorus auch IT-Lösungen von exklusiven Partnern. Dabei setzt das Unternehmen auf langfristige Kooperationen. Ziel ist es, den Erfolg der Kunden und Partner durch den Einsatz von sicheren, praktikablen und innovativen IT-Lösungen “Made in Germany” sicherzustellen und damit nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Mehr erfahren Sie unter www.guh-systems.de

Firmenkontakt

G+H Systems GmbH

Christin Hutter

Ludwigstr. 8

63067 Offenbach am Main

+49 (0)69 85 00 02-85

+49 (0)69 85 00 02-51

c.hutter@guh-systems.de

https://www.guh-systems.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Lena Schneider

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

02661-912600

+49 2661 91260-29

guh@sprengel-pr.com

http://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.