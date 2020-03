RENOARDE – Werbeagentur – Digital. Marketing und Design ist ausgezeichnet!

Das sagen alle unsere Kunden.

Wir von der Werbeagentur RENOARDE, mit Niederlassungen in Berlin, Wien und Fuchsmühl wurden von unseren Kunden ausgezeichnet. Ja. Sie sagen immer – Ihr seid ausgezeichnet.

Das ist natürlich der beste Preis, wenn Deine Kunden zufrieden sind – oder wie denken Sie darüber?

Wir brauchen keinen deutschen Agenturpreis, wir müssen uns nicht die beste Werbeagentur, die größte Werbeagentur von Regensburg nennen oder die digitalste oder schnellste.

Nein. Unsere Kunden wie Panasonic, Minikomp oder auch große Verlage und Einkaufsgenossenschaften sagen uns das – jedes Mal.

Wir müssen keine Awards oder Preise gewinnen. Der größte Gewinn für uns – sind unsere Kunden. Kunden, die uns sogar per Video sagen, wie zufrieden Sie sind.

Diese Videos zeigen wir Ihnen gerne in einem persönlichen Video-Gespräch. Wir arbeiten kreativ, direkt am und mit dem Kunden oder für die Marke oder das Produkt.

Und das tun wir – seit mehr als 20 Jahren.

Unsere Kunden sind die Auszeichnung für unsere Werbeagentur. Und das machen wir täglich, monatlich oder jährlich. Egal wie es unsere Kunden wünschen.

RENOARDE Unit B2B:

Wer sein Produkt heute in den Fokus der Einkäufer rücken will, muss sich die Mechanismen von Online systematisch zunutze machen. Denn 75 Prozent der professionellen Einkäufer fällen Ihre Kaufentscheidung schon beim Recherchieren im Internet – noch vor der aktiven Kontaktaufnahmen diesem Moment gilt es, mit der richtigen Information, mit der richtigen Emotion zur Stelle zu sein!

Vergessen Sie nicht. Einkäufer sind auch nur Menschen. Und diese erreicht man mit Emotion immer noch am besten. Und diejenigen die Einkaufen – wir nennen diese auch gerne “Buying Center” – sind auch nur Menschen. Wenn auch jeder von denen unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse hat. Auch an Ihre Marke.

RENOARDE Unit: Marketing

Oder doch digital?

Naja, das kommt ganz darauf an – was Sie wollen. Fakt ist: Freund Internet wird immer wichtiger. Gerade in Corona-Zeiten. Momentan verschiebt sich alles im Marketing. Auch in der Werbung. Mit Print erreicht man weniger. Keine da. Alle im Home-Office. Also auf ins Internet. Markenpräsentation im Web. Mechanismen, Tools und Skills sind total andere als im herkömmlichen Marketing.

RENOARDE macht digital oder Print.

Wir suchen crossmedial immer das, was für Sie, Ihr Unternehmen oder die Produkte und der Brand brauchen.

Klassisch? Was heißt das?

Above-The-Line?

Direkt erkennbare Werbung. Das heißt, Werbemaßnahmen in den klassischen Massenmedien wie,

Print, Zeitung oder Zeitschrift und Magazin

Rundfunk TV und Radio

Out of home – Außenwerbung wie Plakate und Großflächen

Kino

Als Internet-Marketing Agentur arbeiten wir wiederum “Below-The-Line”. Also mit Marketingkanälen crossmedial, die nicht in den klassischen Marketingprodukten stattfinden. Meist persönlich oder zielgenauer.

Suchmaschinenwerbung

Social-Media-Marketing

Suchmaschinenoptimierung SEO

Direkt Marketing

Und klar, während sich Werbeagenturen eher den “Offline-Medien” zuwenden, spielen sich die Marketingaktivitäten bei Internetagenturen “Online” ab. Wir von RENOARDE haben Gott sei Dank vor 6-7 Jahren mit Digital so richtig begonnen.

Was sagt Wikipedia zu Marketing-Agentur:

“Eine Internetagentur (auch Web-Agentur, engl. Interactive Agency) ist ein auf Dienstleistungen spezialisiertes Unternehmen, welches im Auftrag von Kunden die Konzeption, Gestaltung, Programmierung und Pflege von Websites, Blogs und anderen digitalen Kommunikationskanälen übernimmt.”

RENOARDE, als Internet Marketing Agentur entwickelt online-orientierte Marketingkonzepte und Geschäftsstrategien. Wir kümmern uns um die professionelle Umsetzung und Programmierung.

Wir machen Webdesign, Webprogrammierung aber auch Shops und Shop-Systeme.

Wir erarbeiten auch Ihren speziellen Algorithmus.

So mussten wir in eine Kundenseite ein Empfehlungssystem integrieren, das auf Lese- und Kaufhäufigkeiten beruht.

Fragen Sie uns doch mal an. Wir unterhalten uns gerne in einem Video-Live-Gespräch” mit Ihnen. Wir erörtern Ihr Vorhaben, geben Verbesserungsvorschläge und unterbreiten Ihnen ein Angebot.

Lernen Sie uns kennen.

Das Team von RENOARDE ist bereit für Ihre Herausforderung.

Wir wollen Ihre Investition in Ihre Marke sein. Ihre Investition in Ihr Produkt, Ihren Markenauftritt oder Ihre Webseite.

Im Design und im Web gibt es ein ja, ein nein oder ein Wow. Und das versuchen wir immer zu erreichen.

RENOARDE. Wow. Eben.

Renoar.de

ist eine erfolgreiche und ausgezeichnete Design- und Kommunikationsagentur aus Regensburg – im Herzen von Bayern, mit Büros in Wien/Österreich und Berlin und Fuchsmühl für die nördlichste Oberpfalz.

Wir erzählen keine Märchen.

Wir geben Ihnen ein Versprechen.

Wir begleiten Sie vom Gedankenblitz, der ersten Idee bis hin zur ausgefeilten Strategie – und wenn Sie wollen auch noch weiter. Wir sind Problemlöser und dank unserer erprobten Arbeitsweise kennen wir keine Engpässe. Wir fühlen uns ausgezeichnet, wenn wir für unsere Kunden loslegen dürfen. Unsere Agentur basiert auf Ehrlichkeit, Passion und Know-How. Im Team können wir dribbeln, machen gute Flanken und haben immer den Blick für den Mitspieler. Unser Team ist der “Puls”, der Herzschlag unserer Agentur.

Bei uns gibt es kein “Mal sehen” – Wir ziehen”s durch. Dazu blicken wir über den Tellerrand und gehen einen Schritt weiter: Überlegen etwas länger. Probieren etwas mehr aus. Denken Quer.

Firmenkontakt

RENOARDE Marketing und Design aus Regensburg

Reinhold Bayer

Osterhofener Str. 12

93055 Regensburg

0941 5681020

0941 5681025

reinhold.bayer@renoarde.de

http://www.renoarde.de

