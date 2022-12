Re:Nourish – die schnelle und gesunde Suppe zum Mitnehmen

Düsseldorf, den 08. Dezember 2022. Ob nun im Rucksack, in der Handtasche oder auch direkt in der Hand – dank ihrer erhitzbaren sowie recyclebaren Flasche lassen sich die Suppen von Re:Nourish perfekt mitnehmen. Ein praktisches Merkmal, das sie eindeutig von anderen Marken unterscheidet. Und nicht nur das: die Suppe kann in ihrer handlichen Flasche optimal in einer kurzen Mittagspause oder auch zwischen zwei Terminen verzehrt werden.

Vielen dürfte das folgende Szenario bekannt vorkommen: Der Tag ist vollgestopft mit Terminen, man hetzt von einem Ort zum nächsten. Was dabei leider oftmals zu kurz kommt, ist die gesunde Ernährung, da die Zubereitung zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Wer im Büro oder gar im Homeoffice sitzt, greift schnell mal zu Fertigprodukten für die Mikrowelle, denn auch zu Hause ist die Mittagspause manchmal doch etwas knapp. Mit Re:Nourish gibt es nun die weltweit erste „Grab & Go“-Suppe, die sich perfekt für solch stressige Tage eignet.

Mikrowellenfähige Flasche ermöglicht schnelles Erhitzen

Dank der mikrowellenfähigen Verpackung lässt sich die Suppe von Re:Nourish in nur wenigen Minuten direkt in ihrer Flasche erwärmen. Wer währenddessen kurzfristig noch ein Telefonat annehmen muss, kann dies unbekümmert tun, denn die Re:Nourish-Suppen bleiben in ihren Flaschen auch bis zu 40 Minuten nach Erhitzen warm. Besonders nützlich ist dies, wenn man gerade auf dem Sprung ist: Flasche in die Mikrowelle stellen, alles Notwendige zusammenpacken, die erwärmte Flasche aus der Mikrowelle nehmen und ab aus dem Haus. So kann man sein Mittagessen direkt auf dem Weg verzehren. In der kühlen Jahreszeit hat dies zudem noch den angenehmen Nebeneffekt, dass die Suppe nicht nur lecker ist, sondern auch von innen wärmt.

CO2-neutrale Verpackung ist gut für die Umwelt

Der große Vorteil der Re:Nourish-Flaschen ist nicht nur ihre Handlichkeit, sondern auch das Material, aus dem sie gemacht ist. Es ist hitzebeständig, sodass sich die Suppen in ihrer Verpackung in der Mikrowelle erwärmen lassen und warm bleiben. Die Flaschen sind außerdem frei von Plastik und anderen chemischen Stoffen und werden CO2-neutral produziert. Das heißt, sie sind recycelbar und damit gut für die Umweltbilanz.

Aber nicht nur in puncto Nachhaltigkeit ist Re:Nourish gut aufgestellt, geschmacklich vielfältig sind sie auch: Die Suppen sind in den Sorten Immunity (Grünkohl, Spinat, Kurkuma, Calm (Tomate, Basilikum, Passionsblume), Digest (Karotten, Ingwer) und Fuel (gelbe Spalterbsen, Kurkuma, Daal) in Deutschland erhältlich. Sie sind vegan und frei von Zuckerzusätzen sowie gluten- und allergenfrei. Darüber hinaus enthalten sie je nach Sorte die Vitamine A, C und E und sind reich an Ballaststoffen und Proteinen. Für 3,99 EUR werden die 500 ml Flaschen aktuell in ausgewählten REWE-Märkten verkauft.

Über Re:Nourish

Die Marke Re:Nourish wurde 2018 gegründet und ist der weltweit erste Hersteller von frischer Suppe in einer mikrowellenfähigen und vollständig recycelbaren Flasche. In den letzten zwei Jahren konnte das Unternehmen ein Marktwachstum von über 100% verzeichnen. Die Suppen sind nicht nur in Großbritannien erhältlich, sondern auch in China, Dubai oder Katar. In Deutschland sind die gesunden und veganen Suppen seit Oktober 2022 beim Handelspartner REWE erhältlich.

