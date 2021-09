Reolink Duo-Serie ist endlich mit 15% Rabatt & Gratisgeschenk da! Smartes 2K Dual-Objektiv zum doppelten Schutz

23.09.2021, Hongkong. Als ein führender Hersteller von innovativen Überwachungskameras und Sicherheitslösungen stellt Reolink am 22. September 2021 wieder seine brandneue Produktserie mit zwei Objektiven vor: Reolink Duo, Reolink Duo 4G, Reolink Duo PoE und Reolink Duo WiFi, um den Überwachungsbedarf des größeren Gebiets abzudecken.

Dual-Objektiv zum 150° Weitwinkel

Dank der in einem Gehäuse installierten zwei Objektiven verfügen Reolink Duo-Serie Kameras über ein Ultra-Weitwinkel von 150° mit geringer Verzeichnung. Das Dual-Objektiv liefert echt erweitertes Sichtfeld und befindet sich auf großen Vorteil bei der Installation und Steuerung. Sogar großen Hinterhof, breiten Vordereingang usw. behaltet man einfach mit nur einer Duo-Kamera auf einem Bildschirm im Auge.

Smarte Erkennung & starkes Alarmierungssystem

Diese brandneue Kamera ist mit fortschrittlichen Algorithmen und Technologie der Personen- & Fahrzeugerkennung ausgestattet. Sobald ein Objekt erkannt wird, analysiert die Kamera zunächst seine Form, legt fest, ob es eine Person, ein Auto oder was Anderes ist, und dann sendet präzise Echtzeit-Push-Benachrichtigungen, was die Fehlalarme erheblich reduziert und keine zusätzlichen Abo-Gebühren benötigt.

Die eingebaute Sirene und Scheinwerfer spielen auch eine entscheidende Rolle und können bei Bewegungserkennung automatisch aktiviert oder manuell ferngesteuert werden, um Unerwartete abzuschrecken.

2K 4MP Super HD & Farbige Nachtsicht

Wie üblich enttäuscht Reolink nie die Nutzer in Bezug auf die Bildqualität. Reolink Duo-Serie Überwachungskameras bieten eine hohe Auflösung von 2K Super HD, und liefern scharfe Bilder & Videos mit reichen Details. Selbst bei Nacht erhellen die Kameras mit intelligenten Infrarot-LEDs und eingeschalteten Scheinwerfern die Dunkelheit, sorgen für eine hochwertige Nachtsicht in Farbe und bieten Ihnen umfassenden Schutz rund um die Uhr.

4 Versionen für vielfältige Anwendungsszene

Im Freien oder im Innenraum, kabelgebunden oder unterwegs, erfüllen vier Versionen der Reolink Duo-Serie jedes Bedürfnis.

Reolink Duo – 100% kabellose Dual-Objektiv-Kamera mit Akku und WLAN. Kabel weg, Sorge weg!

Reolink Duo 4G – Mobile 4G-Kamera mit dualem Objektiv, Akku- & Solarbetrieb. Trotz keines WLANs und keines Stromnetzes geht sie überall hin und nimmt wichtige Informationen auf.

Reolink Duo PoE – Stabile & sichere PoE IP-Kamera mit zwei Objektiven. Über nur ein einzelnes Ethernet-Kabel werden sowohl Datenübertragung als auch Stromversorgung gewährleistet.

Reolink Duo WiFi – Smarte WLAN-Kamera mit Dual-Objektiv. Das freie Umschalten zwischen 2,4GHz- und 5GHz-Band bietet stabilere Netzwerkverbindung.

Weitere Funktionen wie mobile Live-Ansicht, 2-Wege-Audio, intelligente Wiedergabe, benutzerdefinierte Bewegungszone und IP66-Wetterfestigkeit sorgen gemeinsam für ein smartes und sicheres Zuhause.

Reolink Duo-Serie Kameras mit Dual-Objektiv können jetzt bereits mit mindestens 123,24 Euro vorbestellt werden! Die Pre-Order-Aktion dauert ein Monat bis zum 22. Oktober.

Aber am 18. Oktober fällt der Rabatt von 15% auf 10% und nur die ersten 2000 Vorbesteller sind in der Lage, exklusives Geschenk zu genießen. Wer jetzt zugrifft, sollte daher den größten Rabatt erhalten und am meisten sichern! Klicken und mehr erfahren: https://reolink.com/de/product/reolink-duo/

Reolink, ein internationaler Entwickler und Hersteller im Bereich Smart Home, bemüht sich, um die einfachsten und zuverlässigsten Überwachungsprodukte und Sicherheitslösungen für Privat- und Geschäftskunden anzubieten. Unsere Mission ist es, mit Reolink Überwachungskameras und -systemen umfassenden Schutz zu gewährleisten. Reolink ist bereits in über 200 Ländern & Regionen vertreten und von mehr als 2 Millionen Haushalten & Familien überzeugt.

Kontakt

Reolink

Reolink PR-Team

Kingswell Commercial Tower, Lockhart Road, Wan Chai 171-173

999077 Hongkong

+00852-3069 6581

pr-de@reolink.com

https://reolink.com/de/

