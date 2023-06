Reolink neue ColorX Kamera mit echter Farbnachtsicht

Reolink, Hersteller von smarten Überwachungsprodukten, bringt die nächste Generation der ColorX Vollfarb-Nachtsichtkamera für Zuhause und Geschäft auf den Markt.

15.06.2023, Hongkong. Reolink, Hersteller von smarten Überwachungsprodukten und Sicherheitslösungen, stellt seine Vollfarb-Nachtsichtkamera der fortschrittlichen ColorX-Serie CX410 vor. Diese ColorX Kamera, mit der F1.0 Superblende, dem 1/1.8″ Supersensor und der leistungsstarken ISP-Technologie ausgestattet, erfasst selbst bei schwächstem Licht ohne künstliche Beleuchtung feinste Details in Echtfarbe.

Diese Kamera ist ab sofort mit 10% Rabatt in einigen europäischen Ländern und in den USA vorbestellbar. Wer eine Sicherheitslösung für dunkle Ecken sucht, kann die CX410 jetzt im Reolink offiziellen Shop vorbestellen.

ColorX-Technologie erklärt: Schlüsselkomponenten für echte Farbnachtsicht

Die ColorX-Technologie von Reolink CX410 bezieht sich auf echte Farbnachtsicht. Mit der eingebauten F1.0 Blende, dem 1/1.8“ Sensor und der ISP-Technologie ermöglicht Reolink CX410 eine vollfarbige Nachtsicht auch bei völliger Dunkelheit.

Im Vergleich zu Kameras mit einer F2.0 Blende hilft CX410 mit der F1.0 Superblende dabei, die vierfache Menge an Licht einzufangen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kamera auch in dunklen Umgebung alles klar erfassen kann.

Darüber hinaus verfügt CX410 über einen fortschrittlichen 1/1,8 Sensor und eine automatische ISP-Technologie, die einen 115%igen Erfassungsbereich gegenüber einem 1/3 Sensor und Nachtaufnahmen in lebendigeren Farben ermöglicht.

Die drei oben genannten Schlüsselkomponenten bilden zusammen die neue ColorX-Technologie von Reolink, die es Reolink-Benutzern ermöglicht, nachts auch ohne zusätzliche künstliche Beleuchtung zu sehen, was außerhalb ihres Grundstücks vor sich geht.

Die ColorX-Kamera ist weniger auffällig: Ideal für dunkle Bereiche

Ausgestattet mit ColorX-Technologie und einem dimmbaren 3000K Warmlicht ist Reolink CX410 eine gute Sicherheitsoption für Vorgärten, Veranden und andere dunkle Ecken auf verschiedenen Grundstücken.

Dies macht die Reolink CX410 Kamera zu einer guten Ergänzung des bestehenden Sicherheitssystems von Hausbesitzern und kleinen Unternehmen. Benutzer können die ColorX Kamera hinzufügen, um ihr eigenes Sicherheitssystem aufzubauen und die Sicherheit vom Grundstück zu verbessern.

Weitere Hauptmerkmale von Reolink CX410:

1) Hohe Auflösung von 2K 4MP

2) ColorX echte Farbnachtsicht

3) 3000K nachbarschaftsfreundliches Warmlicht

4) Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung

5) Ton- und Lichtalarm zur Abschreckung

6) Zwei-Wege-Audio in Echtzeit

7) Lokale Speicherung auf microSD-Karte/NVR

8) Wasserdichtes IP66-Design

Mehr über Reolink smarte Überwachungskameras erfahren Sie unter Reolink offizielle Website.

Über Reolink:

Die Firma Reolink Innovation Limited mit Sitz in Hongkong wurde im Jahr 2009 gegründet und hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sicherheitsprodukten und Kameralösungen spezialisiert. Reolink ist ein international agierendes Unternehmen, das Privatkunden und Unternehmen qualitativ hochwertige Produkte sowie intelligente Lösungen für mehr Sicherheit bietet. Getreu dem Motto „Be Prepared, Be Reolink“ entwickelt das Unternehmen seine Produkte stetig weiter, um das Zuhause und den Arbeitsplatz seiner Anwender smarter und sicherer zu machen. Reolink ist bereits in über 200 Ländern und Regionen vertreten und bedient weltweit mehr als 2.000.000 Kunden mit seinen Sicherheitsprodukten.

Für weitere Informationen: https://reolink.com/de/

Firmenkontakt

Reolink Innovation Limited

Nicola Chan

Kingswell Commercial Tower 171-173 Lockhart Road, Wan Chai RM. 4B

999077 Hongkong

+86-755-86717302



https://reolink.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.