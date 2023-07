repareo ist neuer Premiumpartner beim VMF

Digitale Lösungen für Autoreparatur und Werkstatt / weitere Vernetzung der Branche / Werkstattbuchung digital und transparent

Bad Homburg, im Juli 2023. Zur weiteren Vernetzung der Branche arbeitet der Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. (VMF) ab sofort mit der repareo GmbH als Premiumpartner zusammen. Damit holt sich der VMF einen Experten für die digitale Werkstattbuchung an Bord.

„Wir freuen uns, repareo als neuen Premiumpartner begrüßen zu dürfen. Der VMF ist darauf bedacht, aktiv das Mobilitätsangebot der Zukunft mitzugestalten. Dazu trägt repareo durch die Weiterentwicklung der Werkstattbuchung bei. Digitale Lösungen werden durch den Wunsch nach Flexibilität und Einfachheit immer wichtiger“, so Frank Hägele, der Vorsitzende des VMF. repareo ist seit Jahren als Online-Ratgeber rund um die Themen Autoreparatur und Werkstatt auf dem Markt. Die Plattform will die Werkstattbuchung revolutionieren und vereinfachen. „Umfragen bestätigen, dass mindestens 70 Prozent aller Autofahrer ihre Werkstatttermine gerne online buchen würden. Ein passendes Angebot finden aktuell aber keine fünf Prozent. Wir wollen dafür sorgen, dass sich Online-Buchung im Werkstattbereich wie in anderen Märkten zum Standard entwickelt“, erklärt repareo-CEO Philipp Haac.

Werkstattbuchung digital und transparent

„Funktionierende Plattformen bringen einen Mehrwert für alle Beteiligten. Nutzer können schnell und unkompliziert – und dass sieben Tage lang, 24 Stunden – freie Termine finden und einbuchen. Fuhrparkverantwortliche und Mobilitätsanbieter können ihre Fahrzeuge mit automatisierten Freigabeprozessen ins Partnernetzwerk einsteuern und Autohäuser bekommen Kunden zugeführt ohne administrativen Aufwand“, so Haac weiter.

repareo arbeitet mit dem Anspruch „Wir vermitteln nur Werkstätten, in die wir auch unsere besten Freunde bedenkenlos schicken würden“ und so bekommen Kundinnen und Kunden alles an die Hand, um die richtige Werkstatt zu finden. Das Unternehmen bietet den Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, sich ausführlich über die anstehende Reparatur zu informieren, geeignete Werkstätten zu vergleichen und nach einer Echtzeit-Preiskalkulation direkt einen Online-Termin zu vereinbaren. Dadurch wird die Werkstattbuchung nicht nur digital und unkompliziert, sondern auch transparent.

„Zusammen mit unseren Premiumpartnern wollen wir eine besondere Plattform für den gegenseitigen Austausch bieten und dem Markt Impulse geben“, sagt Hägele. „Unser Ziel ist es, gemeinsam die Mobilität von heute und morgen zu gestalten, Qualitätsstandards zu setzen und Orientierung zu schaffen. Wir sind darauf bedacht, fokussiert neue Partner zu gewinnen, die eine hohe Abdeckung in diesem Mobilitätsspektrum sicherstellen.“

VMF – Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. – ist Rat- und Impulsgeber im Mobilitätsmarkt heute und in Zukunft. Seit 1998 vereinen wir durch unsere Mitgliedsfirmen eine langjährige neutrale Erfahrung im Full-Service-Leasing und Fuhrparkmanagement und haben immer wieder neue Qualitätsstandards gesetzt. Unsere Mitglieder sind herstellerunabhängige Anbieter von Autoleasing sowie Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen wie z. B. Autovermietungen. Unsere Premiumpartner profitieren als Geschäftspartner branchennaher Service-Unternehmen vor allem durch unser starkes Business-Netzwerk.

