Resident Alien – Die Sci-Fi Dramedy Serie, die die Welt jetzt braucht! Ab dem 8. April als exklusive TV-Premiere auf SYFY

Unterföhring, 6. April 2021 – Eine amerikanische Kleinstadt, deren verschrobene Bewohner und ein Außerirdischer mit einer tödlichen Mission prallen in der brandneuen Science-Fiction-Dramedy Resident Alien aufeinander. Die Serie startet als exklusive TV-Premiere ab dem 8. April um 20.15 Uhr auf SYFY immer donnerstags mit einer neuen Folge pro Woche. Alle Folgen sind nach Ausstrahlung je nach Anbieter auch auf Abruf verfügbar.

Auf seiner Mission zur Erde verschlägt es einen Außerirdischen, gespielt von Alan Tudyk (“Firefly – Der Aufbruch der Serenity”), durch eine Bruchlandung in den beschaulichen Ort Patience in Colorado. Zur Tarnung nimmt er die Identität des Arztes Harry Vanderspeigle an. Er lebt ein einfaches Leben, fokussiert auf seinen Auftrag: die Menschheit auszulöschen. Kompliziert wird es erst, als er bei einem Mordfall von der Polizei zu Rate gezogen wird und gezwungen ist, sich der neuen Welt anzupassen. Das bringt ihn in ein moralisches Dilemma hinsichtlich seiner Mission und er fragt sich: Sind die Menschen es vielleicht doch wert, gerettet zu werden?

In Resident Alien sind in weiteren Rollen Sara Tomko (“Sneaky Pete”, “Once Upon A Time”) als Asta Twelvetrees, Corey Reynolds (“The Closer”) als Sheriff Mike Thompson, Alice Wetterlund (“Silicon Valley”) als D”Arcy Bloom und Levi Fiehler (“Mars”) als Bürgermeister Ben Hawthorn zu sehen.

Resident Alien stammt von UCP in Kooperation mit Amblin TV und Dark Horse Entertainment, basierend auf dem gleichnamigen Comic im Verlag von Dark Horse Comics und wurde von Executive Producer Chris Sheridan (“Family Guy”) als TV-Serie adaptiert. Mike Richardson (“Hellboy”) und Keith Goldberg (“The Legend of Tarzan”) von Dark Horse Entertainment (“The Umbrella Academy”), Justin Falvey (“The Americans”) und Darryl Frank (“The Americans”) von Amblin TV sind ebenfalls Executive Producer. David Dobkin (“Die Hochzeits-Crasher “) ist Executive Producer und Regisseur der Pilotfolge.

Aufgrund des großen Erfolgs wurde die Serie bereits um eine zweite Staffel verlängert.

SYFY – Science-Fiction 24/7

Der Pay-TV-Sender für alle Fans von Science-Fiction, Fantasy und Übernatürlichem liefert fantastische Unterhaltung, jeden Tag, rund um die Uhr. SYFY zeigt spannende Blockbuster, zeitlose Klassiker wie Raumschiff Enterprise, Stargate SG-1 oder Buffy – Im Bann der Dämonen und brandneue Serien wie Marvel”s Runaways – ohne Werbeunterbrechung und mit englischem Originalton. SYFY ist eine Marke der NBC Universal Global Networks Deutschland. NBCUniversal Global Networks ist eine Tochter der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co KG und gehört damit zu einem der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

