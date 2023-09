Residenzmarkt in Weilburg mit verkaufsoffenem Sonntag

Residenzmarkt in der Weilburger Altstadt / Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

Weilburg, im Oktober 2023. In diesem Jahr findet der Residenzmarkt am 7. und 8. Oktober statt. Anlässlich dazu gibt es am 8. Oktober von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag in der Weilburger Innenstadt. Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) lädt herzlich dazu ein.

Im Rahmen des traditionellen Residenzmarktes findet der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in Weilburg statt. Am 8. Oktober freuen sich die Geschäfte in der Weilburger Innenstadt auf die Besucherinnen und Besucher und bieten zum Teil auch Aktionen an.

Am verkaufsoffenen Sonntag haben folgende WWW-Geschäfte geöffnet. In manchen Geschäften warten attraktive Aktionen:

– Schuhmaxx – 20 Prozent auf alles

– Weltladen EINS – „Schokoladenfairkostung“

– Weltladen ZWEI – Ein Glas Sekt oder Orangensaft

– Residenz-Buchhandlung

– Horne – Mode, die Spaß macht

– Haus 38

– HERMKO

– Kleiner Lorbass

– Femme Fashion & Lifestyle

– Foto Löffler – Verkauf von Analogkameras

Zum Residenzmarkt gibt es in der Weilburger Innenstadt außerdem eine Vielzahl an Buden mit Speisen und Verkaufsware. Kinder dürfen sich auf ein Karussell auf dem König-Konrad-Platz freuen. Außerdem bieten Live-Acts musikalisches Programm. „Verkaufsoffene Sonntage sind wichtig für den Erhalt des stationären Handels. Zur Stärkung der Wirtschaft ist es notwendig, vor Ort einzukaufen. Die WWW und ihre Mitglieder laden herzlich dazu ein, zum verkaufsoffenen Sonntag des Residenzmarktes in der Weilburger Innenstadt zu verweilen und durch die Geschäfte zu schlendern“, so Wolfgang Eck, Vorstandsvorsitzender der WWW. „Vor allem den Gästen zum Residenzmarkt können wir zeigen, was Weilburg alles zu bieten hat“, so Eck.

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit über 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Weilburg an der Lahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

