Restaurant Pomodori im ALEXA eröffnet

“Buon appetito!” heißt es im ALEXA am Alexanderplatz. Am 21. August 2021 eröffnete Pomodori, das italienische Restaurant mit Kaffee-Lounge und Take-away im Erdgeschoss des beliebten Shopping- und Freizeitcenters. Auf rund 493 Quadratmetern bietet Pomodori hausgemachte, italienische Genüsse für jeden Geschmack und zu fairen Preisen. Vom kleinen Espresso zwischendurch über Snacks, Antipasti, Salate, Pizza- und Pastagerichte bis hin zum mediterranen Menü. In stilvoller Atmosphäre werden alle Spezialitäten vor den Augen der Kunden frisch zubereitet. So können auch spontane Sonderwünsche schnell umgesetzt werden. Besonderes Highlight ist die großzügige Außenterrasse auf dem Ravelinplatz.

“Wir heißen Pomodori herzlich bei uns im ALEXA willkommen und freuen uns, unseren Kunden ein neues gastronomisches Angebot zu machen”, sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA. “Pomodori ist bekannt für seine frische italienische Küche zu erschwinglichen Preisen. Unsere Kunden dürfen sich auf italienisches Lebensgefühl direkt am Alexanderplatz freuen.”

Pomodori steht für alles Gute in der italienischen Küche: frische Zutaten, hervorragender Geschmack und herzliche Gastfreundschaft. Das Pomodori-Team liebt es, die besten Produkte mit italienischer Kochkunst und moderner Genusskultur zu verbinden. Ob knusprige Pizza aus dem Steinofen oder frisch gefüllte Pasta mit köstlichen Soßen – alles ist handgemacht. Pomodori ist wie Italien – voller Leidenschaft und Tradition.

Neu auf dem Ravelinplatz ist auch der ALEXA Sommergarten. Hier können alle Besucher des ALEXA ihre Speisen und Getränke, die sie im Food Court in der 2. Etage des Centers abgeholt haben, unter freiem Himmel und mit Blick auf den Fernsehturm genießen.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Kontakt

B. C Neumann PR

Birgit Neumann

Kronprinzenstr. 9

40217 Düsseldorf

+49-0211-230 95 901

neumann@neumann-pr.de

http://www.neumann-pr.de/

Bildquelle: Pomodori