RESTAURANTFESTIVAL, KULTURELLE VERANSTALTUNGEN UND WEIHNACHTSFERIEN: EIN NEUES MAILAND IST ZURÜCK

Von Oktober bis Dezember bietet die Stadt ein Programm voller Veranstaltungen: Messen, Kongresse, neue Formate und traditionelle Termine.

Mailand/ München, 26. Oktober 2021 – Mailand hat sich der Welt wieder geöffnet und bietet nun ein Programm voller Veranstaltungen und Angebote für die Herbst- und Weihnachtssaison. Die Stadt, die bei den Kommunalwahlen Bürgermeister Beppe Sala eine zweite Amtszeit beschert hat, erlebt einen Moment des neuen Geschäftsvertrauens und des Fortschritts in Sachen Sicherheit, auch dank der Impfkampagne: In Mailand und der Lombardei liegt die Durchimpfungsrate derzeit bei einem sehr hohen Prozentsatz: 85 %.

Der Motor der Erholung Mailands nach der Pandemie sind die Messewirtschaft und die großen kulturellen Veranstaltungen in der Stadt. Im September startete die Mailänder Designwoche mit der Supersalone, einer Sonderausgabe des Salone del Mobile, der internationalen Möbelmesse in Mailand, die vom 5. bis 10. April 2022 im gewohnten Format stattfinden wird, gefolgt von Miart und der Mailänder Modewoche. Diese Veranstaltungen haben der Stadt eine echte Wiedergeburt beschert, mit einem starken Anstieg des Geschäfts- und Freizeittourismus, der zeigt, dass die Welt endlich nach Mailand kommt.

Das internationale Profil Mailands wurde durch die Beherbergung von Delegierten und Weltministern für die internationalen Veranstaltungen Youth4Climate und PreCOP26, den vorläufigen UN-Klimagipfel, weiter gestärkt. Im Bereich des ökologischen Wandels wurde Mailand mit dem Earthshot Prize ausgezeichnet, einem Umweltpreis, den der britische Prinz William ins Leben gerufen hat. Der Preis wurde ins Leben gerufen, um politische Lösungen für die größten ökologischen Herausforderungen unseres Planeten zu finden. Die Gewinner in jeder der fünf Kategorien erhalten 1 Million Pfund (1,19 Millionen Euro). Die Stadt Mailand erhielt den Preis “Build a Waste-Free World” für ihre Lebensmittelverwertungszentren in der Nachbarschaft, die Lebensmittel für die Bedürftigsten aufbereiten.

Am 10. Oktober fand in Mailand die 26. Ausgabe der World Routes statt, der wichtigsten globalen Veranstaltung für den Luftverkehrssektor. Es war ein großer Erfolg: über 1.500 Delegierte, die 125 Fluggesellschaften vertraten, legten den Grundstein für zukünftige Strategien von Fluggesellschaften, Flughäfen und der gesamten Reisebranche. Armando Brunini, CEO von SEA Milano Airports, sagte: “Mailand und die Lombardei waren die ersten Orte in der westlichen Welt, die von dieser verheerenden Pandemie betroffen waren, und wir sind froh, dass die erste globale Luftverkehrsveranstaltung nach Covid hier in Mailand stattgefunden hat. Diese Veranstaltung symbolisiert den Neustart der Branche”.

Außerdem hat Mailand für die Herbst- und Weihnachtssaison ein reichhaltiges Programm an Veranstaltungen geplant, von denen einige absolute Premieren sind.

Im Oktober werden die von der Pandemie stark betroffenen Sektoren Gastronomie und Catering die Hauptakteure auf der städtischen Bühne sein. Von Samstag, den 22. bis Sonntag, den 31. Oktober, feiert die Stadt in Verbindung mit den Messen Tuttofood und Host (22. bis 26. Oktober, Rho Fiera Milano) die erste Ausgabe der Milano Restaurant Week, eine Initiative, die von Milano&Partners gemeinsam mit der Handelskammer Mailand, Confcommercio Milano und Nexi gefördert wird. Dieses Festival ist ein wichtiges Signal für den Aufschwung des Sektors. Es zelebriert die Restaurants und Gerichte der vielen Viertel der Stadt, indem es besondere Stadtviertel für ihre kreative und hochwertige Küche fördert.

Aus diesem Anlass hat Yes Milano die Online-Plattform YesMilano Restaurants ins Leben gerufen, eine exklusive Website, auf der die an der Initiative teilnehmenden Restaurants aufgelistet sind. Dort können die Kunden ganz einfach einen Tisch zu einem Sonderpreis reservieren und dabei neue Restaurants, neue Viertel und neue Menüs entdecken, die zu einem Sonderpreis von 20 EUR – 40 EUR – 60 EUR – + 80 EUR angeboten werden (für weitere Informationen hier klicken).

Vom 24. Oktober bis zum 14. November ist “Milano che spettacolo” an der Reihe, eine vom Kulturamt der Stadt geförderte Initiative zur Unterstützung der Welt der Kultur und Unterhaltung. Schon die Wiedereröffnungen im Sommer mit ausverkauften Konzerten und Aufführungen im Freien haben gezeigt, wie groß der Wunsch der Mailänder ist, in die Theater, Kinos, Konzertsäle, Museen und Kulturstätten im Allgemeinen zurückzukehren, die seit kurzem wieder voll besetzt sind.

Ab dem 20. Oktober wird es möglich sein, Eintrittskarten zu ermäßigten Preisen für zahlreiche Veranstaltungen direkt auf der Website des Festivals zu kaufen (Klicken Sie hier für weitere Informationen). Es werden 12.000 Rabattgutscheine (9.000 mit einem Rabatt von 5 Euro und 3.000 mit einem Rabatt von 15 Euro) auf der Website der Veranstaltung erhältlich sein.

Was den MICE-Sektor betrifft, so sei darauf hingewiesen, dass vom 9. bis 11. November in Mailand die 31. Ausgabe der CPhI Worldwide, der wichtigsten internationalen Veranstaltung für die chemische und pharmazeutische Industrie und ihre Akteure, stattfindet (Rho Fiera Milano).

Die CPhI ist ein strategischer Termin, um internationale Partner zu treffen und Zugang zu den neuesten Nachrichten des Sektors zu erhalten. Die Veranstaltung versammelt über 1.400 Aussteller aus der ganzen Welt.

Im Dezember schließlich lädt Mailand die ganze Welt ein, gemeinsam mit den Einwohnern der Stadt die besondere Weihnachtsatmosphäre zu genießen.

In Zusammenarbeit mit SEA Milano Airports, der Flughafenbehörde von Mailand, den Fluggesellschaften und Hotelverbänden startet Milano&Partners Fly to Milano, eine eine Werbekampagne zur Förderung des Hoteltourismus, der ebenfalls stark von Covid betroffen ist. Vom 1. Dezember 2021 bis März 2022 kann jeder, der ein Flugticket (über eine beliebige Website, ein Reisebüro oder einen Fahrkartenschalter) mit Endziel Mailand-Malpensa (MXP) oder Mailand-Linate (LIN) besitzt und bereits zwei Nächte in einem der an der Initiative beteiligten Hotels gebucht hat, eine zusätzliche kostenlose Nacht erhalten. Es gibt nur eine Bedingung: Die erste Nacht muss mit dem Datum der Landung übereinstimmen.

Hinweis: Die Aktion gilt nur für Buchungen von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Nächten.

Während der Weihnachtsfeiertage erstrahlt Mailand im Glanz der Weihnachtsbäume. Auf den großen Plätzen aller Stadtteile werden die Lichter der Weihnachtsbäume der Designer erstrahlen und überall in der Stadt den Geist dieses besonderen Festes verbreiten.

Der erste Baum auf der Piazza Duomo, dem Herzen der Stadt, wird am 7. Dezember, dem Tag des Heiligen Ambrosius, dem Schutzpatron der Stadt, entzündet. Wenige Stunden später öffnet das Theater der Scala seine Vorhänge für die Premiere der Opernsaison 2021-2022 mit Giuseppe Verdis Macbeth. Die Mailänder Scala, eine der bedeutendsten Kultureinrichtungen der Welt, ist seit Oktober wieder zu 100 % ausgelastet und wird mit renovierten, moderneren Innenräumen und einem nachhaltigen Konzept wieder vollständig für das Publikum geöffnet.

“Mailand ist bereit, Touristen aus aller Welt zu empfangen und seinem Ruf international wieder Gehör zu verschaffen”, sagt Luca Martinazzoli, General Manager von Milano& Partners. “Mit einem reichhaltigen Programm an Veranstaltungen, die die Stadt geplant hat, wollen wir den Neustart von Mailand unterstützen, das immer noch eine der lebendigsten Städte Europas ist, die immer bestrebt ist, sich durch Innovationen und Investitionen in die Zukunft zu erneuern”.

Über Milano&Partners und YesMilano

Milano&Partners ist die offizielle Werbeagentur der Stadt Mailand, eine Vereinigung, die von der Stadtverwaltung Mailand und der Handelskammer von Mailand, Monza, Brianza und Lodi gegründet wurde. Ihr Ziel ist es Partnerschaften und Kooperationen mit lokalen Unternehmen, globalen Marken, Universitäten, kulturellen Institutionen und anderen öffentlichen Einrichtungen zu aktivieren.

