Restwertermittlung 2.0 – die neue WOM Auktionsplattform

Nach mittlerweile 15-jährigem Bestehen und vielen Aktualisierungen und Erweiterungen in den Vorjahren, führte die WOM GmbH nun nach einer intensiven Entwicklungsphase eine gänzlich neue Version Ihrer Online-Auktionsplattform ein: WOM 2.0.

Auf 15 Jahre erfolgreiches Bestehen darf die WOM nun mittlerweile zurückblicken. Nicht wirklich das beste Jahr zum Feiern, doch das Team aus Karlsbad mit dem seit Oktober 2019 amtierenden Geschäftsführer Kai Siersleben an der Spitze ist stolz auf diese langjährige Erfahrung zurückzublicken. Neben dem Jubiläum, hat die WOM 2020 noch einige weitere Ereignisse zu verzeichnen.

Bereits im Februar durfte sich die WOM nach einigen Audits über die erneute Auszeichnung mit dem dataKonform Datenschutz-Gütesiegel® für DSGVO-konforme Verarbeitung von personenbezogenen Daten freuen. Schon seit 2015 lässt die Restwertbörse alle Prozesse und Systeme in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden zertifizieren, um damit ihren Kunden einen sicheren Umgang zu gewährleisten, damals als erste Restwertbörse in Deutschland.

Im Sommer ging es erfolgreich weiter: Die WOM konnte im August dieses Jahrs das 4.000.000. Fahrzeug verzeichnen. Über die letzten Jahre hat sich das Unternehmen auf bis zu 2.000 Fahrzeugeinstellungen pro Tag gesteigert, wodurch es nur eine Frage der Zeit war, bis die nächste Millionenmarke geknackt wurde.

Der nächste große Schritt der Karlsbader Restwertbörse fand nun kürzlich im September statt. Nach monatelanger Entwicklung, zahlreichen Tests und Auswertungen, bei denen alle Abteilungen involviert waren, hat die WOM GmbH nun am 12.09.2020 eine komplett neue Version 2.0 der Online-Auktionsplattform eingeführt. “Ohne die tolle Leistung, Initiative und Motivation unserer Mitarbeiter wäre es nicht möglich gewesen diesen wichtigen Meilenstein zu erreichen.” so Manuela Heimberger, COO der WOM WreckOnlineMarket GmbH.

Selbstverständlich bleiben alle Funktionen der bisherigen Version erhalten, jedoch erweitert um zusätzliche Features sowie ein neues nutzerfreundliches Design. Unter anderem folgende Neuheiten warten auf alle Kunden der WOM:

– Optimierte Auktionsliste mit diversen Filteroptionen direkt in der Übersicht

– Interessante Fahrzeuge ganz einfach Ihrer Favoritenliste hinzufügen

– Dashboard mit allen Geboten, Favoriten und gespeicherten Suchaufträgen auf einen Blick

– Multi-Gebot-Funktion zur Abgabe von mehreren Geboten gleichzeitig

– Individuelle Accounteinstellungen auf Ihre Bedürfnisse

– Online Gebotsstatus zu Höchstgeboten, aktuellen und ausstehenden Geboten

– Optionale Emailbenachrichtigungen zu gespeicherten Suchaufträgen, Höchstgeboten, Fahrzeugaktualisierungen und mehr

– Verfügbarkeit in 5 Sprachen: Deutsch, Englisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch

– Intuitive Eingabemaske zur Übertragung von Fahrzeugdaten

– Schnelle Registrierung per Dokument-Upload-Funktion

– Neue Videoanleitungen und Informationen im Support-Bereich

“Die WOM 2.0 ist ein wichtiger Beitrag zur stetigen Optimierung unserer Plattform, mit dem Ziel unseren Kunden die Restwertermittlung sowie den Fahrzeugkauf so einfach wie möglich zu gestalten.” so Heimberger abschließend. Daher ist auch dieser Erfolg kein Grund für das Karlsbader Unternehmen stillzustehen und man ist bereits in der Entwicklung für ein weiteres Update.

Mehr Informationen erfahren Sie auf www.womauktion.com

Mit mehr als 400.000 neu eingestellten Fahrzeugen jährlich ist die WOM eine der großen Internet-Auktionsplattformen für Unfallfahrzeuge in Deutschland. Durch dieses umfangreiche Spektrum an Unfallfahrzeugen aller Art – von Motorrädern und PKWs über leichte Nutzfahrzeuge bis hin zu LKWs oder Sonderfahrzeugen – bietet die WOM GmbH für jeden ihrer Kunden das passende Fahrzeug. Die Unfallfahrzeuge werden von führenden Versicherungen und Kfz-Sachverständigen-Organisationen in die Plattform eingestellt und wahlweise zum Verkauf angeboten. Daneben unterstützt die WOM WreckOnlineMarket GmbH ihre Kunden bei der kompletten Kaufabwicklung und sorgt so für einen reibungslosen Ablauf.

