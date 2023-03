Rettet diese App den Einzelhandel?

Eine neue App soll dem Einzelhandel helfen, die Kundenfrequenz zu erhöhen

Eine neue App soll dem Einzelhandel helfen, die Herausforderungen zu meistern, mit denen er auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Markt konfrontiert ist. Die App tellz.me® gibt Unternehmerinnen und Unternehmern Werkzeuge an die Hand, um ihren Umsatz zu steigern, Kosten zu senken und das Einkaufserlebnis für die Kunden zu verbessern.

Die Umsätze des Internethandels steigen seit Jahren stabil und laut cima.monitor wurden die deutschen Innenstädte 2022 von durchschnittlich 28 % weniger Menschen besucht. Daraus ergeben sich existenzbedrohende Zustände für viele lokale Einzelhändler und Gastronomen.

„Womit lokale Anbieter punkten können, ist eindeutig der Kundenservice. Wenn ich mich in einem Geschäft gut beraten fühle und ein schönes Einkaufserlebnis habe, ist es irrelevant, dass das Produkt eventuell etwas teurer ist als im Internet. Menschen wollen mit Menschen zu tun haben. Und dafür sorgen wir mit tellz.me®, weil wir Anreize setzen, öfter in die Geschäfte zu kommen. Smartphone-Marketing wird in diesem Bereich immer wichtiger.“, sagt Ole Albers, Marketingleiter der tellz.me® International GmbH.

Die App tellz.me erreicht die Kundinnen und Kunden per Kurznachrichten auf dem Handy, sobald diese in die Nähe des Geschäftes kommen sowie über ein News-System. So können aktuelle Angebote und Informationen an Passierende und Interessierte übermittelt werden.

Die App steht sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte zum Download bereit und kann von Einzelhändlern, Dienstleistern und Gastronomen jeder Größe eingesetzt werden. Der Preis richtet sich nach der Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer pro Monat.

Eine kostenlose Testversion wird nach Registrierung freigeschaltet:

Weitere Infos

Die App ist für die private Nutzung sowie für die Erstellung einer digitalen Visitenkarte kostenlos.

Links zum Download der tellz.me® App

IOS:https://apps.apple.com/de/app/tellz-me-page/id1622993070

ANDROID:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.tmpage

Die tellz.me® International GmbH ist ein 2017 gegründetes Start-up, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Apps und Software auf nationaler sowie internationaler Ebene spezialisiert hat.

https://www.tellz.me

