Heutzutage sind uns unzählige Möglichkeiten gegeben miteinander zu kommunizieren, dennoch ist und bleibt die eMail das wichtigste Kommunikationsmittel von Unternehmen – und das weltweit! Doch behält man bei der Flut von all den eMails in den Postfächern wirklich den Überblick, welche eMails geschäftskritische Daten beinhalten, die man schützen und langfristig verfügbar halten muss?

Revisionssichere eMail Archivierung mit MailStore.

In Deutschland gibt es gewisse Anforderungen die man beim archivieren wichtiger Dokumente und eMails beachten muss. Ein wichtiges Kriterium ist die Vollständigkeit der Daten. Bei MailStore werden die eMails in der Regel kurz nach erhalt in das Archiv übertragen und dort gespeichert, somit wird sichergestellt das alle Daten gesichtert sind.

Man sollte sich deshalb umfassend mit dem Schutz der eMail Daten beschäftigen. Doch wie kann man wichtige und geschäftskritische Daten sicher und dauerhaft verfügbar machen? Die Lösung hierzu ist, die revisionssichere eMail Archivierung von MailStore. Das Ziel der eMail Archivierung ist die Wiederauffindbarkeit und dauerhafte Verfügbarkeit von eMail Daten. Besonders wichtig sind hierbei eMails die Infomationen zu Geschäften – ob Vorbereitung, Abschluss oder Abwicklung – beinhalten.

Ein weiterer Vorteil der Archivierung ist, dass eMails nach der Archivierung automatisch vom Mail-Server gelöscht werden können und somit spielen Postfachbegrenzungen keine Rolle mehr und Speicherplatz wird freigegeben.

MailStore hat hier unserer Meinung nach ganze Arbeit geleistet und ein Tool geschaffen, welches den Zweck der revisionssicheren eMail Archivierung voll und ganz erfüllt.

Alle weiteren Infos auf: www.crmpro.de

Wir präsentieren Ihnen gerne jederzeit FLOWFACT Universal CRM ganz nach Ihre Anforderungen und Vorstellungen.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns und wir können Ihnen alle Funktionen und Optimierungsmöglichkeiten rund um FLOWFACT per Fernzugriff auf Ihrem Monitor oder bei Ihnen vor Ort zeigen.

Selbstverständlich können an der Präsentation auch mehrere Ihrer Mitarbeiter, auch über unterschiedlichste Standorte, teilnehmen.

Wir nehmen uns Zeit für alle Ihre Fragen!

Kontakt

CRMPRO GmbH

Markus Ludwig

Bayernstraße 1

83064 Raubling

+49 8031 304280

+49 8031 3042870

flowfact@crmpro.de

https://www.crmpro.de