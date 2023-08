Revolution des Schulsystems: Baubeginn der Freien Hofnaturschule in Alsheim am 16. September 2023!

Die Bildung ist ein Eckpfeiler unserer Gesellschaft, doch in den letzten Jahren haben viele Menschen begonnen, die traditionellen Schulsysteme in Frage zu stellen. Eine interessante Entwicklung in diesem Zusammenhang ist der Baubeginn der Freien Hofnaturschule am 16. September 2023 in Alsheim. Diese Schule verspricht nicht nur eine einzigartige pädagogische Erfahrung, sondern könnte auch einen wichtigen Beitrag zur Revolution des Schulsystems leisten. Mehr zu diesem Projekt erklärt Dipl.-Pädagogin und Geschäftsführerin des Bildungsinstituts Süd, Linda Herrmann.

Die Freie Hofnaturschule – Ein Meilenstein in der Bildungslandschaft

Die Bildung unserer Kinder ist von entscheidender Bedeutung für ihre Zukunft und für die Zukunft unserer Gesellschaft. Doch die Frage, ob traditionelle Schulsysteme den heutigen Anforderungen gerecht werden, wird zunehmend kritisch diskutiert. Eine spannende Entwicklung in diesem Kontext ist der bevorstehende Baubeginn der Freien Hofnaturschule am 16. September 2023. Diese Schule verspricht nicht nur eine einzigartige pädagogische Erfahrung, sondern könnte auch den Weg für eine Revolution des Schulsystems ebnen.

Die Freie Hofnaturschule: Ein innovatives Bildungskonzept

Die Freie Hofnaturschule ist mehr als nur eine Schule; sie ist ein Experimentierfeld für eine neue Art des Lernens und Lehrens. Ihr innovatives Bildungskonzept basiert auf einer tiefen Verbindung zur Natur, dem Leben in all seinen Facetten und einem ganzheitlichen Ansatz zur Bildung. Die Schule wird auf einem malerischen Hofgut errichtet. Diese Umgebung wird nicht nur den Schulalltag prägen, sondern auch zu einem integralen Bestandteil des Lehrplans werden.

Das Herzstück des Konzepts: Naturbasiertes Lernen

Ein zentrales Element der Freien Hofnaturschule ist das naturbasierte Lernen. Die Schülerinnen und Schüler werden ermutigt, die Natur zu erkunden, zu erforschen und zu schätzen. Dies geschieht nicht nur im Rahmen von Naturkundeunterricht, sondern wird in alle Fächer integriert. Die Schule glaubt fest daran, dass die Natur eine unschätzbare Quelle des Lernens und Inspiration darstellt.

Der Lehrplan: Individualisierung und Vielfalt

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Konzepts der Freien Hofnaturschule ist die Individualisierung des Lehrplans. Statt alle Schülerinnen und Schüler in das gleiche starre Lehrschema zu pressen, wird der Unterricht an die individuellen Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnisse der Kinder angepasst. Dies ermöglicht ein freies Lernen und fördert die intrinsische Motivation der Schülerinnen und Schüler.

Der Baubeginn: Ein Meilenstein für die Bildungsrevolution

Der Baubeginn der Freien Hofnaturschule am 16. September 2023 markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Bildungslandschaft. Die Schule wird nicht nur den Schülerinnen und Schülern eine einzigartige Lernumgebung bieten, sondern auch einen Weg aufzeigen, wie Bildung neu gedacht werden kann. Die Hoffnung ist, dass dieses Projekt andere Schulen und Bildungseinrichtungen inspirieren wird, innovative Wege zu gehen und den Bedürfnissen der Kinder und der Gesellschaft besser gerecht zu werden.

Fazit: Eine neue Ära der Bildung

Die Freie Hofnaturschule steht für einen revolutionären Ansatz zur Bildung. Ihr naturbasiertes Lernkonzept und ihre ganzheitliche Herangehensweise könnten den Weg für eine neue Ära der Bildung ebnen. Es geht in dieser Schule nämlich nicht nur um die Schüler, sondern auch darum, die älteren Generationen in das Konzept mit einzubeziehen. So wird beispielsweise das Eltern-Kind-Cafe „Bullerbü“ im Innenhof des Anwesens errichtet, in dem die Eltern/Großeltern mit ihren Kindern verweilen dürfen. Der Hofladen wird von den Schulkindern betrieben, es werden Lebensmittel aus Eigenanbau (Schulacker) verkauft, denn so kann man den Kindern praxisnah das Rechnen lehren. Viele weitere lebensnahe Projekte werden während der Grundschulzeit gemeinsam umgesetzt. Im Mittelpunkt steht immer eins: der Mensch mit seinem erwachten Bewusstsein. Der Baubeginn am 16. September 2023 ist ein aufregender Schritt in Richtung einer Bildungslandschaft, die die individuellen Bedürfnisse und Potenziale jedes Kindes in den Mittelpunkt stellt. Wir werden gespannt verfolgen, wie sich dieses Projekt entwickelt und welchen Einfluss es auf die Zukunft der Bildung haben wird.

Linda Herrmann ist Dipl.-Pädagogin und Geschäftsführerin des Bildungsinstituts Süd und gleichzeitig Gründerin der freien Hofnaturschule. Ihr Anliegen ist es, einen wesentlichen Beitrag zur Revolutionierung des Schulsystems beizutragen. Im Jahr 2024 wird die freie Hofnaturschule in Alsheim feierlich eröffnet.

