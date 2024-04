Revolutionäre Lösung zum Ansteckungsschutz und Kostenreduzierung bei der Oberflächenreinigung!

Wegweisende Lösungen im Bereich der Oberflächenschutz Technologien

In einer Zeit, in der Hygiene und Sauberkeit mehr denn je im Fokus stehen, präsentiert THE Lotus Surface Protection eine wegweisende Technologie, die die Welt der Oberflächenreinigung revolutioniert. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen im täglichen Zusammenleben von Menschen, darunter die Verbreitung von Krankheitserregern, hohen Reinigungskosten und Umweltbelastungen durch chemische Reinigungsmittel, bietet THE Lotus eine 360 Grad Lösung für diese Probleme.

Die innovative Technologien von THE Lotus Surface Protection basieren auf dem Prinzip der Natur und bieten einen Schutzschild für nahezu alle Oberflächen. Büros, öffentliche Einrichtungen bis hin zu Verkehrsmitteln – die Produkte von THE Lotus schützen vor Bakterien, Viren, Schmutz, Öl, Kalk und Verschleiß. Dies bedeutet nicht nur eine signifikante Reduzierung der Reinigungszeit und -kosten, sondern auch eine nachhaltige Förderung des Gesundheitsschutzes und Entlastung der Umwelt.

Durch die Kooperation mit führenden Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen ist es THE Lotus möglich, innovative Technologien anzubieten, die eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien abdecken. Die Produktpalette umfasst Lösungen wie den:

InfectionShield®, GlassShield®, Metal/Stainless SteelShield®, CeramicShield®, TextileShield®, LeatherShield®, WoodShield® und CarShield® – alle zum effektiven Schutz von , Oberflächen.

Ansteckungen mit Krankheitskeimen signifikant reduzieren, Oberflächen rationeller und kostengünstiger reinigen, Werte erhalten und Investitionen schützen.

Die Technologien von THE Lotus zeichnen sich durch ihre hohe Wirksamkeit, chemische Neutralität und Beständigkeit aus. Die ultradünnen Schutzschichten bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Lösungsmittel, während sie gleichzeitig flexibel, atmungsaktiv, langlebig und hitzebeständig sind. Darüber hinaus verfügen sie über biostatische und Anti-Haft-Eigenschaften, die ihre Anwendbarkeit und Effizienz weiter steigern.

„Wir sind stolz darauf, eine umfassende Lösung für die Herausforderungen im Zusammenhang mit Oberflächenreinigung und -schutz anzubieten“, sagt René Scheitenberger, CEO von THE Lotus Surface Protection. „Unsere Technologie ermöglicht es, die Gesundheit und Sicherheit der Menschen zu fördern, Reinigungskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren. Wir sind fest davon überzeugt, dass THE Lotus einen entscheidenden Beitrag zu einer saubereren und gesünderen Welt leistet.“

Für weitere Informationen über THE Lotus Surface Protection und seine Produkte besuchen Sie bitte the-lotus-surface-protection.de

THE Lotus Surface Protection

Brand of EUROTEAM GmbH

Munich office:

D-81829 Munich

Oslostrasse 11

wolfgang.pauck@the-lotus-surface-protection.de

+49 (0) 171 2726032

www.the-lotus-surface-protection.de

www.the-lotus-surface-protection.com

Euroteam-Bauchemie GmbH

CEO: René Scheitenberger

Commercial register: HRB 24271

Register local court: Augsburg

