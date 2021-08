Revolutionärer Luftreiniger aus Deutschland

OneLife X neutralisiert 99,99 % aller Schadstoffpartikel und besitzt eine wiederverwendbare Filtertechnologie

Gesunde Raumluft ohne Schadstoffe – OneLife macht es möglich! Ab heute kann der revolutionäre Luftreiniger OneLife X exklusiv auf der Crowdfunding Plattform Indiegogo www.onelife.eco/indiegogo vorbestellt werden. Das energiesparende Gerät filtert nicht nur kleinste Partikel aus der Raumluft, sondern ist aus nachhaltigen Materialien gefertigt und dank seines modernen Designs auch ein optischer Hingucker. OneLife X lässt sich einfach und bequem per App oder Sprachsteuerung bedienen. Der Luftreiniger enthält zudem einen wiederverwendbaren Filter, der einfach abgespült oder in der Spülmaschine gereinigt werden kann.

Die COVID-19-Pandemie hat in den vergangenen Monaten die Aufmerksamkeit verstärkt auf die Notwendigkeit sauberer Luft gelenkt. Doch auch schon vorher stellten Schadstoffe und Feinstaubpartikel in Innenräumen ein ernsthaftes gesundheitliches Problem dar. Mit dem OneLife X findet diese Schadstoffbelastung der Innenraumluft nun ein Ende, denn dank einer patentierten Plasmafilter-Technologie filtert der OneLife X selbst kleinste Schadstoffpartikel aus der Luft.

“Unsere Vision bei OneLife ist ganz klar: Wir wollen den Menschen ermöglichen, gesündere Luft zu atmen – vor allem in Innenräumen, wo die Luft bis zu zehnmal stärker belastet sein kann als die Außenluft”, so CEO Christoph Burkhardt. “Durch den Einsatz eines Plasmafeldes und Präzisions-Lasersensoren fängt der OneLife X 99,99% aller in der Luft befindlichen Partikel ein und eliminiert diese effektiv. Unser Luftreiniger erfasst dabei Schadstoff-Partikel bis zu einer Größe von 0,01 Mikrometern, das ist 10-mal kleiner als das Coronavirus.”

Der OneLife X ist nicht nur einer der umweltfreundlichsten Luftreiniger auf dem Markt, sondern läuft im Prinzip geräuschlos und verbraucht im Betrieb mit nur 6 Watt weniger Energie als eine LED-Lampe. Gleichzeitig fügt er sich dank seines dezenten, modernen Designs perfekt in jedes Wohnambiente ein. Gefertigt ist der OneLife X aus schnell nachwachsendem Bambus und recyceltem Kunststoff. Der Hightech-Filter ist einfach per Hand oder in der Spülmaschine waschbar und muss daher nie ausgewechselt werden.

Mithilfe der OneLife App wird die Belastung der Raum- und Außenluft stets in Echtzeit angezeigt. Mit einem einfachen Knopfdruck oder Sprachbefehl über Amazon Alexa, Google Home-Assistenten oder Apple Siri sorgt der OneLife X spielend einfach für ein gesundes Raumklima.

Das innovative Health-Tech Unternehmen OneLife hatte den Anspruch, einen Luftreiniger mit Mehrwert zu entwickeln. Er sollte nachhaltiges Design mit intelligenter Sensorik und intuitiver Steuerung vereinen, vollständig autark laufen und stets für ein gesundes Wohlfühlklima sorgen. “Der OneLife X schützt uns vor Viren und Bakterien, steigert unsere Konzentration und Produktivität, verringert Stress, lindert Asthma und Allergien und sorgt nicht zuletzt für einen erholsameren Schlaf”, erklärt CEO Christoph Burkhardt.

Der revolutionäre Luftreiniger OneLife X ist ab sofort erhältlich. Erfahren Sie mehr unter www.onelife.eco/indiegogo

Das innovative Health-Tech Unternehmen OneLife hat sich zum Ziel gesetzt, die Health-Tech-Branche zu revolutionieren, angefangen bei der Luft, die wir täglich atmen. Das OneLife Team aus Ingenieuren, Experten für Luftqualität und Design-Pionieren – mit Hauptsitz in San Francisco und einem starken Team in Deutschland – entwickelt innovative Produkte, um die Welt zu einem gesünderen Ort zu machen. Die visionären Lösungen von OneLife sind nachhaltig und effizient zugleich. Sie ermöglichen es, ein gesünderes Leben zu führen und gleichzeitig den Planeten zu schützen. Erfahren Sie mehr unter www.onelife.eco

