Rezessionsgefahr als Chance: Von der Krisenbewältigung zur erfolgreichen Veränderung

Wie das Statistische Bundesamt kürzlich bekannt gab, rutscht die deutsche Wirtschaft in eine Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im ersten Quartal 2023 um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, das ebenfalls rückläufig war.

Die schwachen Wirtschaftsdaten werfen die Frage auf, was zu dieser finanziellen Misere geführt hat. Mehrere kritische Faktoren haben zur aktuellen Situation beigetragen: So ist die Industrieproduktion im März um 3,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken, was auf die Energiekrise und den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zurückzuführen ist. Die deutschen Industrieunternehmen verzeichnen ebenfalls einen starken Rückgang der Aufträge, sowohl im Inland als auch im Ausland. Außerdem sind Konsumausgaben der privaten Haushalte ebenfalls rückläufig, insbesondere aufgrund der hohen Inflation, die die Kaufkraft der Verbraucher beeinträchtigt. Im ersten Quartal 2023 gingen die privaten Konsumausgaben um 1,2 Prozent zurück. Dies führte zu Zurückhaltung beim Kauf von Nahrungsmitteln und Getränken, Bekleidung, Schuhen und Einrichtungsgegenständen.

Angesicht dieser negativen Entwicklung kommt bei den deutschen Unternehmen spürbare Verunsicherung auf. In der Vergangenheit neigten Unternehmen in solchen Zeiten oft dazu, in alte Muster zu verfallen, indem sie auf probate Mittel wie das Einsparen von Kosten oder durch Stellenabbau zurückgriffen. Der renommierte Managementberater und Keynote Speaker Jörg Hawlitzeck befürchtet, dass auch jetzt wieder entsprechend gehandelt wird, statt die Denkweise zu ändern und in dieser Situation eine Chance für die Zukunft zu sehen. „Krisen haben in der Vergangenheit immer einen Aktionismus ausgelöst, der von Angst beherrscht war. Dabei sind die Menschen oft zu wenig berücksichtigt worden. In dieser sich abzeichnenden Entwicklung sollte man zunächst mit Gelassenheit reagieren und die bisherige Einstellung hinterfragen. Das ist der erste Schritt, um Veränderungen zuzulassen und damit auch das Mindset neu auszurichten“, erklärt der Experte.

Als Managementberater beobachtet er laufend die Entwicklungen in der Wirtschaft. Seit über 20 Jahren unterstützt er Unternehmen dabei, Agilität, Kreativität und ein in die Zukunft gerichtetes Mindset im Business-Alltag zu integrieren. Vor dem Hintergrund seiner langjährigen Erfahrung weist Hawlitzeck auf Folgendes hin: „Die aufkommende Rezession stellt zweifelsohne eine Herausforderung für die deutsche Wirtschaft dar. Doch die drohende Krise bietet Unternehmen die Möglichkeit, diese Phase als Chance zur Neuausrichtung und Entwicklung innovativer Lösungen zu nutzen. Anstatt sich von Verunsicherung und Angst leiten zu lassen, ist entscheidend, die Situation nüchtern zu analysieren und alternative Wege zu finden, um die bevorstehende Krise zu bewältigen.“

In seinem mitreißenden und inspirierenden Vortrag „Was braucht es, um ein erfolgreiches Mindset für die Zukunft aufzubauen?“ betont der Keynote Speaker die Bedeutung von Geduld, Zuversicht und Gelassenheit im Berufs- und Privatleben. Er erläutert das Zusammenspiel von Einstellung und Denkweise, denn beides ist für ein entschlossenes Handeln in Richtung Zukunft unumgänglich. Um der Zukunft gelassen zu begegnen, ist ein solch verändertes Mindset erforderlich. Jörg Hawlitzeck ermutigt die Zuhörer, sich bewusst zu machen, was sie verändern können und was nicht, ihr Leben also kontinuierlich zu überdenken und zu hinterfragen. Denn eine flexible Denkweise und die Bereitschaft zur Veränderung sind essenziell, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Es geht darum, die richtige innere Einstellung zu entwickeln und dadurch auch andere zu ermutigen. Der Erfolgsfaktor dafür ist Gelassenheit, um den Weg für das Erkennen von Chancen – auch und gerade in Krisensituationen – zu ebnen. In seinem Vortrag gibt der Managementberater zudem wertvolle Tipps, um Konflikte zu vermeiden, stressfreier zu leben und effektiv zu kommunizieren.

„Das richtige, zukunftsorientierte Mindset ist der Schlüssel, um mit Optimismus die eigene Zukunft erfolgreich zu gestalten. Es gilt – wie so oft – über den Tellerrand zu schauen, Altbewährtes zu hinterfragen und eingefahrene Wege zu ändern. Trotz der kommenden wirtschaftlichen Verwerfungen ist es wichtig, nicht in überhasteten Aktionismus zu verfallen und mit Mitteln aus der Vergangenheit zu agieren. Das hat früher eher schlecht als recht geholfen und wird auch in dieser Situation wenig förderlich sein. Die sich abzeichnende Abkühlung der Wirtschaft sollte daher nicht als „Startschuß“ für Panik verstanden werden, sondern als Signal, es diesmal anders zu machen. So kann eine Rezession abgeschwächt, wenn nicht gar rechtzeitig gestoppt werden“, rät der Experte für Leadership Mindset Jörg Hawlitzeck.

About:

Wenn es um die Themen Leadership und Mindset geht, ist Jörg Hawlitzeck der Experte schlechthin. In seinem Beruf als Managementberater unterstützt er seit 20 Jahren seine Kunden dabei, Agilität und Kreativität in ihrem Arbeitsalltag zu integrieren. Jörg Hawlitzeck hat schon früh seine Begeisterung für Menschen und deren Förderung und Entwicklung entdeckt: Er studierte Romanistik, Germanistik und Philosophie mit erfolgreichem Abschluss, lebte und arbeitete immer wieder im Ausland. Die Zeit in Frankreich, Spanien, Italien, Russland, Lateinamerika und Asien hat außerdem dazu beigetragen, dass der Keynote Speaker Jörg Hawlitzeck heute sechs Sprachen spricht. Besonders die Erfahrung mit unterschiedlichen Kulturen zeigte ihm, wie wichtig Agilität und die Anpassung der eigenen Vorstellung für jeden Menschen beruflich und privat ist.

Heute führt Jörg Hawlitzeck zusammen mit seinem Geschäftspartner Dieter Weichl das Unternehmen Business Culture und berät als Leadership Coach und Vortragsredner Unternehmen und Führungskräfte dabei, wie sie geistige Flexibilität, Agilität und Kreativität bei sich selbst und ihrem Team etablieren. Besonders als Autor der beiden Bücher „30 Minuten Agiles Mindset“ und „Das Zukunfts-Mindset“ hat sich Jörg Hawlitzeck als DER Experte für Mindset einen Namen gemacht.

