RFID Reader mit HID + VCP für IoT-Bereiche

Einstellbare Datenausgabe: HID oder VCP Modus

Der Desktop Reader NEO 2 ist ein kompakter und moderner USB RFID Reader, der speziell für die neusten IoT-Umgebungen im Cloud-Netzwerk entwickelt wurde. Dieses RFID Lesegerät ist in den Frequenzbereichen RFID HF: 13.56 MHz oder RFID LF: 125 kHz erhältlich. Die Einzigartigkeit dieses RFID Readers zeichnet sich durch die einstellbare Datenausgabe aus. Dadurch wird eine größere Flexibilität beim Aus- und Einlesen der Daten erreicht.

Integrierte einstellbare Datenausgabe mit HID oder VCP

Das RFID Lesegerät ist mit einem USB 2.0 Anschluss ausgestattet und durch die Plug-and-Play Funktion sofort einsatzbereit. Die Datenausgabe lässt sich über diese Schnittstelle mit Hilfe unseres mitgelieferten Software-Entwicklungs-Kits manuell einstellen. Der RFID Reader ist im HID (= Mensch-Maschine-Schnittstelle) Modus oder VCP (= virtuelle COM-Schnittstelle) Modus bedienbar.

HID Modus = Tastaturemulation (Nur Lesezugriff)

Im HID Modus sind Benutzerdaten von den unterstützten RFID Transponder als Tastaturemulation abrufbar. Der USB RFID Reader liest Seriennummern-Formate, Mitgliedsnummer, Namen und sonstige Daten valide aus. Die Speicherbereiche des RFID Readers unterstützen verschiedene Dateiformate wie HEX (MSB), DEC (MSB), HEX (LSB), DEC (LSB) oder ASCII und sind beliebig definierbar. Damit erhält jeder RFID Transponder einzigartige Benutzerdaten. Sobald ein Mitarbeiter seine Karte vorzeigt und Sie diese einlesen, haben Sie einen direkten Zugriff auf die Benutzerdaten. Die Konfiguration wird mittels eines kompatiblen Windows-Konfigurations-Tool gemacht.

VCP Modus = Virtuelle serielle Schnittstelle (Lese- und Schreibzugriff)

Der VCP Modus bietet einen vollständigen Lese- und Schreibzugriff für alle unterstützten RFID Transponder. Das RFID Lesegerät ist mit einem USB-Treiber auf verschiedene Windows-Betriebssysteme steuerbar. Betriebssysteme wie Linux werden über ein serielles Befehlsprotokoll und eine virtuelle COM-Schnittstelle auf Basis eines Silicon Labs-Chipsatzes unterstützt. Das Beschreiben Ihrer Karten ist mit unserer Demo Software möglich. Der Virtual ComPort Modus ermöglicht die Definition von eindeutigen User-IDs, Mitgliedsnummern und Mitgliedsdaten für eine Karte oder einen Transponder. Die definierte Nummer kommt einmalig vor und ist einer Person zugeordnet. Dadurch werden Zuordnungen gleicher User-IDs zu mehreren Personen vermieden.

Integrierte RFID-Antenne für Identifikation von RFID-Tags

Dank der integrierten RFID-Antenne liest der RFID USB-Reader eine Vielzahl an RFID Transponder im HF- und NFC-Frequenzbereich 13.56 MHz sowie im Low-Frequency Bereich von 125 kHz. Der RFID Reader unterstützt HF-Transponder des ISO Standards ISO/IEC 14443A/B, ISO 15693 und ISO 18000-3M3. Er liest und beschreibt RFID Tags mit MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire, NTAG, EMxxxx und I-Code ILT-M. Die RFID LF-Technologie liest RFID Tags mit RFID Chip EM4200, und beschreibt und liest Hitag-1 und Hitag-S Chips aus. Das RFID Lesegerät erreicht im HF- und im LF-Bereich Lesereichweiten von bis zu 3 cm – abhängig von Tag-Ausrichtung und Transpondertyp. Ein integrierter Buzzer und eine LED-Anzeige zeigen die erfolgreiche Tag-Kommunikation an.

Anwendungsbeispiel: IoT-Anwendungen

Intranet Anmeldung im Unternehmensnetzwerk

Die sichere Anmeldung eines Mitarbeiters an PCs und Terminals ist aufgrund neuester Datenschutzverordnungen, ein essenzielles Thema in Unternehmen. Die Anmeldung von unbefugtem Personal ist durch den Einsatz eines USB-RFID Reader sichergestellt. Der Mitarbeiter identifiziert sich mit einem RFID Transponder oder einer RFID Karte direkt am Desktop Reader. Der Zugang zu firmeninternen Daten und Laufwerken wird nach erfolgreicher Tag-Kommunikation durch den integrierten Buzzer und das rote LED-Signal freigegeben.

Verfügbare Versionen und Bestellcodes:

RFID HF | NFC: 13.56 MHz: R-DT-NEO2-HF

RFID LF: 125 kHz: R-DT-NEO2-LF

Der Desktop Reader NEO 2 ist nach RoHS 2 und REACH zertifiziert. Er wird mit einem Software Development Kit für Windows-Systeme ausgeliefert. Dieses unterstützt die Programmiersprachen: Binäres Befehlsprotokoll, VS2005 C++ Library. Das SDK vereinfacht mit Hilfe unserer Demo-Softwareeinführung die Anbindung an Ihre bestehenden Systeme.

Weitere Informationen zu unserem Produkt:

Desktop Reader NEO 2 HF: https://idtronic-rfid.com/rfid_leser/hf/desktop-reader-neo-2/

Desktop Reader NEO 2 LF: https://idtronic-rfid.com/rfid_leser/lf/desktop-reader-neo-2/

iDTRONIC Professional RFID ist einer der führenden Hersteller und Entwickler hochwertiger RFID Hardware Produkte für den RFID Markt. Produkte von iDTRONIC garantieren eine schnelle und sichere Identifikation beweglicher und unbeweglicher Güter.

Angeboten werden Geräte für alle gängigen RFID Standards und die Frequenzen UHF: 865 – 928 MHz, HF | NFC | DESFire | LEGIC: 13.56MHz oder LF: 125 und 134.2kHz.

Das Produktportfolio passt perfekt zu den Bedürfnissen von System-Integratoren innerhalb von IoT und Industrie 4.0 Umgebungen:

– Industrie (Produktion, Supply Chain, Lagermanagement)

– Medizintechnik (Medizinische Geräte, Krankenhäuser, Labore)

– Mobile RFID Lösungen (RFID Handhelds)

– IoT Umgebungen in Unternehmen oder Handel

– Anspruchsvolle Umgebungen (Bergbau, Offshore, Baustellen)

iDTRONIC Professional RFID bietet:

– Industrielle RFID Systeme bestehend aus RFID Lese- und Schreibgeräten sowie RFID Antennen

– RFID Handheld Computer mit integrierten RFID und Barcode Scannern

– Embedded RFID OEM Module und Leser

– RFID Reader und Datensammler

– Spezielle RFID Tags

Dank eines starken, technischen Teams für Entwicklung und Unterstützung, sind wir in der Lage hochwertige RFID Hardware Produkte -Geräte zu entwickeln und anzubieten, welche unseren Kunden folgendes garantieren:

– Hohe-Leistungsfähigkeit

– Zuverlässige Qualität

– Schnelle Produkteinführungszeit

– Exzellenter Wert

– Innovatives Design

– Kundenspezifische Anpassungen

Wir sind in Ludwigshafen ansässig, nahe des internationalen Frankfurter Flughafens. Damit sind wir leicht auch für unsere internationalen Kunden erreichbar.

Firmenkontakt

iDTRONIC GmbH

Patrick Kochendörfer

Ludwig-Reichling-Straße 4

67059 Ludwigshafen

+49 621 6690094-21

pk@idtronic.de

https://www.idtronic-rfid.com

Pressekontakt

iDTRONIC GmbH

Maria Mahler

Ludwig-Reichling-Straße 4

67059 Ludwigshafen

+49 621 6690094-11

maria.mahler@idtronic.de

https://www.idtronic-rfid.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.