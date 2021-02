RFID Technologie trifft CLOUD Management

RFID Entwicklung für die Zukunft

Zukunftsweisende Kommunikation

Eine vernetzte Welt erfordert eine vernetzte Industrie. Industrie 4.0 fordert nicht nur effiziente Fertigungs- und Prozessabläufe, sondern auch eine branchen- und technologieübergreifende Integration von Prozessen und Systemen sowie eine reibungslose Automatisierung. “Smart Factory” ist die Zukunft. TECTUS entwickelt und liefert die Schlüsseltechnologie: RFID.

Optimale Prozesse, digitale Abläufe

Die RFID-Technologie optimiert Prozesse und Abläufe und lässt sich flexibel an unterschiedlichste Anforderungen und Branchen anpassen. Der digitale Schlüssel für IoT und die Digitalisierung von Unternehmen. Ob in der Logistik, im Anlagenmanagement oder bei der Lager- und Warenüberwachung. Ob vorausschauende Wartung oder maschinelles Lernen. RFID ist die Basis für eine zukunftssichere Digitalisierung.

RFID macht es möglich, Objekte eindeutig zu identifizieren, Daten in eine cloudbasierte Datenbank zu übertragen, dort zu prüfen, an ein Smartphone oder einen PC zu senden und daraus vordefinierte Entscheidungen abzuleiten.

Fast nichts ist unmöglich – TECTUS entwickelt individuell für jede Anwendung die optimale RFID-Lösung. Kontaktieren Sie uns! https://www.tec-tus.de/kontakt.html

Seit mehr als 25 Jahren steht der Name TECTUS für anspruchsvolle Entwicklungen und innovative RFID Produkte und hat maßgeblichen Anteil am rasantem Wachstum der RFID Technologie.

SPACE for VISIONS

Die Entwicklung und die Produktion der ersten automobilen Wegfahrsperre unter dem Namen “TECTUS RFID Immobiliser” im Jahr 1992 und der anschließende serienmäßige Einsatz in Millionen von Automobilen verhalfen der RFID Technologie zum technologischen Durchbruch und waren der Startschuss in die berührungslose und digitale Welt der fast unbegrenzten Möglichkeiten.

Seit seiner Gründung ist TECTUS ein unabhängiges Unternehmen, welches sich seinen Kunden und Lieferanten, seinen Mitarbeitern und seinen Eigentümern sowie der Umwelt und der Gesellschaft gleichermassen verpflichtet fühlt.

Partnerschaftliches Verhalten gegenüber unseren Geschäftspartnern und eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit sind Bestandteil unserer Unternehmenskultur.

