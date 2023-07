Rheingas ab 24. Juli 2023 auf Sendung bei Radio Bonn/Rhein-Sieg

Brühl, 19.07.2023

Rheingas, der Energiegestalter mit Hauptsitz in der Region Köln/Bonn, freut sich, die bevorstehende Ausstrahlung eines neuen Radiospots bekannt zu geben. Radiowerbung ist eine gute Möglichkeit, das Unternehmen in der Region noch bekannter zu machen“, so Geschäftsführer Uwe Thomsen.

Der Spot wird über einen Zeitraum von zwei Wochen ab dem 24. Juli 2023 gleich zweimal täglich im Sendegebiet von Radio Bonn/Rhein-Sieg ausge-strahlt und präsentiert die vielfältigen Produkte und Dienstleistungen von Rheingas. Radio Bonn/Rhein-Sieg ist das Lokalradio für die Stadt Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis.

Rheingas und einer der wenigen Anbieter für ganzheitliche, effiziente Heizungslösungen und arbeitet permanent an nachhaltigen Energielösungen der Zukunft. Ob Heizung, Photovoltaik, Wärmepumpen, Flüssiggas, Wasserstoff oder Energieberatung, bei Rheingas bekommen Privat- und Gewerbekunden alles aus einer Hand.

Von der Entscheidung für eine Energieform, über die Montage und Wartung der Anlage, bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konsequent auf eigenes Personal mit umfassendem, technischem Know-how zurück. Die hundertjährige Expertise garantiert Verlässlichkeit und Qualität.

Um weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Rheingas zu erhalten, werden interessierte Hörer aufgefordert, die Website zu besuchen. Unter www.rheingas.de finden Interessierte detaillierte Informationen zu den verschiedenen Angeboten und können sich umfassend informieren.

Es ist wichtig, die festgelegten Sendezeiten im Auge zu behalten, um den Radiospot nicht zu verpassen. Er wird zweimal täglich zur besten Sendezeit ausgestrahlt – von Montag bis Freitag täglich jeweils zwischen 10-11 Uhr und 14-15 Uhr. Egal, ob die Zuhörer zu Hause, unterwegs im Auto oder bei der Arbeit, Rheingas wird ins Ohr gehen.

Die Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit mehr als 95 Jahren Kompetenzführer in der Versorgung mit leitungsunabhängigem Flüssiggas (LPG) und Marken-unabhängiger Energieversorgung. Als einziger Anbieter im Markt bündelt die mittelständische Unter-nehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl – Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau, Elektromobilitätslösungen, Solartechnik und Energieversorgung mit Flüssigggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet die Komplettlösung: von der Entscheidung für eine Energieform über die Montage und Wartung der Anlage bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konsequent auf eigenes Personal mit umfassendem technischem Know-how zurück. https://www.rheingas.de/

