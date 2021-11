Richtfest in Nürnberg: Bau von 116 geförderten Wohnungen erreicht Meilenstein

Nürnberg, 04. November 2021. Zwischen Spatenstich und Einzug wird das schönste Ritual beim Bau eines neuen Hauses zelebriert: das Richtfest. Nach dem Baubeginn im Januar 2021 wurde nun mit der planmäßig erfolgten Rohbaufertigstellung das Richtfest für den Neubau der Schultheiß Projektentwicklung AG in der Wörnitzstraße 64 in Nürnberg begangen und somit nach alter Tradition die Leistung der Bauleute gewürdigt. Die Fertigstellung und Vermietung der neuen Wohnungen ist für das Frühjahr 2022 geplant. Verkauft wurde das Projekt im Dezember 2020 an die Allianz Real Estate, einem der weltweit größten Immobilien-Investmentmanager.

Verteilt auf drei fünf- bis siebengeschossige Mehrfamilienhäuser entstehen auf einem bislang gewerblich genutzten Grundstück im Nürnberger Bezirk Röthenbach-West insgesamt 116 EOF-Wohnungen, davon 102 in der Einkommensstufe 1 sowie 14 weitere in der Einkommensstufe 2. Die Gesamtmietfläche liegt bei ca. 9.500 m². Damit erreicht die Schultheiß Projektentwicklung AG ein Stück Entlastung auf dem angespannten Nürnberger Mietwohnungsmarkt.

“Bezahlbarer Wohnraum ist in Ballungsräumen ein knappes Gut. Auch Nürnberg braucht dringend neue Wohnungen und wir freuen uns, dazu einen entscheidenden Beitrag leisten zu können und damit unser bereits langjähriges Engagement in Nürnberg zu verstärken”, sagte Michael Kopper, Vorstandsvorsitzender der Schultheiß Projektentwicklung AG. “Möglichst vielen Menschen die Chance auf ein modernes, zugleich aber auch bezahlbares Zuhause zu bieten, ist unser erklärtes Ziel. Seit nunmehr drei Jahren haben wir den geförderten Wohnungsbau zu einem Schwerpunkt unserer Bautätigkeit erklärt.” Für die hervorragende Zusammenarbeit auf der Baustelle dankt er allen Planern und Bauleuten.

Nachhaltigkeit im Fokus

“Als regional ansässiger Bauträger sind wir tief mit der Metropolregion Nürnberg verwurzelt und uns der Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft bewusst. Deshalb legen wir auch bei diesem Bauvorhaben in der Wörnitzstraße großen Wert auf ökologische, ökonomische und soziokulturelle Aspekte”, erläutert Michael Kopper. “Denn langjähriger unternehmerischer Erfolg ist aus unserer Sicht nur im Einklang mit nachhaltigen Interessen und zukunftsfähigen Konzepten möglich. Dabei geht es nicht nur darum, umweltfreundlich zu bauen. Nachhaltigkeit in der Baubranche erfordert einen ganzheitlichen Ansatz von der Rohstoffgewinnung über die Nutzungszeit bis zum Ende des Lebenszyklus.”

Annette Kröger, CEO North & Central Europe bei Allianz Real Estate, kommentierte: “Wir erreichen heute einen wichtigen Meilenstein im Bau des Objekts, den wir feiern sollten. Als Marktführer liegt es in unserer Verantwortung bei Ankäufen einen umweltfreundlichen und sozialverträglichen Ansatz zu verfolgen. Die Allianz und Schultheiß stimmen in dieser Philosophie überein. Deshalb freuen wir uns nicht nur über die Umsetzung im Rahmen dieses Investments und die gute Zusammenarbeit mit Schultheiß dabei, sondern sind auch offen für eine weitere Kooperation. Wir schaffen Wohneinheiten mit klaren Dekarbonisierungszielen und unterstützen gleichzeitig die Stadt Nürnberg bei der Bereitstellung von dringend benötigtem bezahlbarem Wohnraum.”

Attraktive Lage im Südwesten von Nürnberg

Dank der direkten Nähe zur S-Bahnlinie S4 am Bahnhof Nürnberg-Stein sowie zur U-Bahnlinie U2 am Bahnhof Röthenbach gelangt man vom neuen Wohnquartier auch ohne eigenes Auto zügig in das Stadtzentrum von Nürnberg. Diverse Gastronomiebetriebe und umfassende Einkaufsmöglichkeiten im nahe gelegenen Röthenbach Center tragen ebenfalls zu einem attraktiven und lebenswerten Umfeld im Südwesten von Nürnberg bei.

Über Schultheiß Projektentwicklung AG

Die Schultheiß Projektentwicklung AG wurde 2009 gegründet und ist einer der führenden Bauträger der Metropolregion Nürnberg. Im Bereich des freien Wohnungsbaus bietet das Unternehmen ein breitgefächertes Portfolio aus Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat sich zudem in den vergangenen Jahren auf die Realisierung von Großprojekten im freien und geförderten Wohnungsbau spezialisiert und deckt mit ihren rund 130 Mitarbeitern und zahlreichen Kooperationspartnern jeden einzelnen Bereich bei der Entwicklung von Bauprojekten ab: vom Grundstückseinkauf und der Entwicklung von Bauerwartungsland hin zu baureifen Flächen über die komplette Planung samt Statik und Haustechnik, die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung und den Verkauf der Immobilie an ihren zukünftigen Eigentümer.

Siehe hier: www.schultheiss-projekt.de

Über Allianz Real Estate und PIMCO

Allianz Real Estate ist ein Unternehmen von PIMCO und umfasst die Allianz Real Estate GmbH, Allianz Real Estate of America sowie deren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Als einer der weltweit größten Immobilien-Investmentmanager konzipiert und realisiert Allianz Real Estate maßgeschneiderte Portfolio- und Anlagestrategien im Auftrag von global agierenden, haftungsorientierten Investoren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen schafft durch direkte und indirekte Investitionen sowie Immobilienfinanzierungen einen langfristigen Mehrwert für seine Kunden. Das operative Management der Investitionen und Assets erfolgt von 18 Standorten aus, verteilt auf Gateway-Cities in vier Regionen (Westeuropa, Nord- und Mitteleuropa, USA und Asien-Pazifik).

Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.allianz-realestate.com

PIMCO ist einer der weltweit führenden Investmentmanager für festverzinsliche Wertpapiere. Bereits mit der Gründung im Jahr 1971 in Newport Beach, Kalifornien, führte PIMCO den Total-Return-Ansatz für festverzinsliche Anlagen ein. Seit fast 50 Jahren ist PIMCO mit erstklassigen und innovativen Anlagelösungen ein zuverlässiger Partner für Kunden bei der Umsetzung ihrer Anlageziele. PIMCO hat Standorte auf der ganzen Welt. Mehr als 3000 Experten verfolgen gemeinsam eine Aufgabe: den Kunden in jedem Marktumfeld die besten Anlageergebnisse zu liefern. PIMCO gehört zur Allianz SE, einem weltweit führenden, diversifizierten Finanzdienstleister.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.