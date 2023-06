Richtfest: Schultheiß Projektentwicklung AG feiert Rohbaufertigstellung für 16 Doppelhaushälften in Erlangen

Im Januar 2023 starteten in der Bischofsweiherstraße am nördlichen Rand von Erlangen die Aushubarbeiten für 16 neue Doppelhaushälften. Nur fünf Monate später lud die Schultheiß Projektentwicklung AG nun alle Kundinnen und Kunden sowie die ausführenden Handwerker zur Richtfestfeier auf das Grundstück im Ortsteil Dechsendorf. Voraussichtlicher Bezugstermin ist das Jahresende 2023.

„Wir freuen uns mindestens genauso wie Sie, dass wir nun den ersten großen Meilenstein auf dem Weg in Ihre eigenen vier Wände mit Ihnen feiern können“, eröffnete Frank Weber, Vorstand Technik der Schultheiß Projektentwicklung AG, seine Rede an die geladenen Eigenheimkäufer. Er dankte zudem den ausführenden Handwerksbetrieben für ihre fleißige Arbeit auf der Baustelle.

Grußwort von Bürgermeister Jörg Volleth

Jörg Volleth, 2. Bürgermeister der Stadt Erlangen, wandte sich ebenfalls mit einem Grußwort an die rund 100 Gäste vor Ort. Sein Fazit: „Durch den Bau der 16 Doppelhaushälften in der Bischofsweiherstraße in Erlangen-Dechsendorf schafft die Schultheiß Projektentwicklung AG Wohnraum für Familien in bester Lage. Die moderne Ausgestaltung der Häuser, die energieeffiziente Bauweise, die unmittelbare Nähe zum Erlanger Stadtzentrum und die dennoch direkt vor der Haustür liegende Natur erfüllen alle Kriterien zum Wohlfühlen.“

Im Anschluss fand die Feier mit dem Richtspruch des Zimmerers, der Albert Holzner GmbH, und einem leckeren Grillbuffet einen gelungenen Ausklang.

Noch vier, zum Teil geförderte Häuser verfügbar

Regulär zum Verkauf stehen aktuell noch zwei Doppelhaushälften mit 133 m² Wohnfläche, die sich auf drei Etagen verteilen, ergänzt um ein Kellergeschoss. Darüber hinaus gibt es zwei weitere Doppelhaushälften, die sich als geförderte Einheiten mit eigens konzipierter Ausstattung an Familien mit bis zu zwei Kindern richten. Diese beiden Einheiten werden an Haushalte mit niedrigen und durchschnittlichen Einkommen verkauft, wobei der Verkauf an eine Reihe von Kriterien geknüpft ist, die von verschiedenen Behörden geprüft werden.

Ebenfalls auf dem Grundstück wird die Schultheiß Projektentwicklung AG in den kommenden Monaten den bereits begonnenen Rohbau für 14 Eigentumswohnungen weiter in die Höhe wachsen lassen.

Traumlage nahe dem Dechsendorfer Weiher

Die familienfreundliche Lage des neuen Wohnensembles verspricht den künftigen Bewohnern einen echten Mehrwert – ein Leben im Grünen, am Ortsrand und doch mit kurzen Wegen ins Zentrum. Lediglich zehn Minuten dauert der Spaziergang bis zum beliebten Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher. Ob Joggen, Schwimmen, Segeln oder Sonnenbaden – hier fühlt sich jeder Tag wie ein Stück Urlaub an! Zudem verspricht die Nähe zur A3 und zur A73 sehr gute Voraussetzungen für Pendler, die regelmäßig die umliegenden Städte ansteuern. Der Gewerbepark Heßdorf bietet vielfältige Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung, zudem sind ein Kindergarten und eine Grundschule im Ortsteil vorhanden.

Über Schultheiß Projektentwicklung AG

Die Schultheiß Projektentwicklung AG wurde 2009 gegründet und ist einer der führenden Bauträger der Metropolregion Nürnberg. Im Bereich des freien Wohnungsbaus bietet das Unternehmen ein breitgefächertes Portfolio aus Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat sich zudem in den vergangenen Jahren auf die Realisierung von Großprojekten im freien und geförderten Wohnungsbau spezialisiert und deckt mit ihren rund 150 Mitarbeitern und zahlreichen Kooperationspartnern jeden einzelnen Bereich bei der Entwicklung von Bauprojekten ab: vom Grundstückseinkauf und der Entwicklung von Bauerwartungsland hin zu baureifen Flächen über die komplette Planung samt Statik und Haustechnik, die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung und den Verkauf der Immobilie an ihren zukünftigen Eigentümer. Im Bereich geförderte Wohnraum hat sich die Schultheiß Projektentwicklung in Nürnberg inzwischen zum führenden Bauträger entwickelt.

Siehe hier: www.schultheiss-projekt.de

Kontakt

Schultheiß Projektentwicklung AG

Michaela Spath

Großreuther Straße 70

90425 Nürnberg

0911 93 425 150



https://www.schultheiss-projekt.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.