Risiko BARF – Rohes Futter: Die beste Wahl für Tierfutter?

Es gibt eine Vielzahl von Ernährungsformen, die du deinem Haustier anbieten kannst, z. B. Trockenfutter, Dosenfutter oder Rohfutter, Barf. Wie entscheidest du dich für das richtige Futter für dein Haustier? Ich bin der Meinung, dass eine richtig zubereitete, vollwertige und ausgewogene Rohfütterung, Barf oder Barf genannt, die beste Wahl für ein Haustier ist, weil sie die ursprüngliche Funktion des Tierkörpers nachahmt und hund barfen damit sicher macht.

Was bedeutet eine rohe Ernährung, Barf?

Es bedeutet, dass du deinem Haustier ungekochtes Fleisch zu essen geben. Dies kann in Form von vorgefertigten kommerziellen Produkten wie gefriergetrockneten Nuggets oder gefrorenen Blöcken geschehen oder von dir selbst zu Hause zubereitet werden. Das Wichtigste bei der Rohfütterung ist, dass sie vollständig und ausgewogen sein muss. Das heißt, wenn du die Mahlzeiten zu Hause zubereitest, müssen alle Ernährungsbedürfnisse deines Haustiers erfüllt sein, damit es optimal gesund ist.

Was sind die Vorteile von Rohkost?

Die Rohfütterung entspricht eher dem, was die Vorfahren deines Haustiers gegessen haben, bevor sie vom Menschen domestiziert wurden. Ihr Körper verfügt über Enzyme, die rohes Futter aufspalten können. Im Laufe vieler Jahre der Zucht und Domestizierung haben einige Rassen nicht die optimalen Verdauungsenzyme, um Kohlenhydrate und Stärke zu verarbeiten. Dies kann zur Folge haben, dass der Magen-Darm Bereich seine Arbeit nicht richtig verrichtet und es zu eine Mangelversorgung an Nährstoffen kommt.

Der Hauptgrund, warum sich Menschen nicht für Rohkost, Barf, entscheiden, ist das mögliche Vorhandensein von Bakterien wie E. coli oder Salmonellen. Aber die meisten Bakterien in Rohkost, Barf, sind aufgrund des Säuregehalts im Magen deines Hundes oder deiner Katze nicht schädlich. Ihre Mägen sind für die Verdauung von Bakterien ausgelegt, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch den Verzehr von Bakterien krank werden, geringer ist als bei Menschen.

Wie im Abschnitt Hund barfen darüber aber schon erklärt, haben Zucht und Domestikation sowie Umweltgifte dazu geführt, dass viele Hunde schon frühzeitig eine Magenschleimhautentzündung entwickeln, die dann den Säuregehalt des Magens beeinflusst und damit das gesamte Verdauungssystem.

Weitere Gründe, warum viele Tierhalter Rohkost,Barf, Barf, bevorzugen

– Rohes Futter, Barf, ähnelt mehr der Nahrung, die das Tier in freier Wildbahn fressen würde oder die ihm von seiner Mutter gegeben wird. So ist sie der Natur so nahe wie möglich.

– Viele Haustiere bevorzugen den frischen Geschmack von Rohfutter, Barf, gegenüber kommerziell verarbeiteten Lebensmitteln.

– Rohes Futter, Barf, liefert lebenswichtige Nährstoffe in ihrer natürlichen Form, während sie bei der Verarbeitung möglicherweise ganz verloren gehen oder auf irgendeine Weise chemisch verändert werden.

– Rohes Futter, Barf, enthält lebende Enzyme, die in manchen verarbeiteten Futtersorten fehlen. Diese Enzyme unterstützen die Verdauung und die richtige Verstoffwechselung der Nährstoffe im Körper, was zu einer besseren allgemeinen Gesundheit führen und möglicherweise einige häufige Krankheiten und Störungen wie Diabetes und Krebs verhindern kann, vor allem in Verbindung mit einer gesunden Lebensweise und Ernährung Ihres Haustiers.

Hund barfen

Es gibt Zeiten, in denen es schwierig, wenn nicht gar unmöglich oder unpraktisch ist, deinen Hund zu 100 % zu barfen. Vielleicht ist dein Haustier in einer Tierpension oder in einer Tierklinik untergebracht, die es nicht zulässt, dass der Besitzer sein gewohntes Futter mitbringt, um es dem Tier zu füttern. Oder der Besitzer hat auf einer Reise mit seinem Tier Schwierigkeiten, die Rohkost, das Barf, richtig zu lagern oder zu transportieren. Und schließlich kann die finanzielle Situation des Besitzers es unmöglich machen, ständig Rohkost zu füttern und den Hund barfen.

Petman – gesundes Futter vom Tiefkühlspezialisten!

Die Wurzeln der Hundt Tiefkühlprodukte GmbH & Co KG reichen über 100 Jahre zurück. Genau genommen in eine Zeit, in der an Tiefkühlnahrung noch nicht zu denken war, von Tiefkühlfutter für Tiere ganz zu schweigen. Im Jahr 1911 gründete Otto Hundt das Unternehmen und verkaufte Eier und Milch auf einem Großmarkt in Wuppertal. Die Tiefkühlnahrung für Menschen kam erst im Jahr 1970 dazu, als Franz Hundt, der Großvater des heutigen Geschäftsführers Andreas Hundt, das Geschäft mit Tiefkühlnahrung für sich entdeckte. Seit dieser Zeit hat das Familienunternehmen viele Trends kommen und gehen sehen, konnte sich aber immer wieder dem Zeitgeist entziehen und eigene Trends setzen. Die Tiernahrung kam erst in den 90ern dazu – zunächst schleichend, in den letzten 20 Jahren dann gewaltig, nicht zuerst gepusht durch den Trend zu naturnaher Fütterung von Hunden und Katzen. Die Marke PETMAN war geboren und heute konzentriert sich das Unternehmen vollständig auf die tiefgekühlte Tiernahrung. Aber auch wenn sich der Schwerpunkt immer wieder verändert hat – auch heute noch wird im Familienunternehmen Wert auf Qualität gelegt – gesundes Futter, (fast) immer kälter als die sprichwörtliche Hundeschnauze.

