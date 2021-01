Robert Winterhoff neuer COO der ULTRASONE AG

Wielenbach, 26. Januar 2021 – Ab dem 01.02.2021 verstärkt Robert Winterhoff den Vorstand der ULTRASONE AG. Er übernimmt gemeinsam mit CEO Michael Willberg den Bereich Marketing und Vertrieb als COO des bayerischen Kopfhörerherstellers und Audio-Spezialisten. Robert Winterhoff war bei den bekanntesten Marken der Branche wie Harman, Behringer, Beyerdynamic und Crystal Connect/Siltech in geschäftsführenden Positionen für den professionellen und den Consumer-Lifestyle Bereich tätig.

Erfahrene Verstärkung im Vorstand der ULTRASONE AG

Michael Willberg, Gründer und CEO der ULTRASONE AG zeigt sich erfreut, mit Robert Winterhoff einen erfahrenen Branchenexperten im Vorstand der ULTRASONE AG begrüßen zu dürfen: “Wir schätzen den Erfahrungsschatz, den Robert Winterhoff mitbringt und freuen uns, mit ihm einen versierten Manager aus der Audiobranche gewonnen zu haben, der sich mit der Umsetzung unserer klaren Markenpositionierung und der digitalen Strategie auseinandersetzt. Er ist Experte für die Entwicklung globaler Vertriebsstrategien und kennt die Bedeutung einer starken Markenpositionierung. Er versteht es, sein Know-how zielgerichtet einzusetzen, um das Unternehmen durch strategisch kluge Optimierungen in allen Bereichen voranzutreiben. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Robert Winterhoff bei der ULTRASONE AG”, kommentiert Willberg.

Teamarbeit und Kommunikation im Fokus

Robert Winterhoff wird als neuer COO der ULTRASONE AG vor allem die Bereiche Marketing und Vertrieb betreuen und blickt positiv sein neues Aufgabenfeld auf Gut Raucherberg, unweit des Starnberger Sees: “Ich freue mich darauf, zur strategischen Entwicklung des Unternehmens beizutragen. Besonders beeindruckt hat mich, dass bei ULTRASONE alles aus einer Hand kommt und die Entwicklung und Produktion unter einem Dach vereint sind – handgefertigt in Bayern. Das passt zu mir, denn ich schätze deutsche Produkte von hoher Qualität. Ich habe großen Respekt vor der Leistung, die die Mitarbeiter und der Vorstandsvorsitzende Michael Willberg in den letzten Jahren erbracht haben. Teamarbeit und gute Kommunikation sind für mich essentiell, weil ich glaube, dass dies der Schlüssel zum Erfolg ist. Ich bin sicher, dass wir sehr gut zusammenarbeiten werden. Gemeinsam werden wir unseren Kunden beste Kopfhörer anbieten und mit neuen Innovationen das langfristige und profitable Wachstum unseres Unternehmens sicherstellen. Lassen Sie sich von ULTRASONE überraschen”, sagt Winterhoff zum Antritt seiner neuen Position als COO der ULTRASONE AG.

Zusammenfassung

Robert Winterhoff wird neuer COO der ULTRASONE AG

Bildmaterial

Aufmacherbild

https://ultrasone.rtfm-pr.de/robert_winterhoff.jpg

Als einer der führenden Entwickler und Hersteller von Kopfhörern hat sich die Ultrasone AG seit ihrer Gründung im Jahr 1991 einen guten Namen bei audiophilen Hörern auf der ganzen Welt gemacht. Ultrasone-Kopfhörer sind im Pro-Audio-Bereich bei angesagten DJs und in renommierten Tonstudios genauso zu finden wie bei HiFi-Liebhabern in über 50 Ländern. Einen exzellenten Ruf genießen zudem die exklusiven Manufaktur-Modelle, die hierzulande in Handarbeit hergestellt werden. Seit einigen Jahren kommen auch MP3-Player- und Smartphone-Besitzer in den Klanggenuss von portablen Kopfhörern in Ultrasone-Qualität. Das Unternehmen vom Starnberger See hält mehr als 60 Patente; eine Besonderheit der Ultrasone-Modelle ist die patentierte S-Logic-Technologie, die über eine dezentrale Anordnung der Schallwandler für einen räumlichen wie natürlichen Klang sorgt und gleichzeitig das Gehör schont. Die 1997 entwickelte ULE-Abschirmung ist ein weiterer Meilenstein der Ultrasone-Historie, die die elektromagnetische Strahlenbelastung des Kopfes bei der Nutzung eines Kopfhörers um bis zu 98 Prozent reduziert.

Firmenkontakt

ULTRASONE AG

ULTRASONE AG

Gut Raucherberg 3

82407 Wielenbach

0881/901150-0

info@ultrasone.com

https://www.ultrasone.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Mischkowski

Flößaustraße 90

90763 Fürth

+49 (0) 911 – 310 910-0

+49 (0) 911 – 310 910-99

ultrasone@rtfm-pr.de

https://www.rtfm-pressecenter.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.