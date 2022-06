Roberts Revival UNO BT: Das DAB+ Radio für doppelten Spaß

Das kultige Retro-Design der DAB+ Radios von Roberts Radio, ihre exzellente Klangqualität und die hochwertige Technik sind inzwischen legendär – auch das neue Revival UNO BT bringt alles mit, was sich Vintage- und Technik-Fans gleichermaßen wünschen. Ob kristallklarer DAB-Sound oder die Lieblings-Playlist via Bluetooth: das UNO BT ist für alle Gelegenheiten der perfekte Spielpartner, der darüber hinaus auch noch klasse aussieht und in trendigen Farben daherkommt. Das Roberts Revival UNO BT ist in den Varianten Black, Deep Green, Sunburst Yellow, Teal Blue, Dove Grey, Dusky Pink, Duck Egg und Pastel Cream ab sofort im ausgewählten Fachhandel und im Amazon Shop von Roberts Radio für eine UVP von 229,00 Euro erhältlich.

Prescot, 14. Juni 2022 – Mit dem tragbaren UNO BT bietet Roberts einmal mehr ein Stück hochwertiger Radio-Technik, die auch Design-Liebhaber auf Anhieb begeistert. Anlässlich des 70. Thronjubiläums der Queen rücken einmal mehr britische Tugenden und der einzigartige englische Stil in den Fokus – der auch Roberts als Hoflieferanten des britischen Königshauses beflügelt: Modernste Empfangstechnik mit DAB+, UKW und Bluetooth stecken in einem kompakten Gehäuse im Stil der 50er Jahre, das sich perfekt in jedes Wohnzimmer, in die Küche oder auf der Garten-Veranda einfügt. So verbindet sich höchste Qualität, exzellente Technik und geschmackvolles Design, wie man es nur von Roberts kennt.

Auch im Schlafzimmer ist das UNO BT ein gern gesehenes Musik-Accessoire – bringt es doch gleich eine praktische Weckfunktion mit, damit man frisch und gut gelaunt in den Tag starten kann. Zwei Weckzeiten sowie ein Sleep- und ein Snooze-Timer sorgen für entspanntes Einschlafen und Aufwachen. Bässe und Höhen lassen sich für den optimalen Musikgenuss ebenfalls genau anpassen.

Anschlussfreudig und mobil

Auch ohne kabellose Quellen muss der Musikfreund nicht auf seine Playlist verzichten: Der 3,5mm AUX-IN Anschluss des UNO BT bietet unkomplizierten Anschluss für externe Audioquellen. Und wenn man einfach mal diskret im Park Musik genießen will, stehen ein Stereo- und Kopfhörer-Ausgang zur Verfügung, um das DAB+ Programm auch an externe Ausgabegeräte weiterzureichen. Mit vier handelsüblichen AA-Batterien ist das UNO BT allzeit bereit und begleitet seinen Besitzer auf Reisen, Ausflüge und Gartenfeste mit der ganzen Familie.

Mindestens genauso beeindruckend wie ausgewogene Klangqualität und technische Ausstattung ist das klassische Design des Radios. Sanft geschwungene Linien, eine angenehm weiche Oberfläche und acht ausdrucksstarke Trendfarben sind ein Traum für Vintage-Liebhaber, die Wert auf einzigartigen Stil legen. Als offizieller Hoflieferant des britischen Königshauses und „Manufacturer and supplier of radio receivers to Her Majesty The Queen and HRH the Prince of Wales“ gehört Roberts nicht umsonst zu den weltweit begehrten Kult-Marken im Audiobereich.

Preis uns Verfügbarkeit

Das Roberts Revival UNO BT ist sofort im ausgesuchten Fachhandel und im Amazon Shop von von Roberts Radio für eine UVP von 229,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich. Zur Wahl stehen die Farbvarianten Black, Deep Green, Sunburst Yellow, Teal Blue, Dove Grey, Dusky Pink, Duck Egg und Pastel Cream.

Über Roberts Radio

Seit 85 Jahren fertigt Roberts Radio legendäre Radiogeräte im Premium-Segment. Durch zeitloses Design, beispiellos reinen Klang, exzellente Technik und kompromisslose Qualität ist der englische Hersteller führend auf diesem Gebiet. Das Unternehmen wurde zweifach durch die königliche Familie ausgezeichnet und ist offizieller Lieferant des britischen Königshauses. Roberts Radio bietet eine breite Auswahl von Soundsystemen, Radio-Modellen im Retro-Design, kabellose Lautsprecher und Smart Speaker an.

