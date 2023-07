Rockstone Research – Von der Mine zum Metall: Kooperation zwischen Commerce Resources und der ersten Verarbeitungsanlage für Seltene Erden in Kanada

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71386/IRW37_071923.001.jpeg

Feierliche Eröffnung: Kanadas erste proprietäre Solventextraktionszellentechnologie für die REE-Verarbeitung wurde im Mai 2023 vom Saskatchewan Research Council (SRC) vorgestellt. (Quelle)

Was wird in Kanada zuerst kommen, die Mine oder die Anlage zur Verarbeitung von Seltenen Erden? Obwohl es in Kanada derzeit keine aktive Mine für Seltene Erden gibt, wird vom Saskatchewan Research Council (SRC), einer Einrichtung der Provinzregierung, eine kommerzielle Anlage zur Verarbeitung von Mineralen zu Metallen zu Demonstrationszwecken gebaut. Der Präsident und CEO des SRC, Mike Crabtree, sieht in dieser „Henne-Ei-Situation“ einen klaren Vorteil darin, zuerst die Verarbeitungsanlage zu bauen, um dann „aufstrebenden Minenbetrieben Abnahmevereinbarungen“ und „einen Weg zum Markt zu bieten, anstatt das Produkt nach China verkaufen zu müssen“. MP Materials Corp. stellt ein solches Produkt, ein Mineralkonzentrat, in seiner Mountain Pass Mine in Kalifornien her, muss es aber an Verarbeitungsbetriebe in China liefern, da es in Nordamerika noch keine geeigneten Anlagen zur Herstellung der höherwertigen Seltenerdmetalle gibt. MP Materials baut derzeit seine eigene Verarbeitungsanlage in den USA, aber die Anlage von SRC wird wahrscheinlich als erste in Betrieb genommen werden und soll Ende 2024 in Betrieb gehen. Da SRC kein Minenunternehmen ist, ist es bereits auf der Suche nach geeigneten Quellen für die Versorgung seiner Seltene-Erden-Verarbeitungsanlage.

Commerce Resources Corp. verkündete heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem Saskatchewan Research Council (SRC), die vorsieht, dass das aus der Ashram REE & Fluorspar Lagerstätte gewonnene Seltene Erden-Mischkarbonat (Mixed Rare Earth Carbonate, MREC) an die Seltene Erden-Verarbeitungsanlage von SRC in Saskatoon geliefert wird…

Unternehmensdetails

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71386/IRW37_071923.002.jpeg

Commerce Resources Corp.

#1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, Kanada V6C 1H2

Telefon: +1 604 484 2700

Email: cgrove@commerceresources.com

www.commerceresources.com

Aktien im Markt: 99.846.805

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71386/IRW37_071923.003.png

Kanada-Symbol (TSX.V): CCE

Aktueller Kurs: $0,11 CAD (18.07.2023)

Marktkapitalisierung: $11 Mio. CAD

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71386/IRW37_071923.004.png

Deutschland-Kürzel / WKN (Tradegate): D7H0 / A2PQKV

Aktueller Kurs: €0,07 EUR (18.07.2023)

Marktkapitalisierung: €7 Mio. EUR

Kontakt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71386/IRW37_071923.005.png

www.rockstone-research.com



