Rockstone Research: WOW: Tocvan-News konkretisiert riesige Goldfund-Chancen

Startschuss für eine der grössten und schnellsten Erfolgsgeschichten im Gold-Explorerbereich

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53975/Rockstone_IRW14.001.jpeg

Jetzt heisst es anschnallen, denn die spannendste Zeit in der Geschichte des Unternehmens beginnt. Die soeben veröffentlichte Pressemitteilung verdeutlicht, wie professionell sich das Management auf einen riesigen Goldfund vorbereitet hat und es jetzt bald losgeht. Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) hat nun all seine Bohrziele für das bevorstehende Bohrprogramm festgelegt und diese bereits zur Genehmigung bei der mexikanischen Minenbehörde eingereicht.

Da die meisten Minen des Landes in der Provinz Sonora in Betrieb sind, kann mit einer schnellen Genehmigungserteilung gerechnet werden (in der Regel ca. 14 Tage). Anschliessend kann es sofort losgehen: Ein Bohrprogramm, auf das alle Aktionäre mit grosser Spannung gewartet haben, denn es kann zu einem “lebensveränderten Event” werden, wie es Tocvan-Präsident und -CEO, Derek Wood, bereits im September in einem Interview treffend formulierte:

»Derek Wood ist zuversichtlich, dass Tocvan mit dem Bohrprogramm eine bedeutende Entdeckung machen wird und dass die Aktie “drastisch unterbewertet” sei. Er denkt, dass Tocvan viel mehr als nur “ein guter Trade” sei, sondern Anlegern die seltene Möglichkeit bietet, zu einem “lebensverändernden Event” (“life-changing event”) zu werden. Um so etwas jedoch zu ermöglichen, muss die Aktienstruktur “eng” sein (sprich nur wenige Aktien im Markt), sagte Derek Wood, womit klar wird, dass er alles daransetzen wird, um künftig so wenige neue Aktien wie möglich auszugeben.«

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53975/Rockstone_IRW14.002.png

Vollversion / Die Tocvan-Aktie an der Heimatbörse in Kanada: Die Begleitindikatoren MACD und TRIX indizieren, dass die Aktie vor einem neuen und starken Aufwärtstrend steht.

Während den letzten Monaten arbeitete Tocvan mit unabhängigen Experten zusammen, um die Bohrziele bestmöglich zu definieren. Auch wenn dies etwas mehr Zeit in Anspruch genommen hat wie erwartet, so sind die Ergebnisse, die wir in den letzten Pressemitteilungen gesehen haben, umso beeindruckender, da eine riesige Gold-Entdeckung immer wahrscheinlicher geworden ist.

Auch in der heutigen News konnte Tocvan in technisch sauberer Manier aufzeigen, dass ein Bohrerfolg zum ganz grossen Wurf für das Unternehmen und seinen Aktionären werden sollte:

…

Der vollständige Report kann mit folgendem Link eingesehen werden:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/news/5718-WOW-Tocvan-News-konkretisiert-riesige-Goldfund-Chancen

Goldpreis: Trendwechsel beginnt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53975/Rockstone_IRW14.003.png

Link zum aktualisierten Goldpreis-Chart: http://schrts.co/ZaDmgCwg

Research-Übersicht

Report #13: “TSXV-Analyst sieht Tocvan-Aktie bei mindestens $1,50″

Report #12: “Tocvans (TOC.C) mexikanisches Pilar-Gold-Silber-Projekt rückt stärker in den Fokus”

Report #11: “Tocvan: Gigantischer Rebound nach Shakeout im Goldmarkt beginnt”

Report #10: “Tick-Tock: Tocvan Ventures (TOC.C) arbeitet still und leise während eine faszinierende Gold-Ressource nachgewiesen wird”

Report #9: “Tocvan: Expertengutachten erhöht extrem die Chancen auf tiefgreifende Gold-Pipe-Entdeckung in Mexiko”

Report #8: “Tocvan: Extreme Kursexplosion wird immer wahrscheinlicher dank richtiger Schritte des Managements”

Report #7: “Interview mit Tocvan verdeutlicht die riesigen Chancen für Anleger”

Report #6: “Tocvan: Eine der heissesten Aktien im Goldmarkt”

Report #5: “Interviews mit Tocvan: Hochinteressante Aussagen von Derek Wood”

Report #4: “Gigantische Anomalie in Mexiko entdeckt: Multi-Millionen Unzen Gold-Vorkommen wahrscheinlich!“

Report #3: “Tocvan Resources (TOC.C) erzielt die bisher höchsten Goldproben-Ergebnisse und macht eine neue Entdeckung“

Report #2: “Tocvan treibt sein Pilar Gold-Silber Projekt aggressiv voran“

Report #1: “Der beste Goldexplorer (den ich finden konnte): Das perfekte Goldprojekt und die ideale Aktienstruktur für eine Kurs-Verzehnfachung (mindestens!)“

Unternehmensdetails

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53975/Rockstone_IRW14.004.jpeg

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 24.447.537

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53975/Rockstone_IRW14.005.png

Chart

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,43 CAD (26.10.2020)

Marktkapitalisierung: $11 Mio. CAD

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53975/Rockstone_IRW14.006.png

Chart

Deutschland Symbol / WKN (Frankfurt): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,27 EUR (26.10.2020)

Marktkapitalisierung: €7 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die Nutzungsrechte am (abgeänderten) Titelbild wurden von Kao_Graphic erworben.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000001

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

+41 44 5862323

sb@rockstone-research.com

http://www.rockstone-research.com

Pressekontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

+41 44 5862323

sb@rockstone-research.com

http://www.rockstone-research.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.